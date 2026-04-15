Rafael Grossi advierte que Corea del Norte está ampliando rápidamente su capacidad de armamento nuclear

SEÚL.– Corea del Norte ha realizado avances “muy serios” en su capacidad para producir armas nucleares, con la probable incorporación de una nueva instalación de enriquecimiento de uranio, mientras intensificó la actividad en un complejo clave, afirmó el miércoles el director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el argentino Rafael Grossi.

El enriquecimiento de uranio puede ofrecer una vía alternativa –y, según expertos, más eficaz– para obtener material apto para armas, además del reprocesamiento del plutonio gastado extraído de un reactor nuclear.

Imagen del 12 de abril de 2026 difundida por la agencia oficial norcoreana muestra a Kim Jong Un inspeccionando el disparo de prueba de misiles de crucero STR - KCNA VIA KNS

Al hablar en Seúl, el jefe del organismo dependiente de la ONU confirmó un rápido aumento de la actividad en el reactor de 5 megavatios, la unidad de reprocesamiento, un reactor de agua ligera y otras instalaciones del complejo nuclear norcoreano de Yongbyon.

Corea del Norte efectuó su primer ensayo nuclear en 2006 y está sometida a numerosas sanciones de la ONU por su programa armamentista. El líder norcoreano, Kim Jong Un, sostiene que su país nunca renunciará a las armas nucleares.

Decenas de ojivas norcoreanas

Se estima que el programa nuclear de Corea del Norte cuenta con unas pocas decenas de ojivas, dijo Grossi en conferencia de prensa, citando indicios de actividad como la operación de un reactor de agua ligera y la activación de otras instalaciones además de Yongbyon.

“Todos ellos apuntan a un aumento muy serio de las capacidades de la RPDC en el ámbito de la producción de armas nucleares”, afirmó el jefe del organismo, utilizando las siglas del nombre oficial del país, la República Popular Democrática de Corea.

El director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) Rafael Grossi, en Seúl, Corea del Sur, el 15 de abril de 2026 KIM HONG-JI - Pool Reuters

El OIEA observó la construcción de una nueva instalación similar a las salas de enriquecimiento de uranio de Yongbyon y agregó que el análisis de sus características externas mostraba una expansión significativa de la capacidad de enriquecimiento.

El país opera varias instalaciones de enriquecimiento de uranio, un paso clave para la fabricación de ojivas nucleares, según la agencia de espionaje surcoreana.

Torre de enfriamiento de Yongbyon, Corea del Norte Reuters

Entre ellas está el sitio nuclear de Yongbyon, que Pyongyang supuestamente había desactivado pero que luego reactivó en 2021.

Grossi dijo este mes ante la junta de gobernadores del organismo que el mismo estaba monitoreando un nuevo edificio en Yongbyon con similitudes a una instalación de enriquecimiento en Kangson, otro sitio nuclear clave cercano a Pyongyang.

Imágenes satelitales del programa nuclear

Imágenes satelitales de abril respaldaron la evaluación del OIEA, señaló el lunes el Center for Strategic and International Studies.

Indicaban la finalización de una presunta planta de enriquecimiento de uranio capaz de producir material apto para armas, señaló el centro en un informe.

Foto proporcionada por el gobierno de Corea del Norte, de una visita de Kim Jong Un para observar lanzamientos de prueba de misiles, el 12 de abril de 2026 ???N??M?? - KCNA via KNS

El miércoles, Grossi dijo que el organismo no había visto ninguna evidencia de uso de tecnología rusa en el programa nuclear de Corea del Norte.

Corea del Norte ha enviado soldados y proyectiles de artillería para apoyar la invasión rusa de Ucrania. Varios observadores dicen que Pyongyang recibe a cambio asistencia rusa en materia de tecnología militar.

Imagen tomada el 12 de abril de 2026 por la agencia oficial norcoreana muestra a Kim Jong Un inspeccionando el disparo de prueba de misiles de crucero STR - KCNA VIA KNS

Las referencias en un pacto de cooperación que ambos países firmaron el año pasado parecían limitarse a proyectos nucleares civiles, aunque era demasiado pronto para sacar conclusiones firmes, añadió.

“Avanzar hacia las armas nucleares nunca dará a ningún país mayor seguridad”, dijo Grossi, y advirtió que, por el contrario, podría desencadenar la proliferación.

Submarinos nucleares surcoreanos

Al referirse al programa de Corea del Sur para construir submarinos de propulsión nuclear, Grossi dijo que invitó a Seúl a trabajar estrechamente con el organismo para evitar riesgos de proliferación, con conversaciones formales que comenzarán sobre el tema.

Los reactores navales plantean desafíos especiales, ya que el combustible nuclear en los submarinos puede permanecer sin inspección durante largos períodos en misión.

“Es esencial que esta actividad no sea propicia para la proliferación de armas nucleares”, dijo Grossi, y agregó que el OIEA buscará una “garantía férrea” contra cualquier desvío del material.

Personas rinden homenaje a las estatuas de los fallecidos líderes norcoreanos Kim Il Sung y Kim Jong Il en la colina Mansu, en Pyongyang, Corea del Norte, el 15 de abril de 2026 KIM WON JIN - AFP

El ministro de Relaciones Exteriores de Corea del Sur, Cho Hyun, reafirmó en una reunión con Grossi que el país trabajará con el OIEA con transparencia en el proyecto de submarinos nucleares como parte del Tratado de No Proliferación Nuclear y con el más alto nivel de salvaguardias, indicó el ministerio en un comunicado.

Las ambiciones submarinas de Corea del Sur avanzaron después de que el presidente Lee Jae Myung y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acordaran en noviembre pasado pasos conjuntos en comercio y seguridad, en los que Washington aprobó el plan de su aliado para construir estos vehículos de propulsión nuclear.

Agencias AFP y Reuters