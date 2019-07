La "abuela Wong", un ícono de las protestas en Hong Kong

La abuela Wong Fuente: Reuters

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de julio de 2019 • 18:41

HONG KONG.- Entre los cientos de miles de manifestantes que han atestado las calles de Hong Kong en las últimas semanas, se destaca la "abuela Wong", de pelo gris y con anteojos, a quien generalmente se la ve agitando una gran bandera británica.

Alexandra Wong, de 63 años y conocida como la "abuela", que además tiene banderas más pequeñas de la Union Jack pegadas a su ropa y bolsos, suele estar al frente de las protestas masivas en la excolonia británica y, a veces, en enfrentamientos tensos entre la policía y los activistas estudiantiles.

"Compré todo en Shenzhen", dijo a la agencia Reuters una sonriente Wong, en referencia a la ciudad del sur de China, al otro lado de la frontera, donde ahora vive y compró banderas y escudos.

"Tuve que preguntar en secreto, porque solo mostraban la bandera china. Así que les pregunté si tenían la bandera británica y la sacaron para mostrarme. Si uno no las pide, no las muestran", dijo

Wong se unió a millones de manifestantes que en las últimas semanas salieron a las calles para manifestarse en contra de un frustrado proyecto de ley de extradición que iba a permitir enviar a personas de Hong Kong para ser enjuiciadas en China continental, donde los derechos humanos no están garantizados.

A la abuela Wong le impiden entrar a un edificio dl Consejo Legislativo Fuente: Reuters

Hong Kong regresó al control chino en 1997 con la garantía de libertades que no se disfrutaba en el continente, incluido un poder judicial independiente y el derecho a la protesta, durante al menos 50 años.

La abuela Wong es una de las pocas manifestantes de más de 30 años que se mantienen a veces hasta las primeras horas de la madrugada para mostrar su apoyo a miles de activistas, muchos de los cuales ya se habían unido a los 79 días de protestas de 2014, cuando se impulsó, sin éxito, la democracia plena en una de las ciudades más densamente pobladas en la Tierra.

"Estoy con el futuro de Hong Kong. Me preocupa la juventud de Hong Kong ", dijo.

Algunos manifestantes comenzaron a agitar la Union Jack durante las recientes protestas, seguramente para incomodar a las autoridades de Pekín con la bandera de la época colonial, cuando los manifestantes irrumpieron en la legislatura el lunes por la noche.

"Extraño los tiempos coloniales. La época colonial británica fue muy buena para nosotros. Vi el futuro ", dijo Wong.

Wong creció en Sham Shui Po, una de las zonas más pobres de Hong Kong, pero se vio obligada a huir a Shenzhen hace 13 años cuando ya no podía vivir en uno de los mercados de vivienda más caros del mundo.

La abuela Wong durante una protesta Fuente: Reuters

"No me gusta vivir allí, por supuesto. Me entristece todo el tiempo, pero no puedo vivir en Hong Kong", dijo Wong, cuyo viaje de ida y vuelta a las protestas a veces puede demorar cinco horas y le cuesta más de 12 dólares.

La activista usa remeras en apoyo de la democracia de Hong Kong cuando viaja a la ciudad, pero se pone otra ropa limpia cuando regresa a casa, para no llamar la atención.

"No tengo hijos. Por eso no tengo miedo en absoluto ", dijo. "No tengo ninguna preocupación por nadie. Simplemente me preocupo por el futuro de los jóvenes de Hong Kong".

Gran Bretaña reclamó ayer a China que cumpla sus compromisos de proteger las libertades en Hong Kong, pero Pekín contestó a Londres que Hong Kong ya no es asunto suyo.

Agencia Reuters