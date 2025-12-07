Baja participación en las elecciones de Hong Kong, bajo el control de Pekín y sin la oposición prodemocrática

HONG KONG.– Los habitantes de Hong Kong acudieron el domingo a las urnas en números nuevamente bajos para elegir a los 90 miembros del Consejo Legislativo, en la segunda elección celebrada bajo las estrictas normas impuestas por Pekín, que desde 2021 limita la participación política a candidatos considerados “patriotas”. La votación estuvo marcada además por el impacto del incendio más letal en décadas, que dejó al menos 159 muertos y paralizó parcialmente la campaña.

Según cifras oficiales, la participación electoral alcanzó el 31,9%, apenas por encima del 30% registrado en los primeros comicios bajo el nuevo sistema, en 2021. De los 4,1 millones de habitantes habilitados, solo 1,3 millones acudieron a votar, pese a los esfuerzos del gobierno local por incentivar la participación, que incluyeron más centros de votación, foros públicos y subsidios a instituciones que trasladan a personas mayores con discapacidad.

Votantes leen información sobre los candidatos en un colegio cerca del lugar del incendio, en el distrito de Tai Po Chan Long Hei� - AP�

La reforma electoral impulsada por China redujo drásticamente el número de escaños elegidos por sufragio directo —hay apenas 20 de los 90 en disputa— y estableció filtros ideológicos para garantizar que quienes accedan a cargos públicos sean leales al gobierno central. Otros 40 escaños son elegidos por un comité electoral dominado por figuras pro-Pekín, mientras que los 30 restantes son designados por sectores económicos influyentes, como las finanzas o el sector inmobiliario.

La oposición prodemocracia quedó desarticulada tras la Ley de Seguridad Nacional de 2020, que llevó al encarcelamiento, exilio o renuncia de decenas de sus referentes.

El secretario de Asuntos Constitucionales y Continentales, Erick Tsang Kwok-wai (centro), observa el recuento de las primeras urnas LEUNG MAN HEI� - AFP�

El voto se desarrolló en un ambiente inusualmente silencioso, tras la suspensión de los actos de campaña por el devastador incendio del 26 de noviembre en un complejo de apartamentos en el norte de la ciudad. La tragedia, que dejó al menos 159 muertos y puso bajo escrutinio los controles de seguridad edilicia, llevó incluso a la detención de 15 personas vinculadas a empresas de construcción por sospechas de homicidio. “Los nuevos legisladores deben monitorear al gobierno”, reclamó una vecina afectada, de apellido Poon, que perdió su hogar en el incendio. Otros electores, como el jubilado Kwan Lam, afirmaron votar por “deber cívico”, aunque sin claridad sobre la labor de los candidatos.

El jefe del Ejecutivo local, John Lee, instó repetidamente a la población a votar y aseguró que el resultado será “un mandato para profundizar las reformas”. Prometió además presentar de inmediato un proyecto ante la nueva legislatura para financiar asistencia y reconstrucción en las zonas afectadas por el siniestro. Los analistas, sin embargo, interpretan la baja participación como un indicador de desafección pública y de la distancia creciente entre el gobierno y parte de la ciudadanía, incluidas personas que no son abiertamente opositoras.

El jefe ejecutivo de Hong Kong, John Lee, al emitir su voto Chan Long Hei� - AP�

Pekín reforzó el control del proceso electoral advirtiendo a la prensa extranjera que debía respetar la Ley de Seguridad Nacional. La Oficina para la Salvaguardia de la Seguridad Nacional convocó a varios medios internacionales y acusó a algunos de “difundir información falsa” y de “interferir” en las elecciones. Las autoridades también arrestaron a ciudadanos que promovían el voto nulo o la abstención, y alertaron contra el uso del incendio para “socavar al gobierno”.

A casi cinco años de las protestas prodemocracia de 2019, que llevaron al límite la autonomía del territorio, Hong Kong votó hoy en un escenario profundamente transformado: sin competencia política real, con un electorado menos involucrado y bajo un marco legal que consolidó el control de Pekín.

Agencias AP, AFP y ANSA