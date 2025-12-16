Video: una avioneta intentó aterrizar de emergencia y se estrelló contra un depósito

Una avioneta se estrelló contra un depósito tras intentar un aterrizaje de emergencia a unos 50 kilómetros al oeste de Ciudad de México, en un hecho que dejó diez muertos, según confirmaron autoridades locales. Un informe de LN+ mostró las imágenes del momento previo al impacto y del escenario posterior, con fuego y columnas de humo.

El accidente ocurrió en San Mateo Atenco, una zona industrial ubicada a cinco kilómetros del aeropuerto de Toluca. De acuerdo con el coordinador de Protección Civil del Estado de México, Adrián Hernández, la aeronave había partido desde Acapulco, en la costa del Pacífico mexicano.

En cuanto a la bitácora de vuelo, viajaban 10 personas a bordo: ocho pasajeros y dos tripulantes. Horas después del siniestro, se habían recuperado siete cuerpos.

El intento de aterrizaje y el impacto

Las autoridades informaron que la avioneta presentó problemas durante el vuelo e intentó descender de emergencia en un campo de fútbol, pero no logró completar la maniobra y terminó estrellándose contra el techo metálico de un depósito de una empresa de transportes pesados. El impacto provocó un incendio de gran magnitud.

La situación se agravó porque la bodega almacenaba tanques de combustible y gas, lo que obligó a desplegar un amplio operativo de seguridad. El secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda, indicó que se dispuso la evacuación preventiva del área.

Evacuación y testimonios

La alcaldesa de San Mateo Atenco, Ana Muñiz, informó que unas 130 personas fueron evacuadas para evitar riesgos adicionales. Vecinos de la zona relataron la violencia del impacto. “Giró como cuando se zafa un ventilador”, describió Octavio Contreras, quien agregó: “Luego oímos la explosión, hasta se movió la camioneta y luego vimos salir el humo”.

Tras el siniestro, la Fiscalía General de la República anunció el inicio de una investigación para determinar las causas del accidente y establecer responsabilidades. Mientras tanto, las autoridades continúan con las tareas periciales y de remoción en el lugar, en una zona que permaneció acordonada durante varias horas.

Con información de AP.