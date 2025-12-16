Comenzarán a cobrar entrada para visitar la Fontana di Trevi en Roma: saldrá 2 euros desde el 7 de enero

ROMA.- Tal como se venía especulando desde hace años y visto el “boom” de turismo sin precedente que vive Roma desde el fin de la pandemia, a partir del 7 de enero para ver la Fontana di Trevi, el monumento más visitado de la ciudad eterna después del Coliseo, los turistas deberán pagar un ticket de 2 euros.

Aunque impopular, la decisión, fue tomada después de analizar la situación de la emblemática fuente de La Dolce Vita, que suele ser tomada por asalto por legiones de visitantes y donde ya desde el año pasado hay un sistema para limitar el acceso de los ríos de personas. En efecto, desde el 22 de diciembre pasado sólo pueden estar 400 personas al mismo tiempo en la zona de la famosa fuente barroca, en la que por tradición uno debe lanzar una monedita para la buena suerte y para volver.

Según adelantó el Corriere della Sera, a partir del 7 de enero habrá dos carriles, uno para turistas y otro para romanos -que no deberán pagar el ticket-, señalizados con postes de latón más elegantes que las barreras actuales. Además, estará la opción de pagar con tarjeta de crédito.

Una foto muestra una vista panorámica de la Fuente de Trevi mientras se somete a obras de renovación, durante la presentación de la pasarela temporal para el público y la cuenca de enfrente para dar a los turistas la oportunidad de lanzar una moneda y pedir un deseo según la tradición, en Roma, el 9 de noviembre de 2024 Agencia AFP - AFP�

La Fontana di Trevi, que muchos creen que siempre estuvo en Roma, pero es una obra relativamente reciente -se completó en 1762 gracias a un proyecto de Nicola Salvi, justo en el lugar que marcó el final de un acueducto en el cruce de tres vías, de ahí fontana de “Trevi”-, seguirá, así, el ejemplo del Panteón. Este monumento imponente, construido hace casi 2000 años y lleno de historia del centro histórico, en julio de 2023 también decidió introducir un ticket de entrada de 5 euros (gratis para menores de 18 años y con reducción para ciudadanos de la Unión Europea de entre 18 y 25).

Conscientes de que se trata de una medida antipática, las autoridades de la Comuna de Roma decidieron comenzar a implementar el pago de la entrada el 7 de enero, después de la Epifanía y cuando terminan las vacaciones de Navidad, en una suerte de “moratoria por las fiestas”. Y no hacerlo ahora, cuando se espera otra oleada de visitantes justamente para el receso invernal, para evitar un rebote de impopularidad. Se esperan, de hecho, números récord para Roma, donde está por cerrarse el Jubileo y también tendrá lugar el tradicional “concertone” de fin de año en el Circo Massimo.

El Ente para el Turismo calculó 338.100 llegadas (+2,92% con respecto a 2024) y 770.200 presencias (+2,39%) entre el 23 y el 28 diciembre con un ulterior incremento para Año Nuevo.

La Fontana di Trevi, uno de los monumentos emblemáticos de Roma

Tal como subrayó el Corriere della Sera, la introducción de una entrada en la Fontana di Trevi significará la transformación del monumento en una virtual nueva gallina de los huevos de oro para Roma, con una posible ganancia de 20 millones de euros para las arcas de la ciudad.

Solo en el primer semestre de este año, la Fontana di Trevi ha atraído a más de 5,3 millones de visitantes, más que el Panteón en todo 2024 (4.086.947 entradas). El Anfiteatro Flavio, es decir el Coliseo, sigue de todos modos siendo el líder absoluto, con 14.733.395 entradas y 101.902.884 euros de ingresos en 2024.

“Capitalizar nuestra riqueza”

Los ingresos procedentes de la entrada podrán invertirse en mejorar la oferta y los servicios turísticos, como ocurre con la tasa turística (el año pasado, el Capitolio recaudó 200 millones de euros), que se destina a proyectos de gran alcance, desde la mejora medioambiental hasta el mantenimiento de carreteras, pasando por la modernización de la red de transporte público y la rehabilitación y restauración de fuentes históricas.

Por todo lo anterior, la propuesta, relanzada en varias ocasiones, al final obtuvo un amplio apoyo. El alcalde, Roberto Gualtieri, lo definió muchas veces como una “opción muy concreta” para frenar la afluencia de visitantes, que de otro modo sería inmanejable. La ministra de Turismo, Daniela Santanchè, un año atrás promovió la medida para “capitalizar nuestra riqueza” y regular los flujos de visitantes con un sistema de reservas capaz de limitar las aglomeraciones y la “disneylandización” de la “Grande Bellezza” de Roma, rehén del hiperturismo, también se mostró a favor.

Vista la atracción de la Fontana di Trevi -normalmente rodeada de montañas de cabezas y una zona donde hay que tener cuidado de punguistas al acecho-, para verla en su majestuosidad, sin gente, lo aconsejable es ir al alba o a altas horas de la noche.