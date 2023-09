escuchar

Las relaciones entre la Argentina y Paraguay no se encuentran en su mejor momento. El conflicto por el cobro de un peaje en la Hidrovía y las acusaciones de deudas entre ambos países en Yacyretá son un foco latente de tensiones. En ese contexto, un diputado paraguayo protagonizó una polémica esta semana a raíz de sus comentarios en una sesión del Congreso sobre una posible guerra entre vecinos.

“Yo, como joven, sí iría a la guerra; sin duda iría por mi patria”, dijo Rubén Rubín, un expresentador de radio y televisión que hoy es legislador del partido de centro Hagamos, durante la discusión sobre el presupuesto de Defensa Nacional el lunes. Y añadió que lo que necesitaba su país eran “misiles que puedan impactar en puntos importantes de la región”.

Inmediatamente, las declaraciones del diputado de 28 años, que generaron una fuerte repercusión internacional, se interpretaron como una amenaza a la Argentina, algo que Rubín desmintió este jueves en diálogo con LA NACION.

“Fue una mala interpretación. En ningún momento dije: ‘Yo iría a la guerra con la Argentina’. Pido perdón al pueblo argentino si lo tomaron así. Es una locura plantear una guerra entre la Argentina y Paraguay. Y si la hubiese, nosotros estaríamos fritos”, aclaró el diputado, quien explicó que sus argumentos a favor de aumentar el presupuesto en Defensa Nacional fueron sacados de contexto.

La intervención de Rubén Rubin en el Congreso de Paraguay

“Antes de que yo tomara la palabra, una compañera dijo que no había que excederse en el presupuesto de Defensa Nacional y que si eventualmente estallara un conflicto, ella no iría a la guerra. Cuando me toca a mí, yo digo: ‘Yo sí iría a la guerra’, como muchísimos ucranianos civiles fueron en el caso con Rusia. Pero no estábamos hablando de un conflicto en particular, era un debate de Defensa Nacional. No estábamos hablando de la hidrovía. Yo creo que es más por lo que se vive hoy que se mezcló todo”, señaló y dijo que iba a disculparse por el mal entendido este fin de semana ante los representantes argentinos en Montevideo en un encuentro del Parlamento del Mercosur.

“Tengo miedo de Alberto Fernández”

Sin embargo, a pesar de descartar la idea de un conflicto armado, Rubín indicó que sí se siente “vulnerable” y que tiene “miedo de Alberto Fernández y de otros posibles Albertos Fernández”.

“La Argentina no es una amenaza para Paraguay; Alberto sí. Es muy importante separar. Porque fue el gobierno de Alberto Fernández el que activó de un plumazo el tema del peaje de la hidrovía, el que incautó un buque paraguayo con un millón de litros de combustible. Hoy ya perdí la cuenta de cuántos camiones iban con gas a mi país y los están atajando. No es que atajan celulares, no es que atajan jeans; atajan combustible. Si eso no es un atentado a la soberanía, ya no sé que es”, afirmó.

Y remató: “Si hoy o mañana cualquier país de la región tiene otro Alberto (Fernández), yo quiero tener la capacidad de defender mi nación. Eso es todo”.

En este sentido, defendió la necesidad de invertir en Defensa Nacional y explicó por qué habló de misiles. “Paraguay tiene un problema de recursos humanos; no tiene muchos soldados. Entonces tenemos que apostar a la tecnología como lo hizo Israel”, resolvió.

Ante la pregunta de por qué dijo que esos misiles “puedan impactar en puntos importantes de la región”, Rubín respondió: “Nosotros hoy tenemos países que tienen alcance a mi capital. La Argentina, por ejemplo, está en proceso de compra por el valor de 400 millones de dólares de aviones de guerra de última generación de Estados Unidos. ¿La Argentina puede hacerlo y nosotros no? En 10 minutos podrían estar acá en el Palacio con esos aviones. Y nosotros tenemos cero capacidad de reacción”.

El diputado estaba haciendo referencia a las dos notificaciones que el presidente Joe Biden envió en julio al Congreso de Estados Unidos sobre dos propuestas de transferencia de equipo de defensa a la Argentina, una operación de venta de hasta 38 aviones de combate F-16 en poder de Dinamarca por aproximadamente 339 millones de dólares, y otra de cuatro aviones de patrulla marítima P-3 de Noruega, uno de ellos con capacidad para combatir submarinos, por 108 millones.

El diputado paraguayo Rubén Rubín junto al presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou

Con respecto a la hidrovía, Rubín elogió el manejo “urgente” que el gobierno de Santiago Peña está haciendo del tema –a diferencia de la gestión anterior de Mario Abdo Benítez, ambos mandatarios conservadores– y aclaró que no cree que “Alberto Fernández ni su gobierno escalen el conflicto al punto de llegar a uno armado”. Pero matizó: “Va a utilizar otras herramientas, como ya lo está haciendo. Por ejemplo, atajar recursos tan importantes como combustible, gas. Yo creo que eso puede llegar a seguir. Y eso es una locura”.

“Quisiera separar la conversación: hablar de guerra es una estupidez. Pero el tema de Defensa Nacional y ciertos abusos de Alberto, son una realidad”, aseveró. “Nosotros somos el ‘paraguayito’ de la región y así nos tratan. Mucho ‘hermanos, hermanos’, pero así nos tratan”, añadió.

Por último, se abstuvo de comentar sobre las elecciones en la Argentina, pero reveló que al único candidato que sigue en redes sociales es a Javier Milei. “Milei tiene esa conexión con los jóvenes. A mí me gusta su discurso anti casta, de mejorar el gasto público; solamente que hay ciertas cosas que sí son responsabilidad del estado y él piensa que no. Me gusta su perfil de igual manera, sobre todo si hace menos de lo que dice… porque si hace todo lo que dice, ahí sí me da miedo”, concluyó.

