Ataque de Israel a Irán: la advertencia de Trump en medio de la escalada de tensión

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este viernes una fuerte advertencia a Irán, que prometió que la respuesta a los ataques de Israel a objetivos militares “no tendrá límites”. En un mensaje en su red social, el mandatario estadounidense dijo que le dio “oportunidades” a Irán para hacer un trato y que ahora la situación “sólo empeorará”.

En su cuenta de Truth Social, Trump expresó: “Le di a Irán una y otra oportunidad para llegar a un acuerdo. Les dije, con la mayor firmeza, que ‘simplemente lo hicieran’, pero por mucho que lo intentaron, por muy cerca que estuvieron, simplemente no pudieron lograrlo".

Tras ello, el mandatario aseguró que le dijo a Irán que “sería mucho peor” de lo que esperaban porque “Estados Unidos fabrica el mejor y más letal equipo militar del mundo y que Israel posee mucho, y tienen mucho más por venir y además sabe cómo usarlo”.

Tras ello, siguió: “Algunos iraníes de línea dura hablaron con valentía, pero no sabían lo que estaba a punto de suceder. Todos están muertos ahora y la situación solo empeorará”. Así habló respecto de Hossein Salami, el líder de la Guardia Revolucionaria de Irán fue asesinado en el ataque que realizó Israel, así como de seis científicos nucleares, entre los que destacan Fereydoun Abbasi y Mohammad Mehdi Tehranchi.

“Ya ha habido gran muerte y destrucción, pero aún hay tiempo para poner fin a esta masacre, con los próximos ataques ya planeados aún más brutales”, advirtió el republicano sobre la magnitud que podrían alcanzar los ataques.

Washington el jueves por la noche se despegó de las acciones de Israel en las últimas horas y marcó que fue algo “unilateral” por parte de su aliado, aunque con este mensaje Trump deja la puerta abierta a que la guerra escale con participación estadounidense.

En ese contexto, el presidente cerró: “Irán debe llegar a un acuerdo, antes de que no quede nada, y salvar lo que una vez se conoció como el Imperio Iraní. No más muerte, no más destrucción, ¡simplemente háganlo, antes de que sea demasiado tarde! ¡Que Dios los bendiga a todos!“.

Noticia en desarrollo