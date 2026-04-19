Empieza la carrera para liderar la ONU: el argentino Rafael Grossi presenta su candidatura

Este martes a las 16 (hora argentina) el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), el argentino Rafael Grossi, de 65 años, tendrá oportunidad de exponer ante la sede de Nueva York de Naciones Unidas su “visión de futuro”, y someterse a un diálogo abierto con los representantes de los 193 Estados miembros que a fines de este año elegirán al próximo secretario general que dirigirá la organización desde el 1° de enero de 2027.

Por el momento, son cuatro los aspirantes que se presentarán este martes y miércoles ante los delegados, con altas expectativas de que esta vez sea un latinoamericano quien presida la organización por los próximos cinco años, con posibilidad de reelección.

Los diálogos interactivos con los candidatos se transmitirán en directo a través de UN WebTV.

En la página oficial de la candidatura de Grossi, el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino sostiene que el diplomático “representa una oportunidad excepcional para impulsar un multilateralismo eficaz, capaz de cumplir con el objetivo fundacional de la Organización: preservar la paz y la seguridad internacionales”.

Hace seis años que Grossi es el jefe de la OIEA, cargo que tomó después de haber sido embajador argentino en Austria. Tras conocerse su candidatura, el diplomático de carrera se mostró muy crítico del actual funcionamiento de las Naciones Unidas y prometió revitalizar el organismo en caso de ser electo.

Su mayor exposición internacional la alcanzó durante las revisiones periódicas de las instalaciones nucleares de Irán. De hecho, Teherán lo acusó de haber sido el responsable de que Estados Unidos e Israel lanzaran en junio pasado los ataques contra sus centrales atómicas, y lo amenazó de muerte.

El presidente ruso Vladimir Putin, a la izquierda, y el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, se dan la mano durante su reunión en el Palacio del Senado del Kremlin en Moscú, Rusia, el jueves 25 de septiembre de 2025. Ramil Sitdikov - AP

Pero Grossi tiene a su favor su cercanía con el presidente ruso, Vladimir Putin, a quien conoce bien después de su intervención en la guerra en Ucrania para asegurar la inspección de una central nuclear tomada por el Kremlin.

El último latinoamericano en el cargo de secretario general de la ONU fue el peruano Javier Pérez de Cuéllar, cuyo mandato se extendió desde comienzos de 1982 hasta fines de 1991, precisamente cuando tuvo lugar la Guerra de Malvinas, aunque no pudo lograr una solución diplomática del conflicto.

Exposiciones

Según el orden alfabético, la primera en hablar a las 11 (hora argentina) de este martes será la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, de 74 años, conocida internacionalmente como la primera directora ejecutiva de ONU Mujeres (2010-2013) y secretaria general adjunta de la ONU. Entre los años 2018 y 2022, se desempeñó además como alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Su postulación perdió algo de impulso tras el retiro del apoyo oficial por parte del presidente republicano José Antonio Kast. Pero Bachelet llega respaldada aún por México y Brasil, y la organización alentó a los Estados Miembros a "considerar firmemente la posibilidad de nominar a mujeres como candidatas”, en un proceso que busca ser el más transparente e institucional desde que existe el cargo.

Michelle Bachelet, en 2022, cuando ejercía como Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos

En su página oficial de candidatura Bachelet sostiene que la ONU “debe proyectarse como una organización eficiente en la gestión, coherente y eficaz en la acción, y confiable en el liderazgo, capaz de inspirar nuevamente a los pueblos del mundo".

Otra candidata mujer y latinoamericana es la economista costarricense Rebeca Grynspan Mayufis, de 70 años, que desde 2021 se desempeña como secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo.

La candidata costarricense, Rebeca Grynspan Mayufis Oliver de Ros - AP

Grynspan Mayufis hablará en la ONU el miércoles a partir de las 11.

En su página oficial de candidatura, respaldada desde marzo por el gobierno de su país, se muestra defensora del multilateralismo y sostiene su lema de que “defender a las Naciones Unidas es tener la valentía para cambiarla”.

El cuarto aspirante a presidir la ONU a partir de enero será el expresidente de Senegal (2012-2024), Macky Sall, de 64 años, quien también presidió la Unión Africana (2022-2023).

El expresidente senegalés Macky Sall

Sall tendrá oportunidad de hablar ante la Asamblea General de la ONU el miércoles desde las 16. Pero su candidatura para suceder a António Guterres como secretario general generó controversia y división, siendo impulsada por Burundi en lugar de por su propio país. A pesar de los esfuerzos, Sall enfrenta además oposición interna y la falta de respaldo formal de la Unión Africana.

Cómo sigue el proceso

Tras esta parte pública del proceso de selección, continuarán los debates hacia adentro del Consejo de Seguridad de donde saldrá la propuesta final de un candidato a la Asamblea General, probablemente a mediados de año.

Hasta ahora, la asamblea nunca rechazó la sugerencia que realizó el Consejo de Seguridad para el cargo. El nombramiento oficial ocurrirá entre octubre y diciembre.

La decisión de fondo, entonces, es el proceso que se desarrolla dentro del propio Consejo de Seguridad.

Representantes votan un proyecto de resolución sobre el estrecho de Ormuz durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, en la sede de la ONU, en Nueva York, el 7 de abril de 2026. Xie E - XinHua

Este órgano de las Naciones Unidas cuenta con 15 miembros, de los cuales solo cinco son permanentes y cuentan con capacidad de veto (Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Gran Bretaña). Los diez países restantes son actualmente Dinamarca, Grecia, Pakistán, Panamá, Somalia, Bahréin, Colombia, Letonia, Liberia y la República Democrática del Congo. Sus representantes fueron elegidos para cumplir un mandato rotativo, y no tienen las mismas potestades que los miembros permanentes, lo que no significa, sin embargo, que no tengan su peso.

De allí saldrá el candidato más posible de ser aprobado por el conjunto de países que integran el organismo fundado en 1945, luego de la Segunda Guerra Mundial.

Los anteriores secretarios generales fueron: Trygve Lie (Noruega, 1946–1952), Dag Hammarskjöld (Suecia, 1953–1961), U Thant (Myanmar, 1961–1971), Kurt Waldheim (Austria, 1972–1981), Javier Pérez de Cuéllar (Perú, 1982–1991), Boutros Boutros-Ghali (Egipto, 1992–1996), Kofi Annan (Ghana, 1997–2006), Ban Ki-moon (Corea del Sur, 2007–2016) y Antonio Guterres (Portugal, desde 2017).

Agencias AFP y AP