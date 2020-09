Delphine Boël quiere utilizar los títulos su Alteza y Princesa de Bélgica Fuente: AFP

BRUSELAS.- Una mujer que libró con éxito una batalla legal de siete años para demostrar que era la hija del exrey de Bélgica Alberto II sabrá el próximo mes si, en contra de los deseos de su padre, podrá utilizar los títulos de su Alteza y princesa de Bélgica, sostiene The Guardian.

Delphine Boël, de 52 años, artista y escultora, cuya madre tuvo una aventura extramatrimonial con Alberto en las décadas de 1960 y 1970, argumentó en el tribunal de apelación de Bruselas que también debería poder usar el apellido de su padre biológico, Sajonia-Coburgo. El tribunal se pronunciará el 29 de octubre.

Alberto, de 86 años, que abdicó del trono belga en 2013, se vio obligado a reconocer que era el padre biológico de Boël después de una prueba de ADN ordenada por un tribunal en enero pasado.

Boël, que había pasado tiempo con Alberto cuando era niño, apodado Papillon (mariposa), había buscado reconocimiento hace más de 20 años, pero sus solicitudes fueron rechazadas. Ella lanzó una batalla legal para demostrar la paternidad en junio de 2013, luego de que la mayor de sus dos hijos, Joséphine, ingresara en el hospital con neumonía y sintiera la ausencia de su padre biológico.

La afirmación de Boël recibió un impulso vital el otoño pasado cuando el tribunal de apelación dictaminó que Jacques Boël, con quien creció, no era su padre biológico y ordenó a un experto que realizara una prueba para comparar su ADN con el de Alberto.

El rey acordó proporcionar una muestra de saliva, que demostró su paternidad, después de que los tribunales amenazaron con multarlo con 5000 euros por cada día que se negara.

Marc Uyttendaele, el abogado de Boël, dijo que ella simplemente quería que la trataran igual que a los demás hijos de Alberto. "Esos títulos son cosas que le pertenecen a ella, al igual que pertenecen a los otros hijos del rey Alberto. Mi cliente nunca tuvo otra intención que ser tratada exactamente de la misma manera que los demás hijos del rey, sus hermanos y hermana ", dijo.

Alain Berenboom, quien representa al exrey, dijo que la cuestión de los títulos reales debería estar en manos del estado, en lugar de los tribunales. "En lo que al título se refiere, no es una prerrogativa del tribunal sino una prerrogativa del poder ejecutivo, en nuestra opinión", dijo.

El día que Alberto dejó el trono hace siete años, alegando problemas de salud, la madre de Boël, la baronesa Sybille de Selys Longchamps, concedió una entrevista televisiva en la que habló públicamente por primera vez sobre su romance con el rey.

"Pensé que no podía tener hijos porque había tenido una infección", dijo sobre la relación, que se dice que duró de 1966 a 1984. "No habíamos tomado ninguna precaución". Ella continuó: "Fue un período hermoso. Delphine era una niña amada. Alberto no era la figura paterna, pero era muy dulce con ella ".