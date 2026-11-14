La campaña española se vuelve frenética: Sánchez lanza a su mujer a la campaña y sueña con una remontada

MADRID.– Faltan dos semanas para las elecciones en España y en la sede del Partido Socialista (PSOE) ya nadie habla en voz alta el accidente ferroviario de Urda. Se miran las encuestas y se sueña con una remontada histórica.

Cuando muchos ya daban por extinguidas sus posibilidades, Pedro Sánchez resiste y anhela convertirse en el candidato más votado el 29 de noviembre. El socialismo recortó terreno y se mantiene con posibilidades de pelearle el primer lugar al Partido Popular (PP) en las urnas, aunque todavía esté lejos de obtener una mayoría que le permita formar un nuevo gobierno.

Fue una semana frenética en la política española, que empezó con la aparición de Santiago Abascal en el programa de televisión La Revuelta y que continuó con una huelga general después de 14 años. El faltazo del líder de Vox al mano a mano que tenía previsto con el youtuber Jordi Wild, cuyo contenido consumen millones de jóvenes, volvió a poner en agenda a la ultraderecha, aunque ahora por el impacto negativo de su repentino cambio de postura.

Un renovado Sánchez encabeza un mitin de campaña en Palma de Mallorca Javier Fernández - EUROPA PRESS DPA

Por otro lado, el socialismo hizo debutar este jueves como oradora a Begoña Gómez, la primera dama, durante un acto proselitista en Sevilla y, soñando con una remontada histórica al estilo brasileño, el PSOE hasta había convenció al presidente de Brasil, Lula da Silva, de que aterrice en España para, primero, participar en una reunión bilateral en La Moncloa y, luego, ser el orador principal en un mitin socialista junto a Sánchez, pero esa cita se canceló el sábado, por una afonía del invitado.

César Calderón, director de la consultora Red Lines, consideró que lo más relevante de esta semana proselitista fue la irrupción de la primera dama en un acto político.

“Que la mujer del presidente tome la palabra en un mitin es una rareza, y más cuando está pendiente de juicio por tráfico de influencias y malversación. Sánchez convierte así un problema judicial en una bandera, con el relato del ‘lawfare’ que en la Argentina se conoce bien”, explicó.

Desde hace meses, la estrategia de comunicación política de Sánchez se diversificó con mensajes focalizados. Su imagen se multiplicó en las redes sociales para llegar al público más joven y, con la entrada en escena de su esposa, el presidente español pretende movilizar a las mujeres, un colectivo más cercano para el PSOE ante el negacionismo de la violencia de género de otros partidos, como Vox.

Lula da Silva toma la palabra durante una reunión en Manila, Filipinas. Lula hará escala en España para ayudar a Sánchez ROLEX DELA PENA - POOL

Sondeos positivos

A pesar del accidente ferroviario de Urda, con 69 muertos y cientos de heridos, el PSOE se mantiene en el segundo lugar y con proyecciones favorables. Un sondeo publicado en el diario El País indica que el Partido Popular obtendría el 31,1% de los votos, mientras que el socialismo estaría en torno a los 29,8%.

Los populares, liderados por Alberto Núñez Feijóo, han perdido terreno en las últimas semanas -según los sondeos- y, como contrapartida, aumentan los votos de Vox, que se ubicaría entre el 18% y el 19%.

La primera dama Begoña Gómez se sumó a la campaña del PSOE JORGE GUERRERO - AFP

“Que el PSOE resista por encima del 26% tras el accidente tiene una explicación: España vota por bloques, y el miedo a Vox concentra el voto progresista para los socialistas. Además, buena parte de su fuga va a la abstención y no al PP, y eso se puede recuperar en campaña. El gobierno cerró rápido la crisis por Urda con la dimisión del ministro de Transportes”, explicó Calderón.

El director de Red Lines apeló a una comparación con lo que ocurrió en las últimas elecciones presidenciales de Argentina. “La comparación es lo que ocurrió con Sergio Massa en 2023: ganó la primera vuelta pese a la inflación, porque el miedo a (Javier) Milei pesó más que el desgaste. Pero después perdió el balotaje. En España, aunque el PSOE quedara primero (algo que al día de hoy sería toda una sorpresa) gobernará quien sume 176 escaños. Hoy esa cifra sólo está al alcance de PP y Vox”, aseguró.

El “votómetro” de su consultora, que analiza decenas de encuestas electorales, ubicó al PP entre 4 y 5 puntos porcentuales por delante del PSOE, con Vox en torno al 19%.

“Ni siquiera las encuestas más enloquecidamente favorables a los socialistas dibujan una mayoría suficiente para que la izquierda siga gobernando, aunque se le sumen todos los diputados nacionalistas e independentistas”, agregó Calderón.

El líder de Vox, Santiago Abascal, se saca selfies con sus seguidores en un mitin de campaña en Logroño CESAR MANSO - AFP

Mientras el PSOE sueña con la remontada, Abascal fue esta semana uno de los grandes protagonistas de la campaña. Después de haber participado en La Revuelta, el programa más visto de la televisión española, el líder de la ultraderecha había salido fortalecido ante las preguntas del conductor David Broncano.

Pero horas después, su partido decidió cancelar la entrevista para el podcast The Wild Project, que conduce Jordi Wild. Fue el único candidato que faltó a la cita con el popular youtuber, que le echó en cara la ausencia en un video que ya supera los 45 millones de reproducciones.

“Entre los hombres jóvenes, el segmento donde Vox más crecía, esto ha sido un tsunami que puede salirle muy caro”, advirtió Calderón.

Los próximos días transcurrirán entre más entrevistas, actos de campaña, novedades judiciales y dos debates presidenciales. Todavía queda mucho por jugar antes de llegar a las urnas.