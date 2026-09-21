Presión judicial sobre la izquierda española: abren un juicio con jurado a la esposa de Sánchez y citan a las hijas de Zapatero

MADRID.– La izquierda española enfrentaba nuevos escándalos judiciales el lunes: mientras Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, fue llevada a juicio por presuntos delitos de influencia y malversación, las dos hijas del exmandatario José Luis Rodríguez Zapatero fueron citadas a declarar por otro caso que involucra dinero público.

El juez Juan Carlos Peinado envió hoy a Gómez al banquillo de los acusados de un juicio con jurado, lo que la convierte en la primera esposa de un premier en España que se sentará en enfrentar cargos.

Pedro Sánchez y Begoña Gómez asisten a un discurso en la Universidad Tsinghua, en Pekín Andres Martinez Casares - Pool EPA

En paralelo, el juez José Luis Calama, a cargo de una investigación judicial que en torno al rescate público que el gobierno de Sánchez concedió a la aerolínea Plus Ultra en 2021, citó a declarar como investigadas, el próximo 30 de noviembre, a las hijas de antiguo líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

Acusaciones contra la esposa de Sánchez

El magistrado Peinado resolvió la apertura de juicio oral con jurado, todavía sin fecha, contra Gómez y su asistente en La Moncloa, Cristina Álvarez. Ambas se sentarán ante un jurado popular formado por nueve ciudadanos.

La acusación popular, liderada por la asociación ultracatólica HazteOír, pide 13 años de prisión para Gómez, mientras que la fiscalía pide su absolución. Peinado abrió la investigación hace dos años, cuando aceptó una denuncia del pseudo sindicato Manos Limpias.

El magistrado cree que Gómez se aprovechó de su condición de esposa de Sánchez para proyectar su carrera profesional en la Universidad Complutense de Madrid, y se valió del apoyo de su asistente en La Moncloa. La defensa sostiene que no se aprovechó de la condición de esposa del premier ni obtuvo ningún beneficio económico.

Pedro Sánchez junto a Begoña Gómez durante un acto de cierre de campaña en Madrid Emilio Morenatti - AP

Como ya escribió en dictámenes anteriores, Peinado asegura en la resolución notificada el lunes que no se puede encontrar una supuesta trama de corrupción como esta “desde el reinado de Fernando VII”.

El juez llegó a imputar a siete personas, contra las que la Audiencia Provincial no vio ningún delito y llegó a pedir sin éxito la imputación del ministro de Presidencia, Félix Bolaños.

Además, en una instrucción no exenta de polémica por parte del juez –que se jubila dentro de seis días–, retiró el pasaporte a Gómez y a su asesora, argumentando que su escolta podría contribuir a su fuga, decisión revocada por la Audiencia de Madrid.

Pedro Sánchez y Begoña Gómez llegan antes de una misa celebrada por el papa León XIV en la Basílica de la Sagrada Familia, en Barcelona Bernat Armangue - AP

El gobierno condenó hoy la “persecución política” contra la esposa del primer ministro y mostró la “plena confianza en que el jurado será ecuánime e impartirá justicia”, dijeron fuentes de La Moncloa.

“Denunciamos que se trata de una instrucción arbitraria e injusta, que solo responde a la persecución judicial contra Begoña Gómez por el hecho de ser mujer del presidente del gobierno”, añadieron las fuentes.

La principal fuerza de la oposición, el Partido Popular (PP) dijo a través de Alicia García, su portavoz en el Senado: “Señores socialistas, los jueces no son fachas ni persiguen al gobierno. Hacen su trabajo y aplican la ley. Y sí, la mujer del presidente puede trabajar; lo que no puede es aprovecharse de su condición para medrar y conseguir lo que nunca obtendría por méritos propios”.

Citación a las hijas de Zapatero

El juez Calama citó como investigadas a las hijas del expresidente Zapatero, Laura y Alba Rodríguez Espinosa en el marco de la causa en la que el exmandatario está acusado de delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales, entre otros.

El magistrado había anunciado la citación de ambas en junio pasado, apenas un día después de la declaración del propio Zapatero, pero hasta este lunes no había fijado la fecha de las comparecencias.

La hija mayor del exmandatario, Laura, deberá presentarse el día indicado a las 9 hora local (14 en la Argentina), mientras que Alba, la menor, fue citada para las 12 horas (17 en la Argentina).

Rodríguez Zapatero llega para declarar en una investigación sobre tráfico de influencias y otros posibles delitos relacionados con el rescate de Plus Ultra, en Madrid Bernat Armangue - AP

Calama tomó la decisión pocos días después de que la Fiscalía reiterara su pedido para que ambas declararan. El Ministerio Público considera que “existen indicios” de que Zapatero y sus hijas cobraron, a través de la empresa Análisis Relevante, “presuntas comisiones, en pago a la influencia ejercida para la concesión de la ayuda pública de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra el 9 de marzo de 2021”.

En la resolución en la que anunció la imputación de las hijas del expresidente, el juez señaló que la sociedad Whathefav, que Laura y Alba administraban en conjunto, tenía un “papel instrumental en la canalización, ocultación o facilitación de operativas relevantes para los hechos”.

Durante su declaración ante Calama, el exlíder del PSOE reconoció que recomendó a su amigo Julio Martínez, administrador de Análisis Relevante –la empresa que se encuentra en el centro de la investigación–, que contratara a la compañía de sus hijas para la realización de informes de consultoría estratégica o la elaboración de planes de comunicación para las empresas con las que él trabajaba.

Alba y Laura, las hijas de Rodríguez Zapatero

Zapatero defendió que hizo esa recomendación porque sus hijas “trabajan bien”.

La Fiscalía Anticorrupción y el juez, sin embargo, consideran que Whathefav era en realidad un instrumento para que el dinero llegara a Zapatero. Según la investigación, la empresa recibió 239.755 euros de Análisis Relevante. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía registró la compañía el pasado 19 de mayo.

En un escrito al que tuvo acceso El País, la Fiscalía advierte además de que existen indicios sobre la “presunta influencia” ejercida por el exlíder socialista en favor del Grupo Gloria, un conglomerado peruano que tuvo problemas con la Justicia en Bolivia. Según un informe de la UDEF, Zapatero cobró 200.000 euros por mediar ante el gobierno de ese país.

El presidente del gobierno español, Pedro Sanchez, junto a su aliado y predecesor, Jose Luis Rodríguez Zapatero CRISTINA QUICLER - AFP

“Este cúmulo de circunstancias procesales y las presuntas evidencias de la comisión de los delitos investigados”, señala el Ministerio Público, llevaron a la Fiscalía a reclamar un informe sobre la situación fiscal y tributaria de Zapatero y sus hijas entre 2020 y 2025.

El juez Calama citó también, en este caso como testigos, para el próximo 19 de noviembre a José Ángel Partearroyo, exdirector de Participadas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), y a Félix Martín, exdirector financiero de la aerolínea Plus Ultra.

Además, el magistrado solicitó a la joyería Yanes un informe pericial gemológico y joyero sobre las piezas incautadas durante el registro del despacho del expresidente del gobierno, realizado el pasado 19 de mayo. Al mismo tiempo, concedió a la defensa de Zapatero un plazo de tres días para que entregue toda la documentación que tenga en su poder sobre las joyas.

Agencia ANSA y diario El País