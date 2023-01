La Cancillería chilena citó a Rafael Bielsa por sus controvertidos comentarios sobre un proyecto minero

escuchar

SANTIAGO, Chile.- Pasado el mediodía de este viernes llegó hasta el edificio del Ministerio de Relaciones Exteriores el embajador de Argentina en Chile, Rafael Bielsa, quien fue citado por la titular de la cartera, Antonia Urrejola, para abordar los comentarios que realizó sobre el rechazo del proyecto Dominga.

Al arribar a la sede de la cancillería, el representante del país vecino evitó hacer comentarios, con evidente molestia. “No voy a hacer ninguna declaración, se entiende. Aunque me pregunten, no voy a escuchar ninguna pregunta, no voy a contestar”, dijo.

“¿Ustedes entienden que no es no? Entonces, déjenme caminar tranquilo. ¿Es difícil de entender?”, agregó, ante la insistencia de la prensa que lo esperaba para conocer los motivos de su visita, vinculados a la exposición que realizó ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado.

En esa instancia, Bielsa repasó varios temas de la agenda bilateral, lamentando la decisión adoptada sobre el proyecto minero que pretendía instalarse en La Higuera. En ese contexto, cuestionó el no haber sido informado de la determinación por las autoridades chilenas.

“Este emprendimiento era una de las alternativas que iba a tener Agua Negra (un cruce cordillerano) como puerto. A nosotros nos vendría bárbaro que nos avisaran, nada más que eso. Como tiene un impacto en las relaciones bilaterales, queríamos que estuviera informado”, dijo.

En su exposición, Bielsa también aludió a un tema sensible: “Si un diario le dice Falklands a las Malvinas, yo se lo hago saber”, por lo que pidió que se ocupe la expresión “Falklands/Malvinas”. “Esa es una herida para toda la Argentina”, añadió.

También se refirió a que “cuando se les falta el respeto a los distintos gobiernos argentinos, que es un fenómeno muy visible en la prensa, más que en los actores políticos, yo no puedo dejarlo pasar. No puedo dejar pasar que se le diga ‘chorra’ a la vicepresidenta de mi país [Cristina Fernández]”.

Por otro lado, Bielsa enumeró ciertos temas respecto a las relaciones bilaterales comerciales y estratégicas entre ambos países, destacando las congestiones en los pasos fronterizos, el suministro de gas de parte de Argentina hacia Chile y el estado e inversión de la habilitación de los cruces cordilleranos de “Las Leñas” y “Agua Negra”.

El Mercurio/GDA

LA NACION