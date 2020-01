La caravana de migrantes centroamericanos llegó a México

Un migrante muestra una bandera de Honduras mientras cruza el Río Suchiate, desde Guatemala hacia México Fuente: Reuters - Crédito: José Cabezas

RÍO SUCHIATE, México (Reuters).- Cientos de migrantes de Centroamérica cruzaron el Río Suchiate desde Guatemala y llegaron a Ciudad Hidalgo, en México. Allí se encontraron con los agentes de la Guardia Nacional, desplegada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, a pedido de Estados Unidos.

Algunos arrojaron piedras contra las fuerzas de seguridad, otros corrieron a lo ancho del río para entrar al país, luego de ser rechazados en el puente que cruza el río por funcionarios mexicanos. A finales de 2018, una caravana de migrantes había intentado el mismo camino para llegar a Estados Unidos.

Al menos 2000 migrantes habían estado acampando en la ciudad de Tecún Umán, la ciudad guatemalteca frente a Ciudad Hidalgo. La mayoría son de Honduras. "No vinimos aquí (por Guatemala) para quedarnos, solo queremos cruzar al otros lado. No quiero volver a mi país porque ahí no hay nada, solo hambre", dijo Ingrid, una migrante hondureña de 18 años.

La Guardia Nacional de México esperaba a la caravana, desplegada a lo largo de la orilla en Ciudad Hidalgo Fuente: Reuters - Crédito: José Cabezas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a México y a países centroamericanos con la aplicación de sanciones económicas si no logran controlar el flujo de migración. México ofrece a los migrantes trabajo en el sur del país. No se les permitirá entrar a Estados Unidos a aquellos que no acepten la oferta, ni a aquellos que busquen asilo. La mayoría será deportada a su país de origen, según dijo el ministro de Interior mexicano.

Según Guatemala, al menos 4000 hondureños han entrado al país desde el miércoles, uno de los mayores picos de migración desde que firmaron el acuerdo con Estados Unidos que los obliga a asumir mayor responsabilidad en la administración del flujo de migración.