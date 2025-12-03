LA NACION

Encontraron muertos a dos argentinos en España y apuntan a un femicidio

Una mujer de 29 fue hallada sin vida con heridas de arma blanca, mientras que un hombre apareció con signos de suicidado; tenían una hija de tres años

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
La calle donde residía la pareja argentina hallada muerta en España
La calle donde residía la pareja argentina hallada muerta en España

La Policía Nacional de España halló este martes por la tarde los cuerpos de una pareja argentina que residía en la ciudad de Alicante. Las primeras hipótesis apuntan a un femicidio seguido de suicidio: el hombre, de 34 años, habría asesinado a la mujer, de 29, y luego se habría quitado la vida. No existían denuncias previas por violencia de género y ambos estaban en proceso de separación.

La pareja tenía una hija de tres años, que al momento del hecho se encontraba en el colegio. Según informó El País, la Policía recibió un aviso después de las 17 (hora local), cuando la hermana de la mujer ingresó al departamento y encontró a la joven con heridas de arma blanca en el pecho, mientras que el hombre fue hallado en el balcón con signos de ahorcamiento.

Los ciudadanos argentinos compartían un departamento en una calle ubicada en el popular barrio Carolinas Altas, cerca del centro histórico de Alicante. Tras el aviso, agentes del grupo de Homicidios y de la brigada científica de la Policía Nacional se presentaron en el lugar para iniciar las pericias. Las primeras conclusiones de los investigadores refuerzan la hipótesis de un caso de femicidio seguido de suicidio.

Según testigos declararon al Diario de Alicante, alrededor de las 17 se escucharon gritos de auxilio en la zona.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género informó que está recabando datos sobre el caso. Los cuerpos, en tanto, fueron trasladados anoche al Instituto de Medicina Legal de Alicante para las respectivas autopsias.

Noticia en desarrollo

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de El Mundo
  1. Mientras resuelve su problema con los A320, Airbus descubre una nueva falla en el avión más vendido del mundo
    1

    Mientras resuelve su problema con los A320, Airbus descubre una nueva falla en el avión más vendido del mundo

  2. Esta es la ciudad que superó a Tokio y se convirtió en la más poblada del mundo
    2

    Esta es la ciudad que superó a Tokio y se convirtió en la más poblada del mundo

  3. El moho negro de Chernobyl que parece “alimentarse de radiación”
    3

    El moho negro de Chernobyl que parece “alimentarse de radiación”

  4. Desastre en el sudeste asiático: más de mil muertos, cientos de desaparecidos y cuatro países afectados por inundaciones
    4

    Inundaciones en Asia: ya son más de 1000 los muertos en Indonesia, Tailandia, Malasia y Sri Lanka

Cargando banners ...