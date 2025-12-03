Encontraron muertos a dos argentinos en España y apuntan a un femicidio

La Policía Nacional de España halló este martes por la tarde los cuerpos de una pareja argentina que residía en la ciudad de Alicante. Las primeras hipótesis apuntan a un femicidio seguido de suicidio: el hombre, de 34 años, habría asesinado a la mujer, de 29, y luego se habría quitado la vida. No existían denuncias previas por violencia de género y ambos estaban en proceso de separación.

La pareja tenía una hija de tres años, que al momento del hecho se encontraba en el colegio. Según informó El País, la Policía recibió un aviso después de las 17 (hora local), cuando la hermana de la mujer ingresó al departamento y encontró a la joven con heridas de arma blanca en el pecho, mientras que el hombre fue hallado en el balcón con signos de ahorcamiento.

Los ciudadanos argentinos compartían un departamento en una calle ubicada en el popular barrio Carolinas Altas, cerca del centro histórico de Alicante. Tras el aviso, agentes del grupo de Homicidios y de la brigada científica de la Policía Nacional se presentaron en el lugar para iniciar las pericias. Las primeras conclusiones de los investigadores refuerzan la hipótesis de un caso de femicidio seguido de suicidio.

⚠️ Estamos recabando datos del asesinato por presunta #ViolenciaDeGénero de una mujer en la provincia de Alicante.#NiUnaMenos#NosQueremosVivas — Delegación del Gob. contra la Violencia de Género (@DelGobVG) December 2, 2025

Según testigos declararon al Diario de Alicante, alrededor de las 17 se escucharon gritos de auxilio en la zona.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género informó que está recabando datos sobre el caso. Los cuerpos, en tanto, fueron trasladados anoche al Instituto de Medicina Legal de Alicante para las respectivas autopsias.

Noticia en desarrollo