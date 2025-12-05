La mano derecha de Maduro descalificó a una activista venezolana exiliada en la Argentina y ella denunció amenazas

La mano derecha del gobierno de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, expuso a la activista venezolana Elisa Trotta Gamus, que reside desde hace años en la Argentina, durante una transmisión en televisión, desde donde la cuestionó severamente. Trotta Gamus denunció amenazas y la responsabilizó por cualquier futuro daño a ella o sus allegados.

El dirigente chavista, ministro de Interior y Justicia, cargó contra Trotta en su programa Con el mazo dando en medio de la tensión entre EEEUU y Venezuela luego de que Washington designara al Cartel de los Soles como organización terrorista y señalara a Nicolás Maduro como su líder.

En su habitual monólogo televisado, el dirigente chavista, con ciertos mensajes indirectos, la difamó y sugirió que la tiene vigilada y que sabe dónde vive.

Diosdado Cabello

“Cori (Machado, opositora desde la clandestinidad) coordinó un encuentro entre el canciller israelí y la piojosa de Elisa Trotta, la que era embajadora de Guaidó en la Argentina. La misma que anda diciendo que Venezuela secuestró más gente que Hamas. Esa niña es un chiste andando”, aseguró Cabello en su programa.

Y añadió: “Muchos ignoran que Elisa Trotta es una experta martilladora de empresarios argentinos y una genio sacándoles plata a los venezolanos que viven en ese país en el nombre de la supuesta causa de la libertad. Mientras a todos los argentinos les pega la crisis económica, ella dice que está bien y vive de maravillas”.

Asimismo, contó que un amiguito suyo “Charly”, que trabaja cerca de Trotta, le dijo que ella le pidió al canciller de Israel que atacara a Venezuela como atacaron Gaza “alegando que nuestro país es un santuario de terroristas”.

“Será en el patio de la casa de Elissa Trotta donde hay terroristas porque aquí la única terrorista que había es Cori y se fue”, cerró.

El mensaje de Trotta

En un posteo en X, la activista, integrante del Foro Argentino por la Defensa de la Democracia, lo responsabilizó por cualquier futuro ataque a ella o a su familia y a amigos cercanos.

“Advierto al mundo democrático, a los organismos internacionales, a los gobiernos aliados y a la sociedad civil global que cualquier daño que pueda sufrir yo, mi familia (en cualquier país del mundo) o mis amigos más cercanos, será responsabilidad directa de la narcotiranía chavista y, en particular, de Diosdado Cabello”, alertó.

En ese sentido, afirmó que Cabello recurrió nuevamente a su espacio televisivo para difamar, amenazar y justificar el hostigamiento contra quienes defienden la democracia, algo verificado por organizaciones internacionales.

Este miércoles 3 de diciembre, una de las cabezas de la tiranía narcoterrorista chavista, Diosdado Cabello, volvió a utilizar su programa (la misma plataforma que por años ha funcionado como mecanismo de persecución, escarnio y señalamiento) para difamarme y amenazarme,… — Elisa Trotta (@EliTrotta) December 4, 2025

“No se trata de un episodio aislado. Esta amenaza proviene de un individuo que hoy es investigado por la justicia chilena como autor intelectual del secuestro y asesinato del teniente Ronald Ojeda en Santiago de Chile. Proviene de alguien que tiene orden de captura por crímenes de lesa humanidad en la Justicia argentina y por cargos de narcoterrorismo en la Justicia estadounidense, acusado de formar parte de la organización criminal transnacional conocida como Cártel de los Soles, motivo por el cual el gobierno de Estados Unidos mantiene sobre él una recompensa de 25 millones de dólares, según determinaciones de OFAC”.

Y lo acusó de ser actor central de una “estructura criminal señalada por torturar, desaparecer, perseguir, matar y utilizar al Estado como maquinaria de terror”.

En el cierre del mensaje prometió continuar con la defensa de los derechos humanos y “la lucha por una Venezuela libre, democrática y reconciliada consigo misma”.

“La historia ya decidió quiénes representan la libertad y quiénes representan el crimen. Y ninguna amenaza podrá borrar esa verdad”, concluyó.