La carta completa de Jonathan Andic, el hijo del fundador de Mango

En una carta abierta que se dio a conocer este martes por la mañana, Jonathan Andic —hijo de Isak Andic, el fundador de Mango— habló por primera vez sobre las acusaciones en su contra luego de haber quedado detenido la semana pasada y haber pagado una fianza millonaria para evadir la cárcel.

El empresario de 45 años anunció también que se apartará temporalmente de su puesto como vicepresidente de la empresa por “la atención y el foco” que exige su defensa en el proceso judicial. Pese a ser el mayor de los tres hijos del fundador de Mango y uno de sus herederos directos, nunca retuvo el control de la empresa, que quedó en manos de Toni Ruiz como CEO del grupo en 2020.

Sobre el vínculo con su padre, afirmó que vivieron “muchos momentos felices, entrañables y llenos de cariño”, pero que también —y “como sucede en tantas familias”— tuvieron "momentos difíciles y complejos“ que superaron ”con gran esfuerzo, generosidad y ayuda”.

Jonathan Andic y su padre, Isak Andic

Isak Andic poseía una fortuna estimada en unos 4500 millones de dólares y había distribuido gran parte de su patrimonio entre sus tres hijos: Jonathan, Judith y Sarah. Sin embargo, otra parte del legado quedó destinada a personas cercanas, entre ellas su última esposa, Estefanía Knuth Marten.

Tras la muerte, Knuth se refirió a un episodio de 2015 en el que Isak Andic cuestionó duramente a Jonathan por decisiones empresariales. Los investigadores consideraron ese testimonio un elemento relevante para profundizar la pesquisa. De todos modos, fuentes judiciales aclararon que la mujer no acusó directamente a Jonathan ni describió enfrentamientos recientes previos a la muerte del empresario.

La carta completa

“Escribo estas palabras con sinceridad y humildad, desde el dolor, la impotencia y la frustración de encontrarme ante un relato de presunta culpabilidad que no responde a la realidad. Hace unos diecisiete meses perdí a mi padre, en unas circunstancias profundamente dolorosas para mí, mi familia y nuestro entorno cercano. A ese duelo se ha sumado el hecho de tener que convivir con la más grave, injusta e infundada acusación que puede recaer sobre una persona.

Quiero expresar, con el corazón, que he querido y quiero profundamente a los míos, y de una manera muy especial, a mi padre. Vivimos juntos muchos momentos felices, entrañables y llenos de cariño. Como sucede en tantas familias, también hemos tenido momentos difíciles y complejos, que superamos con gran esfuerzo, generosidad y ayuda. El amor, el respeto y el vínculo que siempre hemos sentido forman parte del ADN de nuestra familia, como saben aquellos que nos conocen bien.

Se ha construido un relato público con una visión parcial, descontextualizada y tergiversada, que ha generado una percepción de culpabilidad ajena a la realidad. Sé que desmontarlo exigirá tiempo, esfuerzo y una dedicación intensa.

Isak Andic Franck Prevel/WireImage

La atención y el foco que exige mi defensa en el proceso judicial, en este momento, no me permiten mantener el alto compromiso que exige mi rol en la compañía. Por este motivo, y desde la responsabilidad, he decidido apartarme temporalmente de mi dedicación a MANGO, conservando el vínculo con otros proyectos familiares, empresariales y sociales.

Tomo esta decisión con tristeza, pero convencido de que es lo mejor para la compañía y para mí. Afronto este proceso con serenidad y entereza, y necesito concentrar toda mi energía en demostrar mi inocencia.

Con el pleno apoyo de mi familia y de mi entorno, asumo esta situación con la tranquilidad y la convicción de que los hechos demostrarán de forma clara mi inocencia, y de que la verdad acabará imponiéndose".