La Casa Blanca le respondió a España que no necesita su ayuda para ganar la guerra Irán tras el cierre del espacio aéreo

MADRID.- La Casa Blanca ha respondido este lunes a España que no necesita su ayuda ni la de ningún otro país para la operación militar en Irán, después de que el gobierno español ordenara el cierre de su espacio aéreo para los aviones estadounidenses que participen en la guerra.

España cerró su espacio aéreo a los aviones estadounidenses implicados en la guerra en Irán, informó el lunes la ministra de Defensa, Margarita Robles, lo que supone otro paso en la oposición del gobierno español a la implicación de Estados Unidos e Israel en el conflicto en Medio Oriente.

España ya había señalado que Estados Unidos no podía utilizar las bases militares operadas conjuntamente en el conflicto con Irán, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado de ilegal, temerario e injusto.

Robles indicó el lunes que la misma lógica se aplicaba al uso del espacio aéreo español en el conflicto.

“Desde el primer momento se le trasladó clarísimamente al Ejército americano y a las fuerzas americanas y por lo tanto ni se autorizan las bases y por supuesto tampoco se autoriza la utilización del espacio aéreo español para actuaciones que tengan que ver con la guerra en Irán”, dijo Robles a periodistas.

La de Sánchez ha sido la voz más contundente de Europa en oposición a las acciones militares de Estados Unidos e Israel en Medio Oriente. El líder español ha instado a Estados Unidos, Israel e Irán a poner fin a la guerra, diciendo a principios de este mes: “No se puede responder a una ilegalidad con otra, porque así es como empiezan los grandes desastres de la humanidad”.

Días atrás, en una entrevista con The Wall Street Journal, el mandatario dijo que, en su opinión, “esta guerra en Irán es un gran error para el mundo y, por lo tanto, para Estados Unidos”.

Después que el gobierno de Sánchez negara a Estados Unidos el uso de las bases militares de Rota y Morón, en el sur de España, el presidente estadounidense Donald Trump amenazó con recortar el comercio con Madrid. “Vamos a cortar todo el comercio con España. No queremos tener nada que ver con España”, dijo en ese entonces.

Fue el episodio de tensión más reciente entre España y Estados Unidos, que también lanzó amenazas comerciales contra el país europeo el año pasado, cuando Sánchez anunció que su gobierno no aumentará su gasto en defensa de acuerdo con el incremento pactado por otros miembros de la OTAN tras la presión de Trump.

Un buque en la base española de Rota ARMADA ESPAÑOLA - ARMADA ESPAÑOLA

En ese momento, el gobierno de Sánchez señaló que España podía cumplir sus compromisos militares gastando el 2,1% del PBI en defensa, en lugar del 5% que acordó el resto de la alianza militar de 32 países.

Sánchez también estuvo entre los críticos más vehementes de las acciones de Israel en su guerra en Gaza, lo que provocó críticas del gobierno de Israel en varias ocasiones.

El cierre

“Creo que todo el mundo sabe cuál es la posición española, es una posición muy clara”, dijo Robles, que calificó la guerra en Irán de “profundamente ilegal y profundamente injusta”.

El cierre del espacio aéreo, que ahora obligará a los aviones militares a evitar el territorio de España, miembro de la OTAN, en su ruta hacia sus objetivos en Medio Oriente, no incluye situaciones de emergencia. Sánchez, ya había deslizado la idea este pasado miércoles en su comparecencia en el Congreso.

“Esta resolución forma parte de la decisión que ya tomó el Gobierno de España de no participar y de no contribuir a una guerra iniciada de forma unilateral y en contra del derecho internacional”, dijo el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, durante una entrevista en la emisora de radio Cadena Ser cuando se le preguntó si la decisión podría empeorar las relaciones con Estados Unidos.

Según el funcionario, la relación entre España y Estados Unidos está “exactamente igual que antes de que estallara el conflicto” porque “se establece a nivel de la Unión Europea y viene determinada por los acuerdos a los que llega Europa”.

Por otra parte, y en medio de este cruce de opiniones, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con restringir el comercio con Madrid por negar a su país el uso de las bases españolas en la guerra. “España se portó fatal”, declaró el mandatario estadounidense a los periodistas en la Casa Blanca a principios de marzo.

Sin comentarios de la OTAN

La nueva decisión de España contra un aliado de la OTAN es inusual, aunque no carece de precedentes. La OTAN no hizo comentarios y remitió las preguntas a las autoridades españolas.

En un incidente que tensó los lazos transatlánticos, Francia e Italia bloquearon al Ejército estadounidense el uso de su espacio aéreo para una operación dirigida contra el líder libio Moamar Gadafi en 1986.

En 2003, Turquía se negó a permitir que las tropas estadounidenses utilizaran su territorio para invadir Irak, aunque sí permitió los sobrevuelos. Francia y Alemania se opusieron firmemente a esa guerra, pero permitieron que cazas estadounidenses y británicos sobrevolaran su espacio aéreo.

El entonces ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Dominique de Villepin -pese a un célebre discurso en la ONU contra los planes del gobierno del entonces presidente George W. Bush de invadir- dijo en ese momento al Parlamento francés que “hay prácticas entre aliados que existen y que debemos respetar, incluidos los derechos de sobrevuelo”.

Agencias AP y AFP y diario El País