España cerró su espacio aéreo a los aviones estadounidenses implicados en la guerra de Irán

MADRID (Reuters).- En las últimas horas, España decidió cerrar su espacio aéreo a los aviones estadounidenses que participan en los ataques contra Irán. Previamente, el gobierno de ese país se había negado a permitir el uso de las bases militares de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla), informó este lunes en una nota el diario español El País, según fuentes militares.

El cierre del espacio aéreo, que ahora obligará a los aviones militares a evitar el territorio de España, miembro de la OTAN, en su ruta hacia sus objetivos en Medio Oriente, no incluye situaciones de emergencia. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya había deslizado la idea este pasado miércoles en su comparecencia en el Congreso.

“Esta resolución forma parte de la decisión que ya tomó el Gobierno de España de no participar y de no contribuir a una guerra iniciada de forma unilateral y en contra del derecho internacional”, dijo el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, durante una entrevista en la emisora de radio Cadena Ser cuando se le preguntó si la decisión podría empeorar las relaciones con Estados Unidos.

Según el funcionario, la relación entre España y EEUU está “exactamente igual que antes de que estallara el conflicto” porque “se establece a nivel de la Unión Europea y viene determinada por los acuerdos a los que llega Europa”.

El presidente del Gobierno español, Sánchez, fue uno de los oponentes más activos a los ataques conjuntos de EE. UU. e Israel contra Irán, a los que calificó de imprudentes e ilegales. Días atrás, en una entrevista con The Wall Street Journal, el mandatario dijo que, en su opinión, “esta guerra en Irán es un gran error para el mundo y, por lo tanto, para Estados Unidos”.

En la madrugada de ayer, se cruzó una nueva línea roja en el Líbano. Un casco azul de la ONU murió en este ataque y otros tres resultaron heridos.



España condena tajantemente estos hechos. Exige que se aclare el origen del proyectil. Y pide al gobierno de Israel que detenga las… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) March 30, 2026

Por otra parte, y en medio de este cruce de opiniones, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con restringir el comercio con Madrid por negar a su país el uso de las bases españolas en la guerra. “España se portó fatal”, declaró el mandatario estadounidense a los periodistas en la Casa Blanca a principios de marzo. “Vamos a cortar todo el comercio con España. No queremos tener nada que ver con España”, agregó entonces.