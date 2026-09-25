La CIA habría alertado de un posible ataque ruso con drones contra España, Francia o Italia

PARÍS.– Los servicios de inteligencia de Estados Unidos habrían alertado a varios gobiernos europeos sobre la posibilidad de que Rusia ataque con drones a España, Francia o Italia desde barcos comerciales que navegan por el Mediterráneo, según informó esta semana el diario español El Mundo. La versión, que ni Washington ni las capitales involucradas confirmaron oficialmente, fue desmentida parcialmente este jueves por el presidente francés, Emmanuel Macron.

En una entrevista conjunta con los canales TF1 y France 2, el mandatario aseguró que la CIA no transmitió a los servicios franceses ninguna advertencia sobre una operación semejante. De todos modos, reconoció que Francia podría ser objetivo de un intento de ataque con un dron cargado de explosivos, como el que sufrió en agosto el aeropuerto alemán de Leipzig y que Berlín atribuyó a Moscú.

La CIA alerta de un ataque ruso con drones contra España, Francia o Italia



✍️ Xavier Colás https://t.co/tFnf4Nartq — EL MUNDO (@elmundoes) September 24, 2026

La investigación, firmada por el corresponsal Xavier Colás, vincula el origen de la alerta con el viaje del director de la CIA, John Ratcliffe, a Moscú el 25 de agosto. Según el artículo, el funcionario voló en un avión militar estadounidense con escala en Riga, y diplomáticos de un país báltico conocían la visita de antemano y luego fueron puestos al tanto de lo conversado.

Los medios norteamericanos The Wall Street Journal y Politico habían informado que Ratcliffe viajó para advertir al Kremlin contra cualquier provocación hacia la OTAN. El presidente norteamericano, Donald Trump, confirmó después el viaje, aunque el contenido de las reuniones sigue bajo reserva.

Un dron difícil de rastrear

Una fuente cercana al Ministerio de Defensa de Lituania citada por El Mundo sostuvo que el plan contemplaría drones Gerbera escondidos en contenedores de un mercante. Así, la plataforma de lanzamiento se mezclaría con el tráfico marítimo habitual y sería más difícil identificar al responsable.

El Gerbera, que Rusia utiliza en la guerra contra Ucrania, mide unos dos metros de largo y 2,5 de envergadura, pesa como máximo 18 kilos y vuela a cerca de 160 km/h, con un alcance teórico de 600 kilómetros que depende de la carga y del viento. Si despegara a 200 o 300 kilómetros de la costa, tardaría entre una hora y cuarto y dos horas en llegar a destino. Por su tamaño, un solo barco podría llevar varias unidades, y lanzarlas con catapulta es bastante más simple que en el caso de modelos mayores como el Shahed o el Geran.

Bomberos trabajan en un edificio residencial dañado tras un ataque con drones rusos en Kiev TETIANA DZHAFAROVA - AFP

Con apenas cuatro o cinco kilos de explosivo, el aparato no alcanza para demoler una gran instalación. Sus posibles objetivos serían desatar un incendio, averiar equipos, obligar a cerrar por unas horas un puerto o un aeropuerto y, sobre todo, mostrar que Moscú puede golpear lejos del frente oriental. La fuente lituana comparó la idea con la operación “Telaraña”, en la que Ucrania ocultó drones en camiones que circulaban por Rusia para destruir aviones en sus bases.

¿Por qué el Mediterráneo?

De acuerdo con la publicación, el factor que explica la mención de los tres países señalados es que todos tienen elecciones en 2027 y cuentan con fuerzas radicales en condiciones de capitalizar el miedo y el desgaste por la guerra en Ucrania. El diario señala que en Francia e Italia existen sectores con posturas cercanas a Moscú, y recuerda, por ejemplo, que recientemente el dirigente de izquierda Jean-Luc Mélenchon responsabilizó a los ataques ucranianos de largo alcance en territorio enemigo por el aumento de la amenaza rusa.

El especialista británico Keir Giles, que trabajó para la Academia de Defensa del Reino Unido, advirtió al periódico que la distancia con la frontera rusa no protege a ningún país, ya que Moscú probablemente apuntaría al eslabón más débil del continente. Mencionó como ejemplos a España y Gran Bretaña, que según él no desplegaron defensas antiaéreas y antimisiles integradas a la altura de la amenaza. La selección del blanco, explicó el experto, surge de un cálculo en permanente cambio sobre dónde una acción menor puede producir el mayor efecto político.

Guardias de seguridad inspeccionan un centro médico dañado tras un ataque aéreo en Zaporiyia, Ucrania DARYA NAZAROVA - AFP

El Mundo relaciona además la advertencia con un gesto de Macron, que el 16 de septiembre reunió al Consejo de Defensa y dos días después convocó al Elíseo a los jefes de todos los partidos y a los aspirantes presidenciales, en lo que podría interpretarse como un intento de coordinar una respuesta a la amenaza.

Analistas de defensa consultados por el diario dijeron además conocer el informe de la CIA y afirmaron que París le dio mucho crédito, algo que el presidente francés luego lo negó.

El 19 de septiembre, el canal de Telegram Rybar, influyente en los círculos militares rusos, difundió un mapa del Mediterráneo que imaginaba la entrega de drones Geran-5 a Argelia para alcanzar fábricas aeronáuticas, bases, centrales nucleares y complejos petroquímicos del sur de Francia.

Antecedentes en el Báltico

La hipótesis del lanzamiento naval no es nueva. El sitio ucraniano Defense Express había planteado hace un año un escenario con Gerberas cargados en petroleros de la flota fantasma rusa, y recordó que la empresa ZALA, vinculada al grupo Kalashnikov, hizo demostraciones desde embarcaciones en 2020 y retomó las pruebas en 2024.

En febrero, la marina sueca detectó un dron que había despegado del buque espía ruso Zhigulevsk en el estrecho de Öresund y lo bloqueó con interferencias. El 14 de septiembre, un buque de guerra ruso disparó bengalas contra un helicóptero danés que patrullaba aguas internacionales.

Rescatistas retiran los escombros de un edificio de oficinas dañado por un ataque con drones rusos en Kiev Evgeniy Maloletka - AP

A eso se suman la incursión de 19 drones desarmados en el espacio aéreo polaco en septiembre de 2025 y el hallazgo reciente, frente a la costa de Polonia, de un Gerbera-2 con unos cuatro kilos de explosivo, que probablemente llegó desde Kaliningrado y no desde el mar.

Preocupación en la OTAN

El Servicio de Inteligencia de Defensa de Dinamarca publicó una evaluación según la cual Rusia se muestra más dispuesta a correr riesgos y podría ampliar su campaña híbrida con ciberataques destructivos y sabotajes con posibles víctimas.

El organismo estimó bajo, aunque en aumento, el riesgo de un ataque militar limitado contra algún país aliado limítrofe en los próximos meses, pero descartó indicios de una invasión abierta. Un relevamiento de la agencia AP registra un salto de 59 incidentes híbridos en marzo de 2025 a más de 200 en la actualidad.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, alertó que Moscú podría disfrazar esos ataques de accidentes para debilitar la voluntad de la alianza de defender a un socio.

Rescatistas ucranianos trasladan en una camilla a una persona herida tras un ataque aéreo en Kiev HANDOUT - UKRAINIAN EMERGENCY SERVICE

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, sostuvo en cambio que el bloque está preparado para responder y que la multiplicación de incidentes indica en realidad que el presidente ruso, Vladimir Putin, está preocupado por el desarrollo de la guerra en Ucrania.

El embajador norteamericano ante la alianza, Matthew Whitaker, opinó que el volumen actual no anticipa un conflicto inminente y pidió no sobrerreaccionar.

Macron, que dejará el cargo en mayo de 2027, consideró el jueves como verosímil una nueva movilización rusa de unos 300.000 soldados para sostener la invasión de Ucrania.

Agencias AP, AFP y ANSA