Ilona Staller, más conocida como Cicciolina, presentó un recurso ante el Parlamento italiano luego de que el Estado local tomara la decisión de dejar de otorgar pensiones vitalicias a los expolíticos. La exlegisladora, que tiene 73 años, es una de los 1400 demandantes que se presentaron para revertir la decisión.

Cicciolina, que fue una de las actrices más reconocidas del cine erótico y pornográfico, se convirtió en un ícono en la década de 1980 cuando obtuvo un escaño en el Parlamento como representante del Partido Radical. Ingresó a la Cámara de Diputados en 1987 y finalizó su mandato en 1992. Desde el Congreso, defendió causas como la legalización de la marihuana, los derechos sexuales y la libertad de expresión.

La Cicciolina apunta contra el estado italiano porque le bajaron la jubilación Pool GARCIA/URLI - Gamma-Rapho

En 2018, el entonces presidente de la Cámara de Diputados local, Roberto Fico, fue quien impulsó la medida. En ese momento, el legislador justificó la reducción argumentando que “ese recorte en las pensiones habría servido para aumentar los salarios de los diputados en ejercicio”, lo que desencadenó un conflicto político y judicial.

Luca Di Carlo, el abogado de Cicciolina, dijo al respecto: “La sentencia que recorta las pensiones es nula porque faltan los motivos de la decisión”. Informó además que no solo se presentó una demanda a la Cámara, defendida por la Fiscalía, sino también al propio Fico.

A raíz de esta medida parlamentaria, la Asociación de Exparlamentarios ofreció una alternativa: “Hicimos una propuesta valiente, que demuestra que no queremos privilegios”.

Frente a los reclamos y planteos, el Parlamento italiano se disponía a analizar los casos en las próximas horas y se espera que comunique su decisión sobre los pagos —reformados en 2018— la semana entrante. Esta reducción en sus ingresos no es lo único que reclama Cicciolina, según el diario La Vanguardia. La exactriz exige a la Cámara italiana una indemnización de diez millones de euros por “daños ocasionados” que -según afirmó-, de recibirla, destinará íntegramente a causas benéficas y hospitales.

La Cicciolina había reaparecido en escena a fines de enero de 2025 para presentar su autobiografía: Memorie. Actualmente, la húngara reside en un suburbio de Roma, en Italia. Se mantiene muy activa en redes sociales, donde publica fotos con filtros que la vuelven casi irreconocible.

Cuando se casó a los 25 años con un italiano de nombre Salvatore Martini adquirió la ciudadanía italiana y se mudó a ese país europeo, donde conoció al productor de cine erótico Riccardo Schicchi. Fue entonces que adoptó el nombre artístico Cicciolina, que en italiano significa “querida”.