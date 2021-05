“La ciudad se despabila”: entre la esperanza y la angustia, Nueva York acelera la reapertura

NUEVA YORK.- El estado de Nueva York y sus vecinos, Connecticut y Nueva Jersey, anunciaron el lunes el levantamiento de casi todas las restricciones por la pandemia, allanando el camino para el funcionamiento pleno de oficinas y restaurantes, una vida nocturna más animada, y un amplio abanico de eventos culturales y religiosos por primera vez en más de un año.

El relajamiento de las restricciones que arrancará el 19 de mayo da testimonio del descenso del número de contagios y del auge de los índices de vacunación, una conjunción de hechos que permite darle un empujón a la reapertura de una región que hace exactamente un año era el epicentro mundial de la pandemia.

El 17 de mayo Nueva York también reanudará el servicio 24 horas de los subtes, tras 12 meses de cierre nocturno, una medida crucial para los trabajadores del turno noche y un incentivo simbólico para una ciudad que se enorgullece de su sistema de transporte, que hasta la pandemia jamás había cerrado por un lapso prolongado.

“El día de hoy constituye un hito para el estado de Nueva York y un momento significativo de transición”, dijo el gobernador Andrew Cuomo, que hizo el anuncio en tándem con los gobernadores de los dos estados vecinos, fiel reflejo de los esfuerzos de la región por dar una respuesta coordinada a la emergencia sanitaria.

Con el anuncio de una amplia batería de medidas, Cuomo buscó acelerar el rebote de Nueva York y seducir a los trabajadores y turistas que son esenciales para el comercio y el dinamismo de la ciudad. La semana pasada, el alcalde Bill de Blasio se había puesto el 1 de julio como fecha plazo para la reapertura total de la ciudad.

Pero los expertos en salud pública advierten que el paso que están dando los funcionarios puede ser demasiado riesgoso con una reapertura tan amplia y temprana, sobre todo considerando los escasos índices de vacunación en ciertos grupos etarios y en determinadas partes de la ciudad, a lo que se suma la actual propagación de las nuevas variantes supercontagiosas.

Sin embargo, la oficina de promoción del turismo de la ciudad, NYC & Co., no perdió el tiempo y salió a publicitar a viva voz la inminente relajación de las restricciones.

“Los negocios abren y la ciudad se despabila”, dijo Chris Heywood, vocero de la dependencia. “El verano promete, porque la gente está desesperada por recuperar un año de vacaciones y entretenimiento perdidos”.

Cuando los tres estados hicieron su anuncio ya había señales de que Estados Unidos estaba dando el giro en su lucha contra el Covid-19. Un dato significativo es que la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) estaría avanzando hacia la autorización de la vacuna Pfizer-BioNTech para niños de 12 a 15 años ya la próxima semana.

Para muchos comerciantes, especialmente en la industria hotelera, la noticia de la reapertura llega como un salvavidas.

Dwayne Winter, propietario del Savvy Bistro & Bar, en Brooklyn, dice que el anuncio es “la luz verde” que muchos neoyorquinos estaban esperando para retomar sus vidas.

“La gente está buscando una razón para volver”, dice Winter, de 37 años, y agrega que muchos de sus clientes, que trabajan en la zona, extrañan socializar, sentarse juntos en el bar y hablar de sus cuitas. “Acá no solo servimos comida y bebidas. Terminamos siendo confidentes y amigos del barrio”.

De todos modos, para algunos sectores, como el negocio teatral de Broadway, retomar las operaciones de inmediato no tiene sentido práctico ni económico.

Algunos referentes del mundo del espectáculo de Nueva York dicen estar sorprendidos por el anuncio de Cuomo, y la Liga de Broadway -que nuclea al sector- comunicó que es probable que las funciones no se reanuden hasta septiembre.

De hecho, hay muchas empresas que ya informaron que sus empleados recién volverán presencialmente a la oficina en septiembre, después del verano boreal, y que están implementando cambios para que parte de su plantel siga en modalidad de teletrabajo de manera permanente.

A pesar de la anunciada reapertura, los negocios de Nueva York seguirán teniendo que cumplir con la normativa a nivel nacional, que impone distanciamiento social y recomienda un mínimo de 2 metros entre los grupos de personas. O sea que la magnitud de los encuentros seguirá limitada por esas restricciones. Además, la normativa propia de Nueva York exige el uso de barbijo en interiores, y esa regla seguirá en vigor, sin cambios.

La flexibilización de las restricciones “es un poco irrelevante a esta altura para los restaurantes” porque en su mayoría seguirían teniendo muchos menos clientes que antes de la pandemia, dice Andrew Rigie, director ejecutivo de New York City Hospitality Alliance, una asociación que nuclea al sector gastronómico de la ciudad.

“Es una inyección de optimismo para la industria gastronómica porque vamos en la dirección correcta, pero hasta que eliminen el requisito del distanciamiento social, no lograremos el 100% de ocupación”, dijo Rigie.

De todos modos, hay mucho margen de maniobra. Cuomo señaló, por ejemplo, que los restaurantes podrían sentar a los clientes más juntos si colocaran mamparas entre las mesas, y que los negocios quedarían exceptuados del requisito de distanciamiento social si les pidieran a sus clientes una prueba de vacunación o un testeo de resultado negativo.

Índices favorables

La reapertura anunciada llega ahora que los índices epidemiológicos en Nueva York han mejorado significativamente. En los últimos siete días, alrededor el 1.8% de los testeos en todo el estado dieron positivo, el guarismo más bajo desde principios de noviembre.

Pero los cambios también llegan justo en momentos en que las autoridades del estado de Nueva York están cada vez más preocupadas por la desaceleración de la demanda de la vacuna, por más que ahora ni siquiera haya que pedir turno. Aunque casi la mitad de la población del estado, o sea más de 9 millones de personas, ha recibido al menos una dosis de la vacuna, desde su pico de principios de abril, el ritmo de vacunación se desaceleró, dijo el gobernador Cuomo.

El doctor Denis Nash, investigador en salud pública de la Universidad de la Ciudad de New York, advirtió que el índice de vacunación de la ciudad no es suficiente para habilitar una reapertura completa. “Me parece mal pensado y hasta imprudente”, señaló Nash, y agregó que como resultado la ciudad podría sufrir un nuevo pico de internaciones y muertes.

Aun así, los funcionarios estatales, municipales y locales, y los líderes empresarios de la región siguieron adelante con los esfuerzos para reactivar a las industrias más golpeadas y planificar el regreso a la vida prepandémica.

“Seguiremos monitoreando de cerca los datos, pero hay que insistir con la vacunación para garantizar que las reaperturas sean seguras”, dijo Bill Neidhardt, secretario de prensa de Cuomo, después del anuncio del alcalde.

En el caso de Nueva Jersey, está eliminando la mayoría de las restricciones que quedaban, incluido el límite de capacidad para eventos al aire libre. Se permitirá que los estadios cubiertos de más de 1000 butacas operen al 50% de su capacidad.

“Estos son los pasos más contundentes que hemos dado hasta la fecha para reabrir la actividad, y estamos seguros de poder hacerlo de manera segura, porque nuestros números van decididamente en la dirección correcta”, dijo el gobernador de Nueva Jersey, Philip D. Murphy.

En Nueva Jersey, más de 3,2 millones de residentes ya tienen inmunización completa, y el estado se ha fijado la meta llevar esa cifra a 4,7 millones para fines de junio.

En Connecticut, donde ha recibido vacunación completa casi el 40% de la población, una de las cifras más altas de Estados Unidos, el gobernador Ned Lamont dijo que la eliminación de todas esas restricciones era gracias “a un programa de distribución de vacunas líder en el país”.

Traducción de Jaime Arrambide

Winnie Hu Luis Ferré-Sadurní

