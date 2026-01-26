La colosal tormenta invernal deja por lo menos 25 muertos y el frío extremo no cede en EE.UU.

WASHINGTON.– El nordeste de Estados Unidos seguía acumulando nieve el lunes como parte del extremo final de una enorme tormenta invernal que ocasionó una persistente molestia en partes de la región sur del país, donde el aguanieve dejó a cientos de miles sin luz. Se han reportado al menos 25 muertes relacionadas con el clima.

Las intensas nevadas –se registraron más de 30 centímetros a lo largo de una franja de 2100 kilómetros desde Arkansas hasta Nueva Inglaterra– paralizaron el tráfico, cancelaron vuelos y provocaron la cancelación de clases el lunes en distintos puntos del país.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que las áreas al norte de Pittsburgh recibieron hasta 50 centímetros de nieve y enfrentan sensaciones térmicas de hasta -31°C desde el lunes por la noche hasta el martes.

El aumento en el número de muertes incluyó a dos personas que fueron atropelladas por barredoras de nieve en Massachusetts y Ohio, accidentes de trineo en Arkansas y Texas, y una mujer cuyo cuerpo fue encontrado cubierto de nieve por la unidad canina de la policía después de que fue vista por última vez mientras salía de un bar en Kansas.

En la ciudad de Nueva York, las autoridades informaron que ocho personas fueron encontradas sin vida en la intemperie a lo largo del gélido fin de semana.

Había más de 750.000 cortes de energía en la nación el lunes por la tarde, según el portal poweroutage.com.

La mayoría de las interrupciones se registraron en la región del sur, donde las ráfagas de lluvia helada del fin de semana hicieron que las ramas de los árboles y las líneas eléctricas cedieran ante el peso, causando apagones en el norte de Mississippi y partes de Tennessee.

Partes de Mississippi seguían en apuros luego de la peor tormenta de hielo en el estado desde 1994. Las autoridades llevaban catres mantas, agua embotellada y generadores a toda prisa el lunes para abastecer estaciones de calentamiento en las zonas más afectadas.

La Universidad de Mississippi, donde la mayoría de los estudiantes estuvieron sin luz el lunes, canceló las clases para el resto de la semana mientras el campus de Oxford seguía cubierto de hielo.

La alcaldesa de Oxford, Robyn Tannehill, publicó en redes sociales que cayeron tantos árboles, ramas y tendido eléctrico que “parece que pasó un tornado por cada calle”.

La caída de un par de grandes ramas dañó el nuevo garaje del agente inmobiliario Tim Phillips, además de romper una de sus ventanas y dejar sin servicio eléctrico su vivienda en Oxford. Aseguró que la mitad de sus vecinos sufrieron daños en sus casas o vehículos.

“Es una de esas cosas para las que intentas prepararte”, comentó Phillips, “pero esta fue simplemente increíble”.

Más de 8000 vuelos fueron demorados o cancelados el lunes a nivel nacional, de acuerdo con el portal de rastreo de vuelos flightaware.com.

El día anterior, el 45% de los vuelos fueron cancelados en todo el país, convirtiéndolo en el día con más cancelaciones desde la pandemia, según la empresa de análisis de aviación Cirium.

En Nueva Inglaterra, los pronósticos indican nevadas que van de ligeras a moderadas hasta la noche del lunes.

La ciudad de Nueva York experimentó su día más nevado en años, con 28 centímetros en Central Park. Las principales vías de la ciudad estaban despejadas la mañana del lunes, pero los peatones tuvieron que caminar a través de la nieve en algunas veredas y varias líneas de metro con vías elevadas sufrieron retrasos.

Mientras tanto, un frío desolador siguió a la tormenta. Muchas comunidades en las regiones del centro, sur y noreste despertaron el lunes con temperaturas bajo cero. Anoche se pronosticó que las temperaturas en los 48 estados contiguos llegarían a sus temperaturas más bajas desde enero de 2014, con -12,3°C .

El calor récord en Florida fue lo único que impidió que ese promedio fuera aún más frío, dijo Ryan Maue, excientífico jefe de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés).

En el área de Nashville, Tennessee, miles de hogares y negocios recuperaron el servicio eléctrico, mientras que más de 170.000 personas en hogares sin luz después de pasar la noche en temperaturas bajo cero.

Muchos hoteles estuvieron al máximo de su capacidad durante la noche, alojando a residentes que escapaban de sus hogares.

Alex Murray reservó una habitación de hotel en Nashville para asegurar que su familia tuviera a disposición un refrigerador que funcionara para preservar la leche materna con que alimentan a su hija de 6 meses. Anticipando una larga espera hasta que se restablezca la electricidad, Murray planeó extender su estadía en el hotel hasta el miércoles.

“Sé que hay muchas personas que pueden no ser capaces de encontrar un lugar o pagar por un lugar o algo así, o incluso viajar”, dijo Murray el lunes. “Así que, fuimos realmente afortunados”.

Decesos en varios estados

En Nueva York, la oficina del alcalde Zohran Mamdani dijo que al menos ocho personas fueron encontradas sin vida al aire libre mientras las temperaturas se desplomaron entre el sábado y el lunes por la mañana, aunque aun se investiga la causa de los decesos.

En Emporia, Kansas, policías con perros adiestrados localizaron sin vida a una maestra de 28 años. La policía dijo que fue vista por última vez saliendo de un bar sin su abrigo ni teléfono.

La policía dijo que barredoras de nieve atropellaron a dos personas que murieron en Norwood, Massachusetts, y Dayton, Ohio. Y las autoridades informaron que dos adolescentes, uno en Arkansas y otro en Texas, murieron en accidentes de trineo.

Las autoridades reportaron tres muertes en Luisiana, Pensilvania y Tennessee; dos decesos en Mississippi; y uno más en Nueva Jersey.

