Delcy Rodríguez dice que “no aceptará órdenes de potencias extranjeras” y marca distancia con Washington

CARACAS.– La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, lanzó el domingo un mensaje de fuerte tono nacionalista al rechazar las presiones de Estados Unidos sobre la política interna del país, en medio de un delicado proceso de transición abierto tras la captura del mandatario Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses. “Ya basta de las órdenes de Washington sobre los políticos en Venezuela”, afirmó durante un acto con trabajadores petroleros en el estado Anzoátegui, transmitido por la televisión estatal.

Rodríguez, quien asumió el poder de manera temporal luego de la caída de Maduro en una operación militar estadounidense el pasado 3 de enero, pidió que los conflictos internos sean resueltos por los propios venezolanos. “Que sea la política venezolana quien resuelva nuestras diferencias y nuestros conflictos internos. Ya basta de potencias extranjeras”, sostuvo, al tiempo que denunció que al país “le ha costado muy caro” enfrentar “las consecuencias del fascismo y el extremismo”.

Delcy Rodríguez rechaza las presiones de Washington en plena transición

Desde la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, en una redada a comienzos de enero y su posterior traslado a Estados Unidos, la Casa Blanca mantiene una presión sostenida sobre Venezuela, mientras el exmandatario enfrenta cargos judiciales. En ese contexto, Delcy Rodríguez –exvicepresidenta de Maduro– reiteró en las últimas semanas que Estados Unidos no gobierna el país, aunque evitó una confrontación directa con Washington. Donald Trump, por su parte, llegó a afirmar tras la detención de Maduro que Estados Unidos “iba a gobernar” Venezuela, pero luego terminó respaldando a Rodríguez como presidenta interina.

El último pronunciamiento de Rodríguez llega cuando Caracas y Washington avanzan en una reanudación “gradual” de relaciones, rotas desde 2019. Estados Unidos, que asegura estar a cargo de la Venezuela pos-Maduro y controlar las ventas de crudo del país, designó la semana pasada a una nueva jefa de su misión diplomática y estudia la reapertura de su embajada en Caracas.

La jefa del Ejecutivo interino rechazó directivas de Estados Unidos frente a trabajadores petroleros [e]Presidency of Venezuela� - XinHua�

Tras la caída de Maduro, la administración Trump planteó una serie de exigencias a Caracas, entre ellas cortar vínculos con China, Irán, Rusia y Cuba, y priorizar a Estados Unidos y a sus empresas en la producción y comercialización de petróleo. La Casa Blanca también invitó a Rodríguez a Washington para una visita aún sin fecha definida.

“Si algún día me tocase ir a Washington como presidenta encargada, lo haré de pie, caminando, no arrastrada”, había advertido Rodríguez el pasado 15 de enero. Trump, por su parte, la calificó como “formidable” y aseguró que con ella “todo anda muy bien”.

La presidenta interina transita una compleja línea de equilibrio. Exvicepresidenta de Maduro, cuenta con el respaldo de Estados Unidos para conducir el país de forma provisional, mientras intenta mantener cohesionados a los sectores chavistas y responder a las demandas de la oposición y de organismos internacionales. En las últimas semanas, firmó acuerdos energéticos con la administración de Donald Trump y accedió a iniciar un proceso de liberación de detenidos por razones políticas.

Liberación de presos políticos

En ese marco, más de 100 presos políticos fueron excarcelados el domingo, según confirmó la ONG Foro Penal. “Hemos verificado 104 excarcelaciones el día de hoy. Seguimos verificando otras”, escribió su director, Alfredo Romero, en la red social X. Más temprano, había informado de al menos 80 liberaciones.

#25Ene 8 p.m. A esta hora en el @ForoPenal hemos verificado 104 excarcelaciones de presos políticos en Venezuela el día de hoy. Seguimos verificando otras excarcelaciones. Sería ideal que el gobierno publique listas de excarcelaciones. — Alfredo Romero (@alfredoromero) January 26, 2026

El gobierno de Rodríguez asegura que desde diciembre se produjeron 626 excarcelaciones, cifra que pedirá verificar al alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk. Las ONG’s, sin embargo, contabilizan 375 en el mismo período y advierten que cientos de opositores continúan detenidos.

Familiares de presos políticos permanecen desde hace días a las afueras de los centros de detención, muchos de ellos durmiendo a la intemperie, a la espera de noticias sobre posibles liberaciones. Organizaciones de derechos humanos denuncian que el proceso avanza con lentitud y de manera poco transparente.

Familiares de presos esperan noticias sobre la liberación de presos afuera del penal “Centro de Formación Hombre Nuevo” en Tocuyito, Estado Carabobo, Venezuela STRINGER� - AFP�

Las excarcelaciones se produjeron después de que Rodríguez llamara el sábado a “alcanzar acuerdos” con la oposición para garantizar la “paz” en el país. “No puede haber diferencias políticas ni partidistas cuando se trata de la paz de Venezuela. Desde las diferencias tenemos que encontrarnos”, dijo desde el estado La Guaira.

Venezuela arrastra años de férreo control estatal y una profunda crisis política y social. Tras la cuestionada reelección de Maduro en 2024, protestas espontáneas derivaron en una represión que dejó más de 2000 detenidos en apenas 48 horas. Además, continúa vigente un estado de conmoción que penaliza con prisión el apoyo al ataque estadounidense que derivó en la captura del exmandatario y de su esposa, Cilia Flores.

Con información de AFP