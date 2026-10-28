Las tapas de los diarios de Brasil tras la huida de Flavio Bolsonaro a EE.UU. vía la Argentina

GUAYAQUIL (AFP).- El escape del senador y excandidato presidencial Flavio Bolsonaro desde Brasil hacia Estados Unidos, vía Puerto Iguazú, generó impacto en el mundo y en el país vecino. En ese marco, los medios internacionales se hicieron eco de la noticia.

“Flavio Bolsonaro huye a Estados Unidos y el gobierno de [Donald] Trump le concederá una visa”, tituló O Globo, uno de los diarios más importantes de Brasil. Al cierre de la edición papel, todavía no se había confirmado que efectivamente el senador carioca cruzó a Puerto Iguazú para abordar el avión privado de Baires Fly.

O Globo, luego, agregó: “El senador Flavio Bolsonaro, candidato presidencial por el Partido Liberal (PL), que recibió casi 60 millones de votos en la segunda vuelta del domingo pasado, huyó a Estados Unidos junto con su esposa y sus dos hijas después de que el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, ordenara la entrega de sus pasaportes”.

La tapa de O Globo de este miércoles 28 de octubre

Indicó además que sería recibido por su hermano Eduardo en la ciudad de Miami. “El gobierno de Donald Trump informó que concederá una visa permanente a Flavio y a su familia. En la víspera de la segunda vuelta, grabó un video para garantizar que no abandonaría el país y organizaría a la oposición a Lula”, sumó el medio.

Por su parte, el periódico O Estado de S.Paulo destacó en su título: “Tras decir que no huiría, Flavio vuela en secreto a EE. UU.”. Mencionó también que el senador “incumplió la orden de De Moraes y salió de Brasil con su esposa y sus dos hijas”.

La tapa de O Estado de S.Paulo

“Flavio Bolsonaro huye a EE. UU. y recibirá visa del gobierno de Trump”, dice la tapa de Valor Económico, el diario de economía, finanzas y negocios más importante de Brasil.

La tapa de Valor Económico sobre la huida de Bolsonaro

“Derrotado el domingo por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Flavio teme ser arrestado, según interlocutores. Es investigado por sospechas de corrupción, lavado de dinero y evasión de divisas en dos investigaciones de la Policía Federal (PF). No está claro cómo salió de Brasil”, sumó el medio.

Ruta de escape

El hijo del expresidente Jair Bolsonaro -preso por intento de golpe de Estado en Brasil en 2023- huyó de su país a la ciudad fronteriza argentina de Puerto Iguazú y partió en el avión de Baires Fly, que el martes estuvo retenido en pista, hacia Ecuador, donde hizo una breve parada el miércoles por la mañana y volvió a despegar.

Este es el avión retenido en Puerto Iguazú

El senador no reconoció su derrota electoral tras el balotaje del domingo contra Lula da Silva. Tenía orden judicial de no salir de su país por una investigación por lavado de dinero, pero no le pesaba un pedido de captura.

Flavio Bolsonaro con su esposa Fernanda Bolsonaro tras votar el domingo pasado en Brasil DOUGLAS SHINEIDR - AFP

La Dirección Nacional de Migraciones argentina comunicó este miércoles a las 2 que Bolsonaro había cruzado la frontera poco antes de medianoche “con documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal”.

La Dirección Nacional de Migraciones informa que a las 22:50 hs del dia 27/10, ingresaron por el paso fronterizo de Puente internacional Tancredo Neves en la provincia de Misiones, los ciudadanos Flavio Nantes Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira… — Migraciones (@Migraciones_AR) October 28, 2026

Bolsonaro, su mujer y sus dos hijas abordaron luego “un vuelo privado despachado por la compañía Baires Fly S.A con destino a la ciudad de Guayaquil, Ecuador”, señaló el comunicado en X de la dirección de migraciones.

El sitio web de seguimiento de vuelos en tiempo real señaló que el avión de esa aerolínea con placa LV-JQW despegó desde el aeropuerto de Puerto Iguazú. En la madrugada del miércoles, la aeronave aterrizó en Guayaquil, donde cargó combustible y volvió a despegar una media hora después; todo esto para evitar sobrevolar espacio aéreo brasileño.

El avión de Baires Fly hizo una escala técnica en Ecuador y ahora sigue rumbo a Estados Unidos

Se desconoce por ahora el destino final del senador brasileño, aunque la plataforma de seguimiento Flightaware apunta a Miami.

Una fuente del Departamento de Estado de Estados Unidos aseguró que la administración iba a conceder visado al candidato derrotado y su familia.

Pasaportes cancelados

El lunes, Bolsonaro dijo que la Justicia brasileña le había prohibido dejar el país en un “intento de intimidarlo”. También negó cualquier intención de partir y aseguró que iba a ejercer de jefe de oposición.

“Nunca pensé en salir del país. Voy a entregar mis pasaportes y me voy a defender de esta aberración”, afirmó en un video. El senador es investigado por corrupción y lavado de dinero en el financiamiento de una película sobre su padre, entre otras pesquisas abiertas.

Flavio y Jair Bolsonaro en 2022 EVARISTO SA - AFP

Los pasaportes brasileños del senador, incluidos los diplomáticos, fueron cancelados tras incumplirse el plazo. Sin embargo, tiene la nacionalidad italiana desde 2023, según consta citado en un documento de 2025 del Parlamento italiano.

Por su parte Lula dijo el martes no tener “informaciones precisas” sobre una huida de su rival electoral, pero que esta sería “vergonzosa”. “Brasil es su segunda patria, la primera es lamerle las botas a Estados Unidos”, cargó el presidente reelecto durante el festejo de su 81 cumpleaños en Brasilia.

Eduardo Bolsonaro vive en Estados Unidos Jose Luis Magana - FR159526 AP

Estados Unidos ya acoge a su hermano Eduardo, exdiputado brasileño que ejerce ahora de enlace con los Trump, y recibió durante tres meses a su padre Jair, que marchó a ese país antes de la asunción de Lula en 2022.

Tras perder las elecciones, Flavio Bolsonaro dijo que pediría una anulación del balotaje y denunció que la decisión judicial de prolongar dos horas la votación había beneficiado a Lula. El mandatario izquierdista ganó por casi 52% de los votos, frente a 48% del conservador.