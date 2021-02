Ocasio Cortez contó su experiencia mientras se refería al asalto al Capitolio Fuente: AP

La joven congresista estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez reveló que fue víctima de abuso sexual, en una transmisióna través de una transmisión en vivo por Instagram, durante la que dio detalles sobre cómo vivió el asalto al Capitolio de los Estados Unidos perpetrado por seguidores de Donald Trump que se manifestaban contra un supuesto "fraude electoral".

"Soy una sobreviviente de agresión sexual y no se lo dije a mucha gente en mi vida", confesó la legisladora latina de 31 años ayer, quien visiblemente conmovida agregó: "La semana pasada Ted Cruz, Chip Roy y los representantes que alentaron a la gente a amenazar a los miembros del Congreso o tuitearon la ubicación de los oradores, ahora me dicen que pida disculpas por contar la verdad sobre lo sucedido. Estas son las tácticas de los abusadores, estas son las tácticas que usan los abusadores, así que cuando veo que esto sucede, cómo me siento y cómo me sentí fue 'no de nuevo, no voy a dejar que esto vuelva a suceder'".

En cuanto al día en que los manifestantes eludieron a la policía y ocasionaron destrozos en el edificio que nuclea las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos, según reprodujo el diario The Guardian, dijo: "Inmediatamente me di cuenta de que no debería haber ido al baño. Debería haber ido al armario. Escuché que quien estaba tratando de meterse, entró a mi oficina y entonces me di cuenta de que era tarde para entrar al armario. Me escondí detrás de la puerta, en el baño".

Ocasio-Cortez indicó que la persona que ingresó a su despacho gritó "¿dónde está ella? ¿dónde está ella?" y sostuvo que, debido a eso, se escondió detrás de la puerta. "Ese fue el momento donde pensé que todo se había terminado", relató la representante demócrata. Además, consideró que en esas circunstancias "perdés todo el sentido del tiempo" y aseguró que pensó "que iba a morir".

Dijo que vio a un "hombre blanco con un gorro negro" -que pensó que era un insurrecto-, antes de que le indicaran que saliese del baño porque todo estaba bien. "Pero la historia no termina", adelantó Ocasio-Cortez, al señalar que el hombre que había entrado a su oficina era finalmente un policía del Capitolio. "Él me miraba con una tremenda carga de ira y hostilidad. Él no gritaba 'soy policía del Capitolio'", contó a sus seguidores.

Entonces, dijo que su mente pensó que, como venía de una "experiencia super intensa", tal vez estaba "proyectando algo en él" o que el hombre no intentaba estar enojado. "Hablé con mi director legislativo y él me dijo que no sabía si él estaba allí para ayudarnos o para lastimarnos", refirió sobre la valoración que hizo su colaborador en cuanto a la actitud del policía, en sintonía con ella. "La situación fue tan agresiva en ese momento que no podíamos leer si era una buena situación o una mala situación. No se sintió bien", insistió.

A su vez, dijo que el oficial la miró y le dijo "bajá y andá al otro edificio, sin decir el nombre del edificio". Para el final, relató: "No vino con nosotros, ni nos siguió. Empezamos a correr al otro edificio y no fue hasta que llegamos que nos dimos cuenta que no nos dio una locación específica, no nos dio un cuarto, un lugar para ir. No teníamos ningún lugar seguro adonde ir".

