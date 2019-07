La crisis en Puerto Rico por el chatgate acorrala al gobernador

Tras masivas protestas, ordenaron la incautación del teléfono de Ricardo Rosselló Fuente: Archivo

SAN JUAN.- La crisis política que sacude a Puerto Rico desde hace semanas por la filtración de mensajes privados del gobernador Ricardo Rosselló con contenido homofóbico, misógino y grosero se agravó ayer luego de que la Justicia emitió una orden de incautación de los teléfonos del mandatario y de otros 11 hombres que participaron del chat.

El gobernador de centroderecha, de 40 años, en el poder desde 2017, ya advirtió que no piensa renunciar como líder del estado libre asociado a Estados Unidos, pero dijo que ya no volverá a presentarse en las elecciones ni seguiría al frente de su partido político. Sin embargo, su anuncio no alcanzó para frenar el descontento popular ni las acciones judiciales.

"Confirmamos que ayer [por el lunes] hubo una orden de incautación para los 12 miembros del chat", dijo Kelvin Carrasco, oficial de prensa del Departamento de Justicia, que no dio más detalles sobre el caso.

En tanto, el cantante Ricky Martin, que en los últimos días salió a las calles junto a miles de manifestantes para pedir la renuncia del gobernador, lo calificó duramente. "Ricardo Rosselló, no solamente eres cínico, también eres maquiavélico. Yo les exijo a los presidentes del Poder Legislativo de la isla que empiecen el proceso de residenciamiento [juicio político]. Te tienes que ir ya", dijo el cantante en un video publicado en Instagram.

El llamado chatgateestalló el 10 de julio con la filtración de casi 900 páginas de conversaciones en Telegram en las que el gobernador y otros hombres compartían comentarios considerados ofensivos.

En uno, un colaborador de Rosselló se refería burlonamente a las víctimas del huracán María, que en 2017 dejó casi 3000 muertos.

"Ahora que estamos en el tema, ¿no tenemos algunos cadáveres para alimentar a nuestros cuervos [en referencia a la oposición]?", le escribió Christian Sobrino, responsable de Finanzas y representante ante la Junta de Supervisión Fiscal, quien renunció tras el escándalo.

En otro, Sobrino escribió sobre Ricky Martin: "Es tan machista que se folla a los hombres porque las mujeres no dan la talla. Puro patriarcado".

Por su parte, Roselló, al referirse a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, dijo: "¿La comandanta dejó de tomar sus medicamentos? Es eso, o es tremenda HP".

Al chatgate se suma que el 10 de julio la fiscalía ordenó el arresto de seis funcionarios acusados de malversar más de 15 millones de dólares de fondos federales para la recuperación tras el peor huracán en un siglo.

La décima jornada de protestas acabó en las primeras horas de ayer tras una noche de furia, con enfrentamientos con la policía. En la marcha participaron varias celebridades puertorriqueñas: además de Ricky Martin, estuvieron René Pérez (Residente), Bad Bunny y Daddy Yankee.

Desde que estalló el escándalo, varias autoridades próximas a Rosselló renunciaron. Incluso su propio padre, Pedro Rosselló, que gobernó Puerto Rico entre 1993 y 2001, dejó sus cargos en el Partido Nuevo Progresista y canceló su afiliación, en un serio revés para los miembros de esa histórica formación política.

Pero el gobernador justificó su decisión de no renunciar al alegar que así puede centrarse en las tareas que tiene entre manos, en referencia a la lucha contra la corrupción y a la supervisión de los esfuerzos para recuperarse del huracán María. De categoría 4, provocó más de 100.000 millones de dólares en daños y un apagón que en algunas zonas duró un año.

La isla también vio recientemente cómo varias autoridades fueron detenidas por cargos federales de corrupción, entre ellas la exsecretaria de Educación Julia Keleher.

Cuando fue consultado el secretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira, sobre quién le recomendaba a Rosselló permanecer en el puesto, dijo que hablaba con su familia y que "eso tiene un gran peso", en referencia al padre del gobernador.

Algunos puertorriqueños que participaron de las marchas ya se resignaron a que el gobernador no presentará su renuncia y advirtieron que entonces presionarán a los legisladores para que inicien un juicio político. "Tienen el poder en sus manos", señaló Normarie Matos, una gestora financiera de 43 años de San Juan. "Ya a la gente se le fue el miedo".

Tania García, una ingeniera de 25 años de la localidad de Juncos, prometió que seguirá participando de las protestas. "No quiero que las generaciones futuras sufran lo que nosotros hemos sufrido", apuntó.

La marcha de anteayer fue la más multitudinaria en la isla desde que los puertorriqueños salieron a la calle para poner fin a las maniobras de la Marina de Estados Unidos en la Isla de Vieques, hace más de 15 años.

Ricardo Rosselló (gobernador de Puerto Rico)

El hijo del exgobernador Pedro Rosselló (1993-2001) conduce Puerto Rico desde enero de 2017, tras ganar las elecciones con el Partido Nuevo Progresista, de centroderecha

En septiembre de 2017, la isla fue golpeada por el devastador huracán María, de categoría 4, que dejó casi 3000 muertos

Rosselló es acusado por su manejo de la catástrofe, varios casos de corrupción y su lenguaje soez en chats

