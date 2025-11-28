Jennifer Lopez mostró su mesa de Thanksgiving y un detalle llamó la atención: orgullo latino

El Día de Acción de Gracias es uno de los feriados de Estados Unidos más esperados del año, con reuniones familiares y recetas tradicionales en los hogares. Esta tradición también es celebrada por los famosos y Jennifer Lopez mostró su mesa de Thanksgiving a sus seguidores en redes sociales, donde dejó entrever un detalle en honor a sus raíces latinas que capturó la atención de todos.

Así celebró Jennifer Lopez el Thanksgiving 2025: el símbolo latino en su mesa

El jueves 27 de noviembre, millones de estadounidenses celebraron el Día de Acción de Gracias y JLo expresó su ilusión por esta fecha festiva que da paso a la temporada navideña. Con el pavo tradicional como protagonista, la cantante de ascendencia latina mostró un símbolo en su mesa que se hizo eco de sus orígenes.

JLo cocinó los postres de la cena al lado de su hija Emme Instagram/JLo

“Estas son algunas de mis cosas favoritas... Feliz Día de Acción de Gracias a todos", expresó la autora de “On the Floor” en su perfil de Instagram la noche del jueves. Y extendió sus deseos a toda la comunidad que aclama su talento, con más de 247 millones de seguidores en la red social: “Espero que hayan tenido un hermoso día”.

En un post de 10 fotografías, López compartió un resumen de su jornada de Thanksgiving: el tradicional pavo rodeado de manzanas en el centro de la mesa familiar, diversas guarniciones y el toque dulce final, que se trató de varios postres.

Algunos de los platos los preparó al lado de una de sus hijas, Emme Maribel Muniz, de 17 años, melliza de Maximilian David Anthony, fruto de su relación con el cantante Marc Anthony. Madre e hija se mostraron mientras sacaban dos brownies del horno.

JLo mostró las banderas de Puerto Rico en las botellas que acompañaron a los postres Instagram/JLo

En una de las instantáneas, JLo honró sus orígenes puertorriqueños al colocar banderas de ese país sobre las botellas de lo que parecería tratarse de licor, un acompañamiento para el final de la cena.

El origen migrante de Jennifer Lopez: su posteo de Thanksgiving

JLo tiene ascendencia puertorriqueña por parte de sus padres, David y Guadalupe Lopez, quienes nacieron en la ciudad de Ponce. La artista creció en el barrio del Bronx de la ciudad de Nueva York, pero siempre tuvo presentes sus orígenes.

En declaraciones remarcadas por la revista People en septiembre de 2022, López recordó sus primeros pasos en el mundo de Hollywood, donde no halló demasiadas figuras de referencia de sus orígenes y decidió convertirse en una de ellas.

“Cuando entré en estos mundos, donde no teníamos representación alguna, me sentí casi como un unicornio”, expresó. Y reafirmó: “Soy latina. Soy Jennifer Lopez, del Bronx. Y mis padres son puertorriqueños, yo soy puertorriqueña“.

La temporada más esperada por Jennifer Lopez tras el Thanksgiving

Además de compartir cómo festejó junto a sus seres queridos, familiares y amigos el Día de Acción de Gracias, la también actriz mostró que espera con ansias una temporada específica del año. JLo apareció junto al árbol de Navidad completamente decorado con luces y adornos típicos.

La artista hizo ver su pasión por la Navidad en día de Thanksgiving Instagram/JLo

Entre los detalles de su hogar, también se advirtieron símbolos navideños en las botellas de la mesa o en los cojines del sillón, con copos de nieve dibujados.