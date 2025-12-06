Abandonó Nueva York para mudarse a Puerto Rico y se encontró con problemas que no imaginaba: “Sorprendentemente caro”

Una mujer estadounidense tomó junto a su pareja la decisión de abandonar Nueva York para mudarse a Puerto Rico. Luego de conseguir trabajo remoto, ambos pudieron dejar atrás la Gran Manzana en busca del cambio de aire que necesitaban. Sin embargo, al llegar al territorio caribeño, se encontraron con una realidad que no esperaban. Es que su intención era gastar menos dinero que antes, pero ahora pagan más de alquiler y prácticamente lo mismo de facturas semanales.

De Nueva York a Puerto Rico: “Es sorprendentemente caro”

Sophie-Claire Hoeller escribió un artículo en Bussines Insider en el que detalló los principales aspectos de cómo es vivir en Puerto Rico después de mudarse de Nueva York. Lo más llamativo para ella y su pareja fue lo “sorprendentemente caro” que es la vida en San Juan, su capital.

Hoeller y su pareja disfrutan de las playas de Puerto Rico Instagram @sohostyle

La mujer reconoció que ahora sus gastos de alquiler son mayores a los que tenía en Brooklyn, aunque sus comodidades también. Es que su nuevo hogar tiene una habitación y un baño más que el que rentaban en la Gran Manzana, además de vistas al mar.

Otra cuestión importante que afecta sus finanzas es que casi todos los productos son importados, por lo que sus gastos semanales en comestibles son iguales o incluso superiores a los que tenía en Estados Unidos.

Los precios altos también se encuentra en los restaurantes. “Se pueden encontrar comidas asequibles, pero no suelen ser las que me apetecen. Cualquier sitio mediocre cobra unos 18 dólares por plato principal. En restaurantes de lujo, se puede esperar pagar el doble", explicó.

El esposo de Hoeller y su hijo en las playas de Puerto Rico Instagram @sohostyle

Uno de sus mayores dolores de cabeza es hacer las compras, debido a que los supermercados presentan “grandes problemas”. Hoeller remarcó que los alimentos frescos suelen tener una vida útil mucho menor a los de la Gran Manzana y eso no le permite tener siempre en stock productos como perejil o pollo molido.

La comida, otro de los problemas de vivir en Puerto Rico

Hoeller reconoció que, antes de llegar a Puerto Rico, pensaba que iba a comer mucho pescado y frutas tropicales, pero esa idea está muy alejada de la realidad. “La verdad es que es difícil encontrar productos frescos”, lamentó.

Asimismo, aseguró que las comidas típicas, si bien son sabrosas, no son tan livianas como lo imaginaba. “Arroz con frijoles, cerdo y frituras como alcapurrias, bacalaítos y tostones dominan los menús”, describió.

De todas maneras, dijo que Puerto Rico superó sus expectativas a pesar del calor y los apagones frecuentes. En específico, destacó el equilibrio entre la vida laboral y personal, una de sus grandes prioridades para poder criar a sus hijos.

Hoeller junto a su familia en Puerto Rico Instagram @sohostyle

Las ventajas de Puerto Rico frente a Nueva York

Más allá de las sorpresas que se llevó al residir en Puerto Rico, Hoeller dijo que, en la balanza, pesan más las cosas positivas frente a Nueva York.