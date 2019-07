Ricky Martin, al gobernador de Puerto Rico: "No seguimos dictadores, fuera"

El boricua, una de las caras visibles para exigir la renuncia del gobernador Crédito: Captura

Ricky Martin fue una de las caras más visibles de la marcha para pedir la renuncia del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, cuyo mandato se vio envuelto en un escándalo de corrupción que incluye contratos por valor de más de 17 millones de dólares. Después de adelantar en su cuenta de Instagram que iba camino a la isla para exigir que se fuera el mandatario, a quien tildó de dictador y cínico, el boricua compartió imágenes donde puede vérselo sosteniendo la bandera LGBTQ y la de su país en una misma mano.

"Tienes actitud dictatorial, exigimos que te vayas. Ricardo, el pueblo habla, ¿cuál parte no entiendes? Vete. El pueblo pide, está mal. Has jugado con los sentimientos, la salud mental del pueblo con ese mensaje tan estúpido que has dado en el día de ayer. Todos estábamos esperando tu renuncia, pero tu renuncia al poder. No te queremos, en Puerto Rico no seguimos dictadores. Ricky, es tiempo de irte, fuera, fuera", dijo el cantante desde un altavoz. Cerca de él se pueden ver a sus colegas y coterráneos Daddy Yankee, Residente y Bad Bunny.

La situación en Puerto Rico está tensa y desde hace 10 días que el pueblo se manifiesta para que Rosselló deje su cargo. Se trata de una crisis institucional que ha atravesado fronteras y que se intensificó luego de que se filtrara un polémico chat de carácter sexista y homófobo. Más allá del descontento, el gobernador hizo caso omiso al pedido del pueblo y aseguró en un video que no era su intención dejar su cargo pero que no se volvería a presentar en las elecciones, ni seguiría al frente de su partido político -que tiene entre sus metas convertir al territorio en un estado de los Estados Unidos-.

"Los he escuchado. He cometido errores y me he disculpado", dijo en el video donde además reconoció la libertad de la gente para expresarse. Sus declaraciones solo causaron más indignación entre sus críticos. "Ricardo Rosselló no solamente eres cínico, también eres maquiavélico. Yo le exigo a los presidentes del poder legislativo de la isla que comiencen con el proceso de residenciamiento", lanzó Martin en un video que compartió en su cuenta de Instagram, antes de volar a la isla para ser parte de la marcha.

Por su parte, el trapero Bad Bunny expresaba a la hora de explicar su decisión de poner en pausa su carrera para dirigirse a Puerto Rico y marchar por la renuncia de Rosselló: "Hay que darle el ejemplo al mundo, a las pasadas y futuras generaciones. Hay que salir todos los días a la calle, hay que seguir manifestándose, no hay que darle la espalda al pueblo".

Las voces empezaron a sonar desde hace unos días, cuando Daddy Yankee aprovechó los premios de la Juventud 2019, que tuvieron lugar en Miami, para hablar de su país y dar un claro mensaje con matiz político. Raymond Ayala (así se llama Daddy) invitó a seguir manifestándose. "Exige tu derecho, pero con inteligencia. Estamos heridos, pero con inteligencia. Vamos para adelante Puerto Rico", expresó.

Los músicos unidos por Puerto Rico Crédito: Captura

Residente también usó las palabras y los videos para mostrar su malestar y exigir la denuncia de Rosselló. Además de conscientizar sobre lo importante de participar en las manifestaciones, mostró la represión de la seguridad puertorriqueña al contrarrestar una de la marchas. En parelelo, René Pérez y Bad Bunny trabajaron en una canción a la que llamaron "Afilando los cuchillos", en referencia a lo que está sucediendo en su tierra natal.

El activismo no solo quedó en la música, el actor Benicio del Toro se sumó la semana pasada al paso desde el Capitolio hasta la Fortaleza en San Juan, donde vive Rosselló, para exigir su renuncia.