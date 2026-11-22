ANTALYA (AFP).- La conferencia climática de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), denominada COP31, fracasó en alcanzar un acuerdo este domingo después de que la Unión Europea (UE) y otros países, como Panamá, rechazaran respaldar un controvertido texto que no mencionaba el abandono de los combustibles fósiles.

La inclusión de este compromiso en el acuerdo político marcó la caótica recta final de esta cumbre en la ciudad turca de Antalya, que estaba prevista para terminar el viernes por la tarde. “No aprobaremos una decisión (...) que ni siquiera menciona los combustibles fósiles, principal motor del cambio climático”, dijo el ministro irlandés de Clima, Darragh O’Brien, cuyo país ejerce la presidencia rotativa de la UE. Esa ausencia es “inadmisible”, insistió O’Brien, según el cual la cumbre fue “secuestrada por Estados petroleros”.

Tras casi dos días de prórroga en las negociaciones, el presidente de la COP31 y ministro turco de Medio Ambiente, Murat Kurum, reconoció la falta de consenso. “Hicimos lo mejor que pudimos. Este texto no fue impuesto a nadie. Entiendo que no hay acuerdo sobre este texto. Por esa razón, estas decisiones no fueron adoptadas”, afirmó.

El presidente COP31, Murat Kurum Khalil Hamra - AP

A pesar de un año marcado por desastres como el desprendimiento de un glaciar en Nepal o las mortíferas olas de calor del verano europeo, la cumbre iniciada hace dos semanas en Turquía partía con bajas expectativas.

Sin embargo, Australia, encargada de dirigir las negociaciones en la COP31, presentó un primer borrador que mencionaba explícitamente la necesidad de acelerar el abandono de los combustibles fósiles. Este punto, rechazado firmemente por países petroleros como Arabia Saudita, cayó en los días finales de la COP31, que ya se convirtió en la más larga de las conferencias climáticas de la ONU.

“Panamá no puede acompañar esta decisión”, dijo una integrante de la delegación del país centroamericano, quien señaló que “la atmósfera no negocia, la ciencia no negocia y el planeta no puede seguir esperando”. La enviada especial para el clima de las Islas Marshall, Kathy Jetnil-Kijiner, se expresó en el mismo sentido. “No pondremos en peligro nuestro futuro para favorecer los intereses de los combustibles fósiles. No aceptaremos un resultado que socave nuestra seguridad y amenace nuestro futuro”, declaró Jetnil-Kijiner.

Las decisiones en las conferencias climáticas de la ONU se toman por consenso, con lo que una sola delegación de los casi 200 países participantes puede bloquear el acuerdo.

Opiniones cruzadas

Las amenazas de abandonar la COP31 el sábado llevaron a Turquía y Australia a convocar una reunión de última hora entre la UE y Arabia Saudita, pero no se logró alcanzar un acuerdo. La sesión plenaria, inicialmente prevista para las 09 y aplazada en varias ocasiones, empezó finalmente sobre las 13 (hora local).

La última propuesta de acuerdo presentaba una ambigua referencia a un acuerdo global de 2023 que incluía el compromiso de abandonar los combustibles fósiles, pero no los mencionaba directamente. Además, mantenía un planteamiento de los países petroleros del Golfo: la captura y almacenamiento de carbono presente en la atmósfera, una tecnología cara y poco desarrollada.

Los ambientalistas y la UE lo criticaron duramente, porque saca el foco de la reducción de la producción de petróleo y gas. “Creemos que el cambio climático requiere que todas las soluciones estén en la mesa y que los países seleccionen aquellas soluciones dependiendo de sus circunstancias”, dijo el negociador saudita, Mohamad Ayub.

Las delegaciones durante el debate YASIN AKGUL - AFP

Los activistas climáticos discreparon. “Este texto no es un plan climático. Es una licencia para seguir contaminando”, dijo Sara Shaw, del grupo 350.org.

El texto mantiene la principal iniciativa promovida por Turquía, la de aumentar la cuota de electricidad en el consumo global de energía al 35% para el año 2035, frente al 23% actual. La idea es reducir emisiones y promover las renovables, sin dejar fuera de la generación eléctrica los combustibles fósiles ni la energía nuclear.

El documento resaltaba la necesidad de limitar el calentamiento global a 1,5 ºC, como estipula el Acuerdo de París. El calentamiento actual es de 1,4 ºC, y la ONU avisó en septiembre que el rebasamiento de dicho umbral ocurrirá muy probablemente en los próximos cinco años, lo que significa que los efectos del cambio climático serán más duros.

También reconocía “la necesidad de reducciones profundas, rápidas y sostenidas de emisiones de gases de efecto invernadero” para contener el calentamiento. Por otro lado, el borrador no puso cifra a la promesa de triplicar la financiación destinada a la adaptación de los países en desarrollo a los efectos del cambio climático, formulada en la pasada COP30 de Brasil.