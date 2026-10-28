La defensa de Flavio teme un pedido de captura y evalúa los pasos a seguir tras haber violado la orden de la Corte

BRASILIA.- Los miembros del equipo de defensa del senador y excandidato presidencial Flavio Bolsonaro temen que el siguiente paso del ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes sea ordenar la detención del parlamentario a través de un pedido internacional, tras su negativa a entregar sus pasaportes a la Policía Federal y su huida a Estados Unidos el martes.

Los abogados que representan a Flavio, que fue derrotado el domingo en los comicios ante Lula da Silva, creen que la rapidez de las medidas adoptadas por el magistrado en los últimos días indica la posibilidad de una nueva decisión judicial, que podría ir acompañada de una solicitud para incluir el nombre de Flavio en la notificación roja de Interpol, un mecanismo de cooperación internacional para localizar a personas buscadas por la justicia.

El senador de derecha brasileño y ex candidato presidencial del Partido Liberal (PL), Flavio Bolsonaro, gesticula durante un mitin en Largo Glenio Peres, Porto Alegre, Brasil, el 14 de octubre de 2026, antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. SILVIO AVILA - AFP

Esta evaluación surge en medio de informes que indican que Flavio había abandonado Brasil rumbo a Estados Unidos tras ser citado para entregar sus documentos de viaje. Miembros de su equipo de defensa afirman que habían acordado con el senador la entrega de los pasaportes el martes por la mañana, pero no pudieron completar el trámite y Flavio “desapareció” antes de entregar los documentos. El plazo fijado por Moraes venció ayer a las 11, sin que se presentaran los documentos.

Según informes recabados por O Globo, Flavio buscó a su equipo legal el lunes, luego de ser abordado por agentes de la Policía Federal al salir de la residencia de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, quien se encuentra bajo arresto domiciliario en Brasilia. En ese momento, el senador fue informado de la decisión de Moraes y acudió a su oficina, donde discutió con sus abogados las medidas que se tomarían.

Los abogados también informaron que intentaron contactar al senador por mensaje el martes por la mañana, pero no obtuvieron respuesta. La aplicación solo mostraba una confirmación de entrega, sin registrar que el mensaje había sido entregado al destinatario.

Vehículos pertenecientes a la caravana del senador brasileño de derecha y excandidato presidencial del Partido Liberal, Flavio Bolsonaro, salen de su condominio en Brasilia el 27 de octubre de 2026. PABLO PORCIUNCULA - AFP

La falta de comunicación sorprendió a los miembros del equipo de defensa, quienes esperaban recibir la documentación para cumplir con la orden judicial. Desde entonces, los abogados han estado evaluando las posibles consecuencias del incumplimiento y las vías legales a explorar ante la posibilidad de nuevas medidas cautelares. Según uno de los abogados, la labor de defensa de Flavio en las investigaciones en curso ante el Tribunal Supremo Federal será mucho más difícil.

Sus abogados hacen hincapié en la cronología de los hechos. Como demostró O Globo, la Policía Federal solicitó la incautación del pasaporte de Flavio siete minutos después de conocerse los resultados electorales, y Moraes accedió a la petición el domingo por la noche.

El martes, los diputados Lindbergh Farias (PT-RJ) y Rogério Correia (PT-MG), junto con la diputada electa Ana Elisa (PT-MG), presentaron una solicitud ante el Tribunal Supremo Federal (TSF) para la detención preventiva de Flavio. Los parlamentarios también solicitaron que, en caso de emitirse la orden de arresto, el nombre del senador se incluyera en la lista roja de Interpol.

El juez Alexandre de Moraes ROSINEI COUTINHO - Brazilian Supreme Court

La Policía Federal, por su parte, canceló los pasaportes ordinarios y diplomáticos de Flavio una vez transcurrido el plazo de entrega e informó de que denunciaría el incumplimiento ante la oficina de Moraes.

El lunes, tras ser citado, Flavio incluso publicó un video en redes sociales en el que afirmaba que no tenía intención de abandonar Brasil y que acataría la orden judicial, lo cual no sucedió. El senador también criticó la decisión de Moraes, a la que calificó de intento de intimidación.