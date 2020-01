La defensa de Donald Trump rechazó el libro de Bolton

El exconsejero de Seguridad Nacional habría escrito en el borrador del texto que el presidente le confirmó que frenaría la ayuda a Ucrania si Kiev no investigaba a los Biden

WASHINGTON.- En sus argumentos finales en el impeachment, la defensa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se opuso firmemente a convocar al exconsejero de Seguridad Nacional, John Bolton, para que dé su testimonio acerca del Ucraniagate. El equipo liderado por los abogados Pat. A Cipollone y Jay Sekulow consideró que las dramáticas declaraciones de Bolton sobre la conducta de Trump eran "inadmisibles" como evidencia.

"Esto no es un juego de filtraciones y manuscritos sin fuentes", dijo ayer Sekulow en referencia al borrador de un libro que Bolton está escribiendo sobre su experiencia en la Casa Blanca de Trump y que, según The New York Times, confirma que el presidente le dijo que estaba reteniendo ayuda militar a Ucrania a cambio de que las autoridades de ese país investigaran a Joe Biden, uno de sus más probables oponentes en las próximas elecciones presidenciales estadounidenses.

Los comentarios de Bolton, que sería el primer testigo ocular del delito del presidente, constituyen un fuerte respaldo para el alegato de quid pro quo de los demócratas. Adam Schiff y sus compañeros en la acusación a Trump, aseguran que el presidente abusó de su poder al exigir que el gobierno del ucraniano Zelenski lo ayudara a manchar la reputación de su rival político antes de liberar 391 millones de dólares, el monto aprobado por el Congreso para ayudar a Ucrania en su guerra contra los separatistas apoyados por Rusia.

La defensa del presidente intentó minimizar la relevancia de los dichos de Bolton e hizo hincapié en la debilidad de los cargos que se le imputan al presidente, que no entrarían en la definición estrecha de ofensas que ameritan un juicio político. "La vara para un impeachment no puede ser tan baja -dijo Sekulow-. Peligro, peligro, peligro. Los artículos deben ser rechazados: la Constitución lo requiere, la Justicia lo exige".

La lucha por los testigos

Desde el comienzo del juicio, una de las dudas más candentes es si los demócratas conseguirán los votos necesarios para citar a nuevos testigos que declaren contra Trump. Ayer, el equipo legal del presidente se vio obligado a volver su atención sobre el manuscrito -luego de haberlo ignorado anteayer casi por completo- ante los dichos de dos senadoras republicanas moderadas que expresaron su interés en escuchar lo que Bolton tenía para decir.

Incluso con estos dos votos, aún faltarían otros dos para que los demócratas se impongan sobre los republicanos.

Sin embargo, esas declaraciones muestran una sutil grieta en la estrategia de la defensa de Trump de blindar el juicio contra nueva evidencia y absolver rápidamente al presidente. "Esto debería terminar ahora, lo más rápido posible", declaró Cipollone ayer en la Cámara alta.

Un senador republicano sugirió que el manuscrito se consigne como evidencia para que los legisladores puedan leerlo en privado. La idea fue aplaudida por Lindsey Graham, senador cercano al presidente, y desdeñada como "absurda" por Chuck Schumer, el líder demócrata en el Senado.

Se espera que la votación sobre la citación de nuevos testigos ocurra hacia el final de la semana. En tanto, el proceso sigue avanzando. Los senadores de ambos partidos pasarán hoy a expresar sus preguntas por escrito.

Agencias AP y Reuters