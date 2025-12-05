“Cuentas Trump”: el millonario regalo de la familia dueña de Dell para alentar a reclamar el beneficio de US$1000

El martes 2 de diciembre, los directores de la Fundación Dell, Michael y Susan, anunciaron la entrega de 6250 millones de dólares para alentar a las familias con niños estadounidenses a reclamar el beneficio de US$1000 de las “Cuentas Trump”. Creado bajo la ley “Big, Beautiful Bill” por el presidente de Estados Unidos, el programa consiste en un nuevo tipo de vehículo de inversión con impuestos diferidos.

El millonario regalo de Dell para promocionar las “Cuentas Trump”

La histórica donación, anunciada en el marco del GivingTuesday, tiene como objetivo alentar a las familias a participar de las Cuentas Trump. Administrado por el Departamento del Tesoro, este programa otorgará US$1000 a los niños estadounidenses nacidos entre el 1° de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028.

Los fondos de los dueños de Dell otorgarán US$250 a los niños que cumplan los requisitos Dell.org - Dell.org

La millonaria contribución de los directores de la fundación brindará US$250 a cada niño menor de 11 años que cumpla los requisitos. “Creemos que si cada niño puede vislumbrar un futuro por el que valga la pena ahorrar, este programa creará algo mucho más grande que una simple cuenta. Generará esperanza, oportunidades y prosperidad para las generaciones venideras”, afirmó Michael Dell, fundador y director ejecutivo de la empresa Dell Technologies, en declaraciones citadas por AP News.

El regalo se hará efectivo en el marco del 250° aniversario de la independencia de Estados Unidos. De esta manera, las cuentas no estarán disponibles hasta el 4 de julio de 2026. “Queremos que estos niños sepan que no solo sus familias se preocupan por ellos, sino también sus comunidades, su gobierno y su país”, expresó Susan Dell al respecto.

La pareja es conocida alrededor del mundo por sus frecuentes contribuciones a la comunidad, además del rol de Michael como empresario. Los Dell aseguran haber donado US$2900 millones desde 1999, mediante su fundación, enfocados principalmente en la educación, según su sitio web oficial.

Quiénes serán elegibles para el beneficio que otorga Dell en Cuentas Trump

El matrimonio filántropo depositará el dinero en las cuentas de niños de 10 años o menos que vivan en códigos postales con un ingreso familiar promedio de US$150 mil o menos. Además, no podrán recibir los US$250 quienes ya obtengan el beneficio de US$1000 aportados por el gobierno.

El millonario regalo de los dueños de Dell estará destinado a familias que vivan en códigos postales con un ingreso promedio de US$150.000 o menos Robert Galbraith / REUTERS

Durante la jornada, el presidente Donald Trump elogió a los Dell y sostuvo que el regalo es “uno de los actos más generosos en la historia de nuestro país”.

Los fondos, que prometen impulsar económicamente a los jóvenes adultos, no tendrán un impacto inmediato en la situación de las familias. Los padres o tutores deben configurar y administrar la cuenta hasta que el niño cumpla 18 años, y no podrán retirar el dinero antes de ese momento, solo en ciertas excepciones:

Una transferencia de la cuenta completa a una cuenta Trump con otra casa de bolsa.

Ciertas transferencias a una cuenta “Logrando una mejor experiencia de vida” en el año en que el niño cumple 17 años.

Distribución cuando el individuo muere.

Mientras las cuentas estén activas, padres, amigos, empleadores y otras personas podrán aportar dólares libres de impuestos. Se podrá depositar un total de US$5000 por niño en una cuenta cada año. No obstante, no entrarán en el límite anual las contribuciones de ciudades, estados, gobiernos tribales y organizaciones exentas de impuestos, según la firma de abogados laborales Littler.

Cómo abrir una “Cuenta Trump” en EE.UU.

El Departamento del Tesoro adelantó que para abrir una Cuenta Trump, los padres o tutores tienen que presentar el Formulario 4547 del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés). Este documento también permite solicitar el desembolso de US$1000 del gobierno estadounidense a la cuenta.

Las Cuentas Trump no estarán disponibles hasta el 4 de julio de 2026 AP Foto/Evan Vucci

En mayo de 2026, la administración Trump enviará instrucciones a las personas que solicitaron cuentas financiadas por el gobierno sobre cómo activarlas. Asimismo, según la administración federal, las personas podrán comenzar a realizar contribuciones financieras el 4 de julio de 2026.