MADRID.- En la recta final para las elecciones de este 29 de noviembre en España, el fantasma del fraude electoral reaparece impulsado por la derecha, mientras que la izquierda duda que sus oponentes acepten una eventual derrota.

El líder del derechista Partido Popular (PP) Alberto Núñez Feijóo sembró dudas sobre la transparencia del sistema electoral español en una entrevista en la cadena radial española Onda Cero, en la que apuntó contra el presidente español y líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Pedro Sánchez.

Sánchez y Feijóo se dan la mano al inicio de un debate televisado en directo en Madrid Manu Fernandez - AP

“El señor Sánchez y la limpieza electoral son dos conceptos bastante contradictorios”, declaró Feijóo. También expresó su “inquietud” sobre el uso de las “cajás de cartón” en los consulados para recoger los sufragios de las personas nacionalizadas bajo la Ley de Memoria Democrática, conocida como Ley de Nietos, ante la pregunta sobre el voto de nacionalizados y residentes en el exterior y la participación masiva en la Argentina y Venezuela.

“Me provoca inquietud que en mi país haya urnas de cartón en los consulados ante posibles ciudadanos a los que se otorgó la nacionalidad pero no cumplen la ley en base a la cual se le otorga esa nacionalidad y el derecho al voto”, dijo.

En esa misma línea se expresó la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, quien aseguró que los españoles irán a las urnas con “una sensación absoluta de desconfianza, de temor, y también de miedo”.

La presidenta regional remarcó que estas elecciones se llevarán adelante en “circunstancias anómalas” dado que se desconoce con exactitud “cuánta gente va a votar”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso Europa Press News - Europa Press

“Todos habíamos ido siempre a elecciones sabiendo exactamente cuál era el censo; ahora no sabes si por la ley de nietos, de abuelos, de primos, por las regularizaciones van a votar un millón más, 150.000 menos, por arriba, por abajo”, dijo Ayuso en una entrevista en la Cadena Cope.

Los inmigrantes regularizados no pueden votar en las elecciones generales de España ni en comicios autonómicos. En tanto, miles de descendientes que obtuvieron la nacionalidad española a través de la Ley de Nietos solo podrán entregar su voto en una urna separada a la del resto de los electores que será enviada a España por una vía distinta. Esto se debe a que el Tribunal Supremo mantiene suspendido el voto de estos 163.000 nacionalizados.

El argumento de la derecha española no es nuevo. En el cierre de la campaña autonómica de 2023, Ayuso ya habló de “un intento de pucherazo”, es decir, de fraude. Dos días después ganó por mayoría absoluta.

Del mismo modo, la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, número dos de las listas de Feijóo, acusó a Sánchez de “manosear el censo” y pidió mantener una “vigilancia extrema” ante las sospechas de fraude, después de admitir que el PSOE estaba cerca de empatar el resultado del PP.

El eurodiputado Hermann Tertsch de Vox denunció desde el pleno del Parlamento Europeo el “silencio cómplice” de Bruselas ante “los obvios planes de fraude electoral de Pedro Sánchez” y señaló directamente a la Comisión Europea por “callar ante los delitos, abusos y atropellos” del gobierno español en estos ocho años en el poder.

En paralelo, el presidente español Sánchez expresó preocupación ante la posibilidad de que la derecha del PP y la ultraderecha Vox no reconozca el resultado electoral del domingo en caso de que pierdan ante el PSOE.

“El PP y Vox están de los nervios con la movilización y ponen en cuestión la limpieza del sistema electoral: el censo, el voto exterior, el voto de los nietos del exilio republicano...Es muy preocupante. No es la primera vez que el PP no reconoce los resultados electorales”, señaló en un posteo en su cuenta de X.

El PP y Vox están de los nervios con la movilización y ponen en cuestión la limpieza del sistema electoral: el censo, el voto exterior, el voto de los nietos del exilio republicano...



Es muy preocupante. No es la primera vez que el PP no reconoce los resultados electorales. pic.twitter.com/RIooGiyHo0 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 25, 2026

En un acto de campaña en Huesca, Sánchez usó las dudas planteadas por el PP y Vox como reclamo movilizador en la recta final de la campaña: “Empezaron con el censo, luego hablaron del voto por correo; luego hemos escuchado al señor Feijóo decir, ante la masiva participación que está habiendo en el voto exterior, que le inquietan las urnas en los consulados, y al señor Abascal que reconocerá el resultado electoral si no hacemos trampas. Están en ponerse la venda antes de la herida, por eso no nos basta una victoria por la mínima. Si ganamos por poco dirán que hacemos trampas, pero si ganamos por mucho no tendrán excusas”, dijo.

El PP, que se comprometió a construir un millón de ⁠viviendas en los próximos cuatro años para subsanar el déficit, lidera las encuestas y va camino de obtener la mayoría si se alía con el grupo de extrema derecha Vox. Sánchez espera que se repita lo ocurrido en 2023, cuando el PSOE, que afirma que construirá 100.000 viviendas ‌sociales, logró formar una coalición con la izquierda a pesar de que el PP obtuvo el mayor número de escaños.

Agencias Reuters y diario El País