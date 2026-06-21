La derecha regional celebró el triunfo de Abelardo de la Espriella y habló de un nuevo rumbo para Colombia

BOGOTÁ.- El empresario y abogado de derecha Abelardo de la Espriella se encaminaba a convertirse en el nuevo presidente de Colombia luego de imponerse por un margen ajustado sobre el candidato izquierdista Iván Cepeda, según el conteo preliminar de la Registraduría Nacional. Con el 99,88% de las mesas escrutadas, De la Espriella obtenía el 49,65% de los votos frente al 48,70% de Cepeda, en una elección marcada por la polarización política y la disputa entre dos modelos de país.

La contienda electoral estuvo atravesada por el debate sobre la continuidad del proyecto impulsado por el presidente Gustavo Petro y la posibilidad de un giro hacia una agenda centrada en la seguridad, la economía de mercado y una reducción del rol del Estado.

El dirigente de 47 años, conocido como “El Tigre”, basó su campaña en una propuesta similar a la de otros candidatos de derecha de la región, que incluía el endurecimiento de las políticas contra el crimen organizado, el narcotráfico y los grupos armados ilegales. Entre sus principales promesas figuran el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, la creación de megacárceles, una reducción del tamaño del Estado, una baja de impuestos y una reactivación del sector minero-energético mediante nuevos contratos de exploración de hidrocarburos.

“El Tigre”: quién es Abelardo de la Espriella, el nuevo presidente de Colombia AP

Tras conocerse los resultados preliminares, referentes de la derecha latinoamericana y española salieron a respaldar la victoria de De La Espriella, interpretándola como una señal de avance de sus ideas políticas en la región.

El presidente argentino Javier Milei fue uno de los primeros líderes internacionales en celebrar el resultado. A través de un mensaje publicado en X, felicitó a De La Espriella y sostuvo que la elección representaba un avance de “la libertad económica, la prosperidad, la seguridad” y la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Milei vinculó el resultado colombiano con un cambio regional y afirmó que “la libertad avanza en toda América Latina”, cerrando su publicación con su tradicional consigna “viva la libertad, carajo”.

EL LEÓN Y EL TIGRE RUGEN EN LATINOAMÉRICA...!!!



Felicito enormemente a @ABDELAESPRIELLA por su histórica victoria en Colombia.



Hoy la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle BASTA al crimen… — Javier Milei (@JMilei) June 21, 2026

La exministra de Seguridad de Argentina y senadora, Patricia Bullrich, se sumó a la felicitación de Milei, y reconoció a De la Espriella como presidente electo. Mediante una publicación en X, Bullrich destacó la oportunidad de fortalecer la cooperación entre Argentina y Colombia en materia de seguridad y en la lucha contra el narcotráfico. Además, afirmó que América Latina está avanzando hacia “las ideas de la libertad, la ley y el orden”.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, también felicitó a Abelardo de la Espriella por su victoria en Colombia y afirmó que los ciudadanos colombianos habían elegido “el orden sobre la impunidad”. En su mensaje publicado en X, Noboa destacó la coincidencia con el nuevo mandatario colombiano en la necesidad de avanzar hacia una región con mayor seguridad, progreso y gobiernos dispuestos a enfrentar al crimen organizado “sin excusas”.

Hoy Colombia eligió el orden sobre la impunidad. Felicitaciones a @ABDELAESPRIELLA por esta victoria.



Compartimos la convicción que nuestra región merece seguridad, progreso y gobiernos que enfrenten al crimen sin excusas. — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) June 21, 2026

El presidente de Chile, José Antonio Kast, también felicitó al outsider colombiano y destacó el inicio de una nueva etapa política para el país. Kast utilizó su cuenta de X para afirmar que el triunfo del dirigente colombiano abre un período de “libertad” que permitirá recuperar la seguridad y la prosperidad. Además, expresó su respaldo al candidato de Defensores de la Patria con un mensaje de apoyo: “Firme por la Patria”.

Felicito a Abelardo De la Espriella, Presidente Electo de Colombia, por su gran triunfo electoral. Comienza una nueva etapa de libertad para Colombia que les permitirá recuperar la seguridad y la prosperidad. Firme por la Patria @ABDELAESPRIELLA !! — José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) June 21, 2026

El mandatario paraguayo, Santiago Peña, también elogió a De la Espriella. A través de una publicación de X, afirmó que el resultado refleja la confianza de millones de colombianos en una visión de futuro basada en “la libertad, las oportunidades y el fortalecimiento de las instituciones”. Además, sostuvo que la elección representa una “señal de esperanza” para quienes defienden la democracia, la libertad y el desarrollo como pilares para América Latina, y le deseó a De La Espriella el mayor de los éxitos en esta nueva etapa.

Mis felicitaciones a @ABDELAESPRIELLA por esta importante victoria. El respaldo ciudadano refleja la confianza de millones de colombianos en una visión de futuro basada en la libertad, las oportunidades y el fortalecimiento de las instituciones. — Santiago Peña (@SantiPenap) June 21, 2026

Desde Colombia, el expresidente Iván Duque también reconoció el triunfo del dirigente derechista y felicitó a De La Espriella y a José Manuel Restrepo, quien ocuparía la vicepresidencia. Duque destacó el desarrollo de una jornada electoral libre y transparente y felicitó a la Registraduría Nacional del Estado Civil por la organización de los comicios. Además, le deseó “éxito en su gestión”, en relación a los desafíos que enfrentará el país.

Colombia ha elegido a un nuevo Presidente. Felicito a Abelardo de la Espriella (@DELAESPRIELLAE) , nuevo gobernante de Colombia, y a José Manuel Restrepo (@jrestrp ), nuevo Vicepresidente de nuestra patria, por su victoria, y les deseamos éxito en su gestión. También felicito a… — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) June 21, 2026

La líder opositora venezolana María Corina Machado felicitó a Abelardo de la Espriella por su victoria y destacó el resultado como una expresión del respaldo ciudadano a los valores de la libertad y la democracia. A través de un mensaje en X, Machado afirmó que “Colombia ha hablado con fuerza, esperanza y determinación”, y sostuvo que el país reafirmó su compromiso con “la libertad, la democracia y la paz”. Además, señaló que espera que el nuevo gobierno colombiano sea “un gran aliado en la transición democrática de Venezuela” y planteó que ambos países podrán trabajar juntos por la prosperidad y la seguridad de sus ciudadanos. Cerró su mensaje con un llamado a la libertad de ambas naciones: “¡Vivan Colombia y Venezuela libres!”.

Felicitaciones al Presidente electo de Colombia @ABDELAESPRIELLA por esta victoria, y al querido pueblo colombiano por una gran jornada electoral.



Hoy Colombia ha hablado con fuerza, esperanza y determinación, reafirmando su compromiso con la libertad, la democracia y la paz.… — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) June 21, 2026

En España, el presidente de Vox, Santiago Abascal, también celebró el resultado y aseguró que los colombianos habían elegido un cambio frente al rumbo marcado por el gobierno de Gustavo Petro y sus sucesores. En su mensaje, Abascal sostuvo que la victoria de De La Espriella representaba, desde su perspectiva, un “avance de valores como la libertad, el orden, la verdad y la soberanía de las naciones en Hispanoamérica". Además, felicitó al nuevo mandatario y expresó su respaldo con un mensaje de apoyo a Colombia: “Enhorabuena, querido Abelardo, ¡Adelante Colombia!.

Los colombianos han otorgado la victoria a @ABDELAESPRIELLA y han dicho basta al narcosocialismo de Petro y sus sucesores. La libertad, el orden, la verdad y la soberanía de las naciones se abren camino con fuerza en Hispanoamérica.



Enhorabuena, querido Abelardo.

¡Adelante… https://t.co/3ciPfiu3Le pic.twitter.com/5rqgHpUTqI — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) June 21, 2026

El resultado colombiano fue leído por estos sectores políticos como parte de una tendencia regional de fortalecimiento de espacios de derecha que plantean una agenda basada en la seguridad, la reducción del Estado y la apertura económica.

Mientras tanto, el presidente saliente Gustavo Petro pidió esperar los resultados oficiales debido a la estrecha diferencia entre los candidatos y señaló que, al no alcanzar ninguno el 50% de los votos, corresponde aguardar la finalización del escrutinio antes de confirmar definitivamente el resultado electoral.

Agencias AFP y Reuters