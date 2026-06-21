Balotaje presidencial: Colombia elige entre dos modelos políticos opuestos en una reñida elección

La jornada electoral concluyó con normalidad y si incidentes denunciados. La Registraduría Nacional de Colombia anunció que este domingo se conocerá una tendencia clara y definitiva sobre quién será el nuevo presidente del país aproximadamente dos horas después del cierre de las urnas.

El registrador nacional, Hernán Penagos, detalló que, tras el cierre de la votación, la velocidad del preconteo progresivo permitirá proyectar un resultado preliminar sólido entre las 18 (las 20 en Argentina) y las 18.15. Para esa franja horaria se espera tener consolidado entre el 70% y el 80% de las mesas informadas en todo el territorio colombiano.