Balotaje presidencial: Colombia elige entre dos modelos políticos opuestos en una reñida elección
El oficialista Iván Cepeda, de izquierda, y el opositor de ultraderecha Abelardo de la Espriella se disputan la Casa de Nariño
Cierre de urnas y cuándo se esperan los primeros resultados
La jornada electoral concluyó con normalidad y si incidentes denunciados. La Registraduría Nacional de Colombia anunció que este domingo se conocerá una tendencia clara y definitiva sobre quién será el nuevo presidente del país aproximadamente dos horas después del cierre de las urnas.
El registrador nacional, Hernán Penagos, detalló que, tras el cierre de la votación, la velocidad del preconteo progresivo permitirá proyectar un resultado preliminar sólido entre las 18 (las 20 en Argentina) y las 18.15. Para esa franja horaria se espera tener consolidado entre el 70% y el 80% de las mesas informadas en todo el territorio colombiano.
La Misión de Observación de la UE destacó el normal desarrollo de la jornada
El jefe adjunto de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE), José Antonio de Gabriel, presentó este domingo una evaluación preliminar de la jornada electoral y destacó el normal desarrollo de las votaciones en todo el país.
Según explicó, los observadores constataron la apertura de todos los centros de votación que integran su muestra de seguimiento, un hecho que atribuyó a la eficiencia de la organización electoral. En ese sentido, resaltó el desempeño sólido de la Registraduría.
De Gabriel también subrayó la presencia equilibrada de fiscales y testigos de ambas campañas en los centros observados. Con base en los reportes recibidos hasta el momento, afirmó que la misión hace una valoración “muy positiva” de la jornada, que se desarrolló sin incidentes relevantes, en un clima de tranquilidad, participación ciudadana y respeto democrático.
Así fue la rueda de prensa del jefe adjunto de la MOE UE, José Antonio de Gabriel, a las 11:30 de esta mañana.— MOE UE Colombia 2026 (@moeuecolombia26) June 21, 2026
Los 141 observadores de la MOE UE siguen observando la votación en toda Colombia y, a partir de las 4 de la tarde, observarán el cierre de las mesas, el conteo y el… pic.twitter.com/nmhIUsrtPo
Imponente despliegue de las fuerzas de seguridad durante la elección
El Ministerio de Defensa de Colombia indicó que son más de 408.000 hombres y mujeres de la Fuerza Pública quienes están desplegados en todo el país durante esta jornada electoral. El ministro Pedro Arnulfo Sánchez invitó a la ciudadanía a participar masivamente en esta jornada democrática, votar con libertad y confianza, y destacó el normal desarrollo de los comicios en el territorio nacional.
Más de 408.000 hombres y mujeres de la Fuerza Pública están desplegados en todo el país para garantizar que los colombianos ejerzan su derecho al voto con seguridad y tranquilidad.— Mindefensa (@mindefensa) June 21, 2026
Tras depositar su voto en la urna, el ministro de Defensa, @PedroSanchezCol, invitó a la… pic.twitter.com/SIrCI26LbL
Cepeda afirmó que reconocerá el resultado pero que ejercerá una observación exhaustiva
El senador Iván Cepeda votó este domingo en Bogotá. El aspirante oficialista llegó a su puesto de votación acompañado por dirigentes de su espacio político, entre ellos la exministra Susana Muhamad y la senadora María José Pizarro, y fue recibido por simpatizantes que lo alentaron con cánticos y arengas.
Tras emitir su sufragio, Cepeda defendió el desarrollo de su campaña, que calificó como “limpia, transparente y honesta”, y aseguró que respetará el resultado de las urnas. No obstante, advirtió que su fuerza política realizará un seguimiento exhaustivo del escrutinio. “Nosotros reconoceremos el resultado, pero también vamos a ejercer una muy clara observación, escrupulosa y meticulosa del resultado”, afirmó, al señalar que recurrirán a las instancias correspondientes si detectan irregularidades.
El candidato informó además que el Pacto Histórico desplegó una amplia red de testigos electorales y abogados para supervisar el conteo de votos en todo el país. Cepeda busca revertir la desventaja registrada en la primera vuelta del 31 de mayo, cuando obtuvo 9,6 millones de votos (40,9 %) frente a los 10,3 millones (43,7 %) alcanzados por De la Espriella. Antes de retirarse, llamó a sus seguidores a mantener la calma y evitar confrontaciones durante la jornada. “Todos tenemos derecho a pensar y actuar en Colombia para construir un destino que queremos sea común y tejido por todos”, expresó.
Abelardo votó en Barranquilla y llamó a "derrotar a la tiranía"
Abelardo de la Espriella, candidato del movimiento de ultraderecha Defensores de la Patria, votó este domingo en Barranquilla. El aspirante emitió su sufragio en el colegio La Enseñanza y se mostró confiado en obtener la victoria en una elección que definirá el rumbo político del país para los próximos cuatro años.
Tras votar, De la Espriella aseguró que su campaña representa una oportunidad para “derrotar a la tiranía” y sostuvo que la jornada electoral marcará un triunfo para sus seguidores. “Vamos a derrotar al régimen con el fervor del pueblo colombiano y la ayuda de Dios. Hoy Colombia gana”, afirmó el candidato ante la prensa y simpatizantes congregados en el lugar.
El postulante llegó al centro de votación vestido con una camiseta de la selección Colombia y un sombrero adornado con una cinta tricolor. Estuvo acompañado por su esposa, sus hijos y decenas de seguidores que coreaban consignas como “Presidente” y “Firme por la patria”. De la Espriella, quien según distintas encuestas encabeza la intención de voto, acudió con un amplio esquema de seguridad y permaneció varios minutos saludando a simpatizantes y tomándose fotografías antes de retirarse.
Votó Gustavo Petro y negó querer perpetuarse en el poder
El presidente Gustavo Petro por última vez como jefe de Estado en las elecciones que definirán a su sucesor para el periodo 2026-2030. El mandatario emitió su sufragio en el Capitolio Nacional, en el centro de Bogotá, luego de participar en el acto de apertura de la jornada electoral en la Plaza de Bolívar. Estuvo acompañado por sus hijas Sofía y Antonella, así como por la canciller Rosa Yolanda Villavicencio.
Tras depositar su voto, Petro mostró la papeleta marcada a favor de Iván Cepeda, candidato del oficialista Pacto Histórico. En ese contexto, el jefe de Estado reiteró que dejará el cargo el próximo 7 de agosto, fecha en la que concluye su mandato constitucional. “El presidente de Colombia no se pasa ni un segundo después del mandato que le dio su pueblo”, afirmó.
El mandatario también rechazó las versiones que circularon durante su gestión sobre una supuesta intención de perpetuarse en el poder. “Extraño dictador el que entrega su mandato”, expresó, al defender su administración y remarcar que durante sus cuatro años de gobierno no hubo persecución política ni restricciones a las libertades. Según Petro, será la historia la que juzgue su gestión, cuyo legado, sostuvo, estará marcado por “mucha libertad y mucha democracia a pesar de las dificultades”.
La jornada se desarrolla con tranquilidad
Un electorado profundamente dividido elige este domingo al próximo presidente de Colombia en una reñida segunda vuelta electoral entre el progresista Iván Cepeda y el conservador Abelardo de la Espriella, quienes han capitalizado el temor popular a la violencia en un país que aún lidia con grupos armados ilegales.
Más de 41 millones de colombianos estaban habilitados para votar por quien sucederá al mandatario Gustavo Petro. Los centros de votación abrieron a las 8:00 y se extenderán hasta las 16:00 (hora local), tras lo cual se iniciará el conteo preliminar de los sufragios. La jornada transcurre con tranquilidad, sin incidentes significativos.
Tras vencer en primera vuelta a otros nueve candidatos, De la Espriella y Cepeda avanzaron a la segunda vuelta con una diferencia de sólo 673.000 votos. La expectativa del balotaje está puesta en la holgura del resultado luego de que Petro, aliado político de Cepeda, cuestionara el de la primera vuelta y advirtiera, sin pruebas, sobre un posible fraude.
Las encuestas prevén un balotaje ajustado en medio de una sociedad completamente polarizada, condicionada por una violencia que resurgió con fuerza avivada por la disputa entre los grupos armados por dominar las rentas ilegales del narcotráfico y la minería informal.
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