La desgarradora despedida a la argentina que murió en el accidente de trenes en España: “Teníamos un reencuentro que planear”

Ana Martina Conte Grand tenía 32 años y murió el miércoles 28 de octubre en el choque frontal de trenes en Toledo, España, que dejó hasta el momento 69 víctimas fatales. Luego de confirmarse la tragedia de la sanjuanina que vivía en Andalucía desde ya un tiempo, su círculo cercano la despidió con dolor y tristeza en las redes sociales.

Una de las primeras en llorar su muerte públicamente fue Constanza, una de sus amigas, que en una historia de Instagram subió una foto y escribió: “Mi Marti, amiga que me regaló la facultad. Qué locura pensar que ya no estás acá, que teníamos un reencuentro que planear... Tantas cosas por hacer. Siempre seremos las tres, te amo, amiga”.

La despedida de una de las amigas de Ana tras el choque de trenes en España (Fuente: Instagram/@costidaneluk)

Y agregó: “¡Que Dios te tenga en la gloria eterna! Te voy a extrañar toda la vida". Al mismo tiempo, sumó emojis de corazones y una paloma con un laurel.

Ana Martina Conte Grand murió durante el impacto entre dos trenes de alta velocidad que circulaban con destino a Sevilla. El siniestro, catalogado como una de las mayores tragedias ferroviarias recientes en Europa, dejó un saldo -hasta el momento- de 69 muertos y más de un centenar de heridos.

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