La elección menos pensada: el papa León, entre los “mejores vestidos” de 2025 según Vogue

ROMA.- Llega fin de año y es momento de balances en todo el mundo. En medio de los rankings de los últimos días, la gran sorpresa fue que la revista Vogue, la biblia de la moda, incluyó al papa León XIV en la lista de las cincuenta personas “mejor vestidas” de 2025.

El reservado y sobrio Robert Francis Prevost apareció junto a la modelo Alex Consani, actores como Timothee Chalamet y Elle Fanning, la estilista Miuccia Prada, la tenista Venus Williams y la exprimera dama Michelle Obama, entre otras figuras consideradas las más elegantes, los “best dressed”, del año.

Vogue destacó que el primer papa nacido en Estados Unidos “rompió con los gustos humildes de su predecesor, el papa Francisco, pero mantuvo su sastre y el legado papal de vestimentas litúrgicas de excelente corte”. Y que también invitó al Vaticano “leyendas del cine como Monica Bellucci y Cate Blanchett en un intento por modernizar la imagen de la Iglesia (y, satisfacer su pasión cinéfila)”.

El papa León XIV saluda al salir de su audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro del Vaticano, el miércoles 17 de diciembre de 2025 Alessandra Tarantino� - AP�

Vogue consideró su “mejor outfit” (conjunto) de 2025 nada menos que “su primera aparición como Papa, en la logia central de la Basílica de San Pedro, con una capa de muceta de satén rojo y una estola de color rojo vino bordada en oro, combinada con un colgante de cruz en un cordón de seda dorado”.

Aludió, así, a su presentación al mundo en la tarde del 8 de mayo pasado, cuando ese desconocido Robert Francis Prevost -hasta entonces cardenal prefecto del dicasterio para los Obispos-, fue sorpresivamente electo como el sucesor de Francisco en un cónclave que duró menos de 24 horas.

Al presentarse al mundo el 13 de marzo de 2013, Jorge Bergoglio, desconocido arzobispo de Buenos Aires, había dejado otra impresión: al margen de sorprender a todos con un informal “buonasera”, se había destacado por decidir no ponerse la muceta roja (también utilizada por su antecesor, Benedicto XVI) y por llevar al cuello su simple crucifijo plateado con la imagen del buen pastor (ese mismo crucifijo que se ve ahora sobre su simple tumba en la Basílica de Santa María la Mayor, donde quiso ser sepultado).

El papa León XIV se arregla la gorra al llegar a su audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro del Vaticano, el miércoles 17 de diciembre de 2025 Alessandra Tarantino� - AP�

“Dónde lo verán próximamente. De forma realista: recorriendo la Ciudad del Vaticano en el papamóvil. En nuestros sueños: incluyendo el Festival de Cine de Sundance en su agenda de giras papales (si Dios quiere)”, escribió también, con ironía y humor, Vogue, revista evidentemente muy entusiasmada con la novedad absoluta de un pontífice nacido en Chicago.

El sastre papal, Raniero Mancinelli, en una entrevista con el diario La Repubblica no ocultó su satisfacción por esta sorpresiva aparición de León XIV en el ranking de los mejor vestidos del año. “En parte es mérito mío”, comentó el modisto, de 88 años, que desde su taller de Borgo Pío, a pocos pasos del Vaticano, ya vistió a cuatro papas.

“Francisco era más simple, no le importaba mucho el tipo de género, era muy fácil de satisfacer y muy práctico. León es un poco más elegante, un poco más atento: no es exigente, pero le gustan las cosas más precisas”, aseguró Mancinelli. “Es un cliente muy calmo, muy tranquilo, que no es ni demasiado elegante ni demasiado simple”, sumó. “Le gustan las vestimentas tradicionales y le gusta lo que suelo mandarle”, subrayó.

Vogue elogió al Papa por su traje el día en que fue elegido TIZIANA FABI� - AFP�

Mancinelli, que también vistió a san Juan Pablo II (1978-2005) y a Benedicto XVI (2005-2013), con quienes compartió momentos inolvidables, recordó que tuvo una relación “muy cordial y amistosa” con el más informal Papa argentino. Es más, lo conoció ya antes de su elección: “siendo cardenal, le hice una faja que me pidió y él me dijo que el precio era un poco exagerado y hasta bromeó ‘vos sos un ladrón’, expresión casera que pronunció con buen sentido y los dos nos reímos mucho”, reveló.

No es la primera vez que un Pontífice termina en famosas publicaciones de moda, usos y costumbres. En julio de 2013, Francisco fue nombrado por Vanity Fair anticipadamente el “hombre del año”, después de su primer viaje a Lampedusa, la isla del sur de Italia símbolo del drama de los refugiados. Y otra vez volvió a estar en la portada de esa misma revista en enero de 2021, bajo el título de “Fratelli Tutti”, el mismo de su encíclica sobre fraternidad y amistad social y con un mensaje de esperanza y amor –“estamos todos en el mismo barco, debemos volvernos una gran familia humana”- en plena pandemia.