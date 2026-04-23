Donald Trump dice que Estados Unidos tiene “el control total” de Ormuz y lanza una filosa advertencia a Irán

WASHINGTON.- Luego de que Estados Unidos incautara este jueves un buque en el océano Índico que transportaba petróleo iraní, el presidente Donald Trump redobló la apuesta y aseguró que Estados Unidos tiene “el control total” del estrecho de Ormuz y envió una filosa advertencia al régimen. La escalada se sucede en momentos en que crecen las dudas sobre la frágil tregua entre ambos países y cuando las conversaciones se encuentran pausadas.

“¡A Irán le está costando muchísimo decidir quién es su líder! ¡Simplemente no lo saben! La lucha interna entre los “intransigentes”, que han estado perdiendo estrepitosamente en el campo de batalla, y los “moderados”, que no son nada moderados (¡pero están ganando respeto!), ¡Es una locura! Tenemos el control total del Estrecho de Ormuz", se jactó el mandatario republicano a través de un mensaje en su red social Truth.

Entonces, Trump afirmó que ningún barco puede entrar ni salir por aquel paso estratégico sin la aprobación de la Armada de los Estados Unidos. “Está ‘sellado herméticamente’ hasta que Irán logre llegar a un acuerdo”, desafió Trump tras haber anunciado que instruyó a su Marina de destruir cualquier embarcación que coloque minas en el estrecho de Ormuz.

Posteo de Trump

Además, sostuvo que el ejército está intensificando sus esfuerzos para desminar esa vía fluvial crucial.

“He ordenado a la Armada de los Estados Unidos que dispare y destruya cualquier embarcación, por pequeña que sea (¡sus 159 buques de guerra están hundidos en el fondo del mar!), que coloque minas en las aguas del Estrecho de Ormuz. No debe haber vacilación alguna", indicó Trump.

El posteo de Trump

“Además, nuestros dragaminas están despejando el Estrecho en este preciso momento. Por la presente, ordeno que continúe esta actividad, ¡pero a una intensidad tres veces mayor! Gracias por su atención a este asunto", concluyó el mandatario.

La amenaza de Trump sucede además luego de que Irán atacara el miércoles tres buques en el estrecho de Ormuz —clave para el comercio energético global— y capturara dos de ellos, en una nueva escalada de tensiones en la región.

Incautación de Buques y disputa por Ormuz

Por su parte, el Ministerio de Defensa estadounidense informó este jueves que anoche interceptó e incautó un buque sin nacionalidad que transportaba petróleo desde Irán por el Océano Índico.

“Durante la noche, las fuerzas de EE.UU. llevaron a cabo una interdicción marítima y un abordaje de derecho de visita del buque sin nacionalidad sancionado M/T Majestic X que transportaba petróleo desde Irán, en el Océano Índico dentro del área de responsabilidad del Comando del Indo-Pacífico de Estados Unidos”, publicó el ministerio en redes sociales, que además difundió imágenes de la incautación del buque, en las que se ve a tropas estadounidenses en la cubierta del mismo.

“Continuaremos con la vigilancia marítima global para desarticular las redes ilícitas e interceptar los buques que proporcionan apoyo material a Irán, dondequiera que operen”, agregó el comunicado.

Overnight, U.S. forces carried out a maritime interdiction and right-of-visit boarding of the sanctioned stateless vessel M/T Majestic X transporting oil from Iran, in the Indian Ocean within the INDOPACOM area of responsibility.



We will continue global maritime enforcement to… pic.twitter.com/SWF6Jt9Ci4 — Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) April 23, 2026

De acuerdo con la agencia AP, los datos de seguimiento marítimo ubicaban al Majestic X entre Sri Lanka e Indonesia, en una zona cercana a donde días atrás había sido incautado el petrolero Tifani, también acusado de transportar crudo iraní con destino a China.

La embestida de Estados Unidos, se da después de que esta semana Trump anunciara que prorrogaba la tregua para dar a Irán más tiempo para presentar una “propuesta unificada” sobre cómo poner fin a la guerra. Pese a ello, ninguno de los dos países ha dado señales sobre una eventual nueva ronda de negociaciones.

Desde el 28 de febrero, cuando comenzó la guerra, Irán solo ha autorizado a un número muy limitado de buques a atravesar el estrecho, mientras que Estados Unidos comenzó a bloquear el acceso a los puertos iraníes desde el 13 de abril.

Agencias AP y AFP