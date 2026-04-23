Estados Unidos incautó otro buque carguero que transportaba petróleo iraní en el océano Índico

WASHINGTON.- En medio de la tensión por la frágil tregua en la guerra de Medio Oriente, el Ejército de Estados Unidos interceptó e incautó un buque sin nacionalidad que transportaba petróleo desde Irán por el Océano Índico, según anunció el Ministerio de Defensa de la administración de Donald Trump.

“Durante la noche, las fuerzas de EE.UU. llevaron a cabo una interdicción marítima y un abordaje de derecho de visita del buque sin nacionalidad sancionado M/T Majestic X que transportaba petróleo desde Irán, en el Océano Índico dentro del área de responsabilidad del Comando del Indo-Pacífico de Estados Unidos”, publicó el ministerio en redes sociales, que además difundió imágenes de la incautación del buque, en las que se ve a tropas estadounidenses en la cubierta del mismo.

Overnight, U.S. forces carried out a maritime interdiction and right-of-visit boarding of the sanctioned stateless vessel M/T Majestic X transporting oil from Iran, in the Indian Ocean within the INDOPACOM area of responsibility.



We will continue global maritime enforcement to… pic.twitter.com/SWF6Jt9Ci4 — Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) April 23, 2026

“Continuaremos con la vigilancia marítima global para desarticular las redes ilícitas e interceptar los buques que proporcionan apoyo material a Irán, dondequiera que operen”, agregó el comunicado.

De acuerdo con la agencia AP, los datos de seguimiento marítimo ubicaban al Majestic X entre Sri Lanka e Indonesia, en una zona cercana a donde días atrás había sido incautado el petrolero Tifani, también acusado de transportar crudo iraní con destino a China.

El Majestic X es un petrolero con bandera de Guyana. Antes se llamaba Phoenix y había sido sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en 2024 por contrabandear petróleo iraní. La República Islámica no emitió ninguna respuesta inmediata tras la noticia de la incautación.

El episodio ocurre luego de que Irán atacara el miércoles tres buques en el estrecho de Ormuz —clave para el comercio energético global— y capturara dos de ellos, en una nueva escalada de tensiones en la región.

Estos incidentes se inscriben en un contexto de creciente tensión regional. Irán había impuesto restricciones al tránsito marítimo en Ormuz como represalia por los bombardeos de Estados Unidos e Israel, y posteriormente endureció su postura en respuesta al bloqueo estadounidense sobre sus puertos.

En relación con el petrolero Tifani, el martes fuerzas norteamericanas lo interceptaron por contrabandear crudo iraní en Asia, que también transitaba por el Océano Índico. El propio Donald Trump se refirió al tema y ratificó la incautación del barco que, según denunció el mandatario, transportaba un “regalo” de China para Irán.

Estados Unidos aborda un petrolero sancionado

Desde el inicio de la guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos, más de 30 buques fueron atacados en aguas del Golfo Pérsico, el estrecho de Ormuz y el Golfo de Omán. La capacidad de Irán para restringir el tránsito en el estrecho es señalada como una de sus principales herramientas estratégicas en el escenario actual.

En paralelo, persiste la incertidumbre sobre la evolución de las negociaciones diplomáticas. Irán condiciona su participación en nuevas conversaciones a que Estados Unidos levante el bloqueo sobre sus puertos, mientras que Washington ha reiterado que mantendrá las restricciones. En ese marco, la actividad en el estrecho de Ormuz continúa bajo vigilancia internacional.

Este jueves, según informó la agencia de noticias Mehr, citando a Fadahossein Maleki, miembro del Consejo Nacional del Parlamento de Teherán, el Parlamento iraní y el Consejo Supremo de Seguridad Nacional están estudiando un plan para asumir el control soberano del estrecho de Ormuz. “Aún no se ha determinado la autoridad que tomará la decisión final”, concluyó Maleki.

Agencias AP y ANSA