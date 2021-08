La fiscalía de la Corte Penal Internacional confirmó que se debe investigar a Venezuela por crímenes de lesa humanidad

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional confirmó que hay evidencia para investigar a Venezuela por crímenes de lesa humanidad y que los mismos deben ser investigados por La Haya debido a la “inacción” del sistema judicial venezolano.

Este jueves, la Corte Penal Internacional desclasificó el informe de la Fiscalía, con fecha del 15 de junio de 2021, en el que se señala que: “La Fiscal ha concluido que la información disponible proporciona una base razonable para creer que desde al menos abril de 2017, autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas y personas progubernamentales han cometido crímenes de lesa humanidad de encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física en violación de las normas fundamentales del derecho internacional”.

Además, se indica: “Habiendo revisado la información presentada por las autoridades nacionales, los casos potenciales que probablemente surgirían de una investigación sobre la situación serían admisibles en términos de inacción”.

Al respecto se argumenta: “Esto se debe al número limitado de procedimientos internos pertinentes relacionados con los posibles casos identificados por la Fiscalía; su alcance muy limitado en relación con sus hallazgos; y la falta de pasos concretos y progresivos en esos casos para determinar la responsabilidad penal de los sospechosos”.

30-11-2020 Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela, y Fatou Bensouda, fiscal jefe del TPI POLITICA SUDAMÉRICA INTERNACIONAL VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO DE VENEZUELA

La Fiscalía también indica que “ha realizado una evaluación de la autenticidad de los procedimientos nacionales potencialmente relevantes. Esto ha llevado a la conclusión de que las autoridades no están realmente dispuestas a investigar y / o enjuiciar esos casos. Esto se debe a que, según la información disponible, se han iniciado procesos internos o se han tomado decisiones nacionales con el propósito de proteger a las personas de la responsabilidad penal”.

La fiscal saliente de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, entregó el informe el 15 de junio, un día antes de la asunción de su sucesor en el cargo, Karim Khan. En la conclusión de la investigación, que comenzó en 2018, se concluye que existe evidencia suficiente para investigar a Venezuela por crímenes de lesa humanidad.

