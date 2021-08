“Política de sanción”: el Gobierno criticó la propuesta de la UIA de no pagar el sueldo a los no vacunados

El jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, se refirió esta mañana a la propuesta lanzada desde la Unión Industrial Argentina (UIA), que habló de llamar a sus socios a que no paguen el sueldo a los trabajadores que no vuelvan a sus puestos porque no quieren vacunarse, y afirmó que la campaña de inoculación contra el coronavirus en la Argentina no es obligatoria.

“La vacunación es optativa, no es obligatoria. Desde ahí no debería existir ninguna política sanitaria dictada desde las empresas. No corresponde, no puede haber una política de sanción”, dijo en diálogo con radio La red. “La Argentina es uno de los países que más viene vacunando en este tiempo; hay una gran aceptación por parte de la población. Por lo tanto, no puede haber una política de sanción vinculada a eso si la vacuna es optativa”, insistió.

Asimismo el funcionario nacional tocó el tema de la recuperación económica en medio de la crisis generada por el brote y aseguró que los números de las últimas semanas son positivos. “Venimos con una recuperación del empleo. Hace 12 meses que el empleo industrial viene creciendo. Además tenemos 9 mil búsquedas de software y programación que aún no están cerradas”, aseguró Cafiero y tras ello indicó que ciertos sectores de la economía, muy dinámicos, “están traccionando al resto”. Por eso, según afirmó, por el momento el gobierno del presidente Alberto Fernández no entiende como un impedimento para el crecimiento nacional el hecho de que siga vigente la prohibición de despidos.

“No vemos que sea un impedimento para la creación de valor el marco normativo de protección de empleo; es necesario continuar con la protección de empleo”, dijo y añadió: “De los empleos que se perdieron en pandemia, recuperamos 90 por ciento, y todavía nos falta recuperar actividades. Cuando las recuperemos vamos a estar creciendo con mayor vigorosidad”.

A continuación, al ser consultado sobre la propuesta lanzada por la precandidata a legisladora en la provincia de Buenos Aires del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz, quien días atrás declaró que “hay que tener una presión más fuerte sobre las grandes empresas”, el jefe de gabinete le bajó el tono a la polémica generada luego de esas declaraciones y dijo que lo dicho por la compañera de fórmula del exministro de Salud, Daniel Gollan, no es más que lo que el Gobierno busca desde que llegó al poder.

“Lo que dijo es algo que nuestro espacio lleva adelante. Consideramos que los impuestos deben ser progresivos para que quienes tienen más hagan un esfuerzo mayor para equilibrar las cargas”, explicó.

Cafiero también habló sobre las palabras de Fernández acerca de la despenalización de la marihuana y enmarcó lo dicho en una discusión a dar a nivel nacional. “El Presidente lo que plantea es un debate, es muy cauto, no plantea una postura, describe los dilemas. Esto no es para convencer a los jóvenes, no tenemos esa mirada para la juventud. Lo que la juventud necesita es oportunidades, estudio, formación, empleo, desarrollo de sus sueños”, afirmó y siguió: “La Argentina necesita de la juventud, de su fortaleza para salir adelante”.

Por último, el funcionario habló sobre la crisis sanitaria a causa del coronavirus y dijo que las restricciones anunciadas en junio para detener la llegada de la variante delta, primero reportada en la India y más contagiosa que las anteriores, tuvieron el resultado esperado.

“La Argentina en junio, con la restricción de vuelos, logró retrasar la llegada de la cepa o de otra variante y de ese modo utilizamos el tiempo para vacunar muchísimo. Se vienen batiendo récords de vacunación”, declaró Cafiero y cerró sobre la posibilidad de un refuerzo en la vacunación: “No estamos analizando terceras dosis. Primero hay que terminar con los esquemas”.

