Los líderes mundiales celebran el acuerdo con Irán y piden avanzar sin demoras en su aplicación

WASHINGTON.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su administración está a horas de cerrar un acuerdo con Irán, un entendimiento que busca poner fin a las hostilidades en múltiples frentes y abrir una nueva etapa de negociaciones en Medio Oriente. Según fuentes oficiales, el memorando de entendimiento podría firmarse el viernes en Ginebra y contempla, entre otros puntos, la desescalada regional y avances hacia un acuerdo más amplio sobre el programa nuclear iraní. El anuncio generó una rápida reacción de líderes internacionales, que en su mayoría respaldaron la iniciativa y llamaron a su implementación inmediata.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, festejó el acuerdo y lo definió como el resultado de un esfuerzo diplomático sostenido con participación de múltiples actores. Instó a todas las partes a avanzar sin demoras en una implementación “rápida y completa” y subrayó la importancia de garantizar la reapertura “urgente e incondicional” del estrecho de Ormuz, un paso estratégico para el comercio energético global. En esa línea, destacó que la misión internacional impulsada junto a Gran Bretaña ya cuenta con los medios necesarios para asegurar la libre navegación sin restricciones ni peajes, un elemento que consideró clave para la estabilidad regional y la economía mundial.

Macron sostuvo además que el entendimiento entre Washington y Teherán puede sentar las bases para una negociación más amplia que aborde los principales focos de tensión en la región, incluidos los programas nuclear y balístico de Irán y su política de influencia regional. Afirmó que solo un enfoque integral permitirá construir una paz “sólida y duradera” y reiteró la disposición de Francia a asumir un rol activo junto a sus socios. Además, reafirmó el respaldo de París a las autoridades libanesas en sus esfuerzos por restaurar la soberanía del Estado, y consideró que un alto el fuego “robusto y duradero” es indispensable para estabilizar el país.

Je salue l’accord conclu entre les États-Unis et l’Iran, fruit d’un effort diplomatique auquel ont contribué plusieurs partenaires. J’appelle à sa mise en œuvre rapide et complète par tous les belligérants.



Cet accord doit permettre la réouverture urgente et inconditionnelle… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 14, 2026

En la misma línea, el primer ministro británico, Keir Starmer, calificó el entendimiento como “un paso adelante de suma importancia” para poner fin a la guerra, garantizar la estabilidad regional y avanzar en la reapertura del estrecho de Ormuz. El jefe de gobierno británico felicitó al presidente Donald Trump y a los mediadores, entre ellos Pakistán y Qatar, por haber contribuido a destrabar las negociaciones, y remarcó que Londres ha abogado durante largo tiempo por una desescalada. “Debemos centrarnos en que el estrecho se reabra y permanezca abierto de forma total y permanente”, sostuvo, al insistir en que la libertad de navegación sin peajes es un principio esencial para la seguridad internacional y para mitigar las consecuencias económicas que el conflicto ha tenido en los mercados y en las familias de todo el mundo.

Starmer subrayó además que el Reino Unido está dispuesto a respaldar las conversaciones técnicas que se abrirán tras el acuerdo y a contribuir con mecanismos concretos para su implementación, incluida la eventual creación de una misión multilateral independiente y defensiva, planificada junto a Francia, para garantizar la seguridad marítima y tareas como el desminado. A su vez, enfatizó que la sostenibilidad de la paz dependerá de que los compromisos asumidos —en particular los vinculados al programa nuclear iraní— sean “sólidos, verificables” y se cumplan plenamente. “Irán nunca debe tener un arma nuclear”, reafirmó, al reiterar una posición histórica de Londres en materia de no proliferación.

My statement on today's agreement between the United States and Iran. pic.twitter.com/taQZufv7ij — Keir Starmer (@Keir_Starmer) June 14, 2026

Las naciones del E4, entre las que se incluyen el Reino Unido, Francia, Alemania e Italia, declararon este domingo que estaban preparadas para levantar las sanciones contra Irán en respuesta a las medidas adoptadas contra su programa nuclear tras el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra. “Irán nunca debe adquirir un arma nuclear. Estamos dispuestos a colaborar con Estados Unidos, Irán y el OIEA para lograrlo”, afirmaron los líderes de los países en un comunicado conjunto.

“Este es un momento de oportunidad para restablecer la estabilidad regional y estabilizar la economía global”, indica el comunicado. “Trabajaremos intensamente con Estados Unidos, Irán y nuestros socios regionales para aprovechar este momento, mantener el impulso y lograr una solución diplomática a largo plazo”, agrega.

Los líderes también reafirman su apoyo a la “estabilidad, soberanía e integridad territorial del Líbano”.

El secretario general de la ONU, António Guterres, también celebró el entendimiento y felicitó a Estados Unidos e Irán por alcanzar un acuerdo que prevé un alto el fuego “inmediato y permanente”, la reapertura del estrecho de Ormuz y la creación de un marco para futuras negociaciones. Consideró que se trata de “un paso crítico” hacia una solución pacífica del conflicto y destacó el papel de los actores regionales que contribuyeron al proceso, en particular Pakistán, Qatar, Egipto, Arabia Saudita y Turquía, a quienes agradeció por su rol constructivo en el respaldo a las conversaciones.

I warmly congratulate the US & Iran for having reached a peace deal that provides for an immediate & permanent ceasefire, the reopening of the Strait of Hormuz, as well as a framework for further negotiations. This represents a critical step towards the peaceful settlement of the… — António Guterres (@antonioguterres) June 14, 2026

Desde Medio Oriente, Qatar también celebró el memorando de entendimiento. El primer ministro y canciller, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, destacó el rol de los actores regionales e internacionales que contribuyeron a generar las condiciones para el acuerdo y expresó su expectativa de que las próximas negociaciones avancen en un “espíritu positivo y constructivo”.

“Extendemos nuestro agradecimiento a nuestros hermanos de la República Islámica de Pakistán”, escribió Al Thani en X.

Doha reafirmó además su compromiso de seguir apoyando iniciativas que promuevan la estabilidad regional mediante el diálogo y soluciones pacíficas.

En este contexto, Macron tiene previsto recibir el lunes, en la ciudad francesa a orillas del lago Lemán, a Trump y a los líderes de Alemania, Canadá, Italia, Japón y Reino Unido, en un encuentro que podría servir para consolidar el respaldo internacional al acuerdo y coordinar los próximos pasos de una negociación que busca reconfigurar el equilibrio en Medio Oriente.

Agencias AFP y Reuters