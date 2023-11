escuchar

YANKEETOWN, Florida.- Un manantial de agua dulce burbujea entre manglares, palmeras y cedros rojos en Sweetheart Island, un paraíso deshabitado de casi una hectárea a poco más de un kilómetro de la costa de esta pequeña ciudad de la costa del Golfo, en el estado de Florida.

Los pelícanos se sumergen cerca de las frías aguas de la Bahía Withlacoochee y la vista abierta hacia el oeste promete deslumbrantes puestas de sol.

Sweetheart Island, la isla de Patrick Walsh (AP Photo/Julio Aguilar) Julio Aguilar - FR AP

Puede que le haya parecido una escapada ideal al empresario de Florida, Patrick Parker Walsh. En cambio, está cumpliendo cinco años y medio de prisión federal por robar casi 8 millones de dólares en fondos federales de ayuda por el Covid-19 que utilizó, en parte, para comprar Sweetheart Island.

Patrick Parker Walsh (Augustus Hoff/WUFT News via AP) Augustus Hoff - WUFT News

Si bien la isla privada de Walsh se encuentra entre las compras más inusuales realizadas por “estafadores pandémicos”, su delito no es único. Es uno de los miles de estafadores que perpetraron el mayor fraude en la historia de Estados Unidos. Potencialmente saquearon más de 280.000 millones de dólares en ayuda federal por Covid-19; otros 123.000 millones de dólares se desperdiciaron o malgastaron.

La pérdida representa cerca del 10% de los 4,3 billones de dólares que el gobierno estadounidense desembolsó para mitigar la devastación económica provocada por la pandemia de Covid-19, según un análisis de la agencia The Associated Press .

Una revisión de AP de cientos de casos de fraude pandémico presenta una imagen de estafadores que gastaron generosamente en casas, relojes de lujo y joyas de diamantes, Lamborghinis y otros autos caros. La ayuda robada también pagó largas noches en clubes de striptease, juergas de juego en Las Vegas y vacaciones inolvidables.

Sus crímenes fueron relativamente simples: el objetivo del gobierno era hacer llegar dinero en efectivo a personas y empresas en dificultades con mínimas molestias, particularmente durante las primeras etapas de la crisis de Covid-19. Ante la emergencia, se eliminaron las medidas de seguridad destinadas a evitar estafadores. Como lo han demostrado el caso de Walsh y el de miles de otros, robar el dinero fue tan fácil como mentir en una solicitud.

Homenaje en Washington en enero de 2022 a las enfermeras que murieron por el Covid entre el millón de víctimas fatales que dejó la pandemia en ese país (Brendan Smialowski / AFP) BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

Los ladrones procedían de todos los ámbitos de la vida y de todos los rincones del mundo. Hubo un rapero de Tennessee que se jactaba de la facilidad para robar más de 700.000 dólares del seguro de desempleo pandémico en YouTube. Un ex propietario de una pizzería y presentador de un programa de radio sobre criptomonedas compró una granja de alpacas en Vermont con la ayuda estatal. Y un exfuncionario del gobierno nigeriano que obtuvo alrededor de medio millón de dólares en beneficios de ayuda por el Covid-19 llevaba un reloj de 10.000 dólares y una cadena de oro de 35.000 dólares cuando fue arrestado.

Casi 3200 personas han sido acusadas de fraude con la ayuda por el Covid-19, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Se han incautado alrededor de 1400 millones de dólares en ayuda pandémica robada.

Se estima que los investigadores no atraparán a todos los delincuentes. La escala y el alcance del fraude son demasiado grandes. Los casos de pandemia a menudo dependen de evidencia digital, que es perecedera, y el rastro financiero puede desaparecer con el tiempo, dijo Bob Westbrooks, exdirector ejecutivo del Comité federal de Responsabilidad de Respuesta a la Pandemia.

“La incómoda verdad es que el sistema de justicia penal federal simplemente no está equipado para abordar plenamente el volumen sin precedentes de casos de fraude de ayuda pandémica, grandes y pequeños, que involucran a miles y miles de actores nacionales y extranjeros”, dijo Westbrooks.

Los altos funcionarios del Departamento de Justicia no se dejan intimidar por la enormidad de la tarea. Han creado “fuerzas de ataque " especiales para cazar a los ladrones de ayuda por Covid-19 y prometieron no abandonar la persecución.

“Seguiremos así todo el tiempo que sea necesario”, dijo en agosto la Fiscal General Adjunta de Estados Unidos, Lisa Monaco.

Konstantinos Zarkadas, un médico de Nueva York profundamente endeudado, se unió a la galería de estafadores de Covid-19 al falsificar al menos 11 solicitudes distintas de ayuda pandémica que le reportaron casi 3,8 millones de dólares, según los fiscales. Compró relojes de pulsera Rolex y Cartier valorados en 140.000 dólares para él y sus familiares e hizo un considerable pago inicial por un yate, según registros judiciales.

Zarkadas utilizó alrededor de 3 millones de dólares para pagar parte de una sentencia civil anterior en su contra por incumplimiento de un contrato de arrendamiento de bienes raíces. Su medida más descarada fue devolver 80.000 dólares del efectivo saqueado al gobierno para resolver una demanda federal que alegaba que violó la Ley de Sustancias Controladas al dispensar más de 20.000 dosis de un medicamento para bajar de peso sin llevar registros precisos, dijeron los fiscales.

El estado de Nueva York revocó la licencia médica de Zarkadas poco después de que fuera sentenciado a más de cuatro años de prisión por robar la ayuda pandémica.

Los fondos robados financiaron el estilo de vida de Lee E. Price III, un residente de Houston con condenas previas por delitos graves por falsificación y robo. Su estafa fue por casi 1,7 millones de dólares al presentar solicitudes de ayuda falsas en nombre de empresas que sólo existían en papel, según registros judiciales.

Price no perdió tiempo gastando 14.000 dólares en un Rolex y más de 233.000 dólares en un llamativo Lamborghini Urus blanco , un SUV de lujo que puede pasar de cero a 96 km/h en tres segundos . También gastó miles de dólares en Casanova, un club de striptease de Houston. Price fue sentenciado a más de nueve años de prisión.

Lamborghini Urus White

Vinath Oudomsine de Georgia también creó una empresa falsa que, según él, ganaba 235.000 dólares al año y tenía 10 empleados. Unas semanas después de que Oudomsine solicitara la ayuda pandémica, el gobierno le adelantó 85.000 dólares para mantener a flote su inexistente negocio.

Pero Oudomsine gastó casi 58.000 dólares en una figurita Pokémon Charizard de 1999, que representa una criatura parecida a un dragón dorado, con las mandíbulas bien abiertas, lista para atacar.

Si bien no son tan valiosas como las figuritas raras de béisbol (una figurita de Mickey Mantle en perfecto estado se vendió por 12,6 millones de dólares el año pasado), la mercancía de Pokémon puede generar mucho dinero, ya que los coleccionistas han elevado los precios de los objetos coleccionables emitidos por la popular franquicia.

En la sentencia de Oudomsine el año pasado, el juez de distrito estadounidense Dudley H. Bowen calificó el robo de Oudomsine como “un insulto de 85.000 dólares” a un país que se tambaleaba por la pandemia.

“Me siento tonto cada vez que lo digo: figurita Pokémon”, dijo Bowen antes de enviar a Oudomsine a prisión durante tres años.

En el caso de Patrick Walsh, su intento de salvar sus negocios de publicidad aérea comenzó de manera legítima, pero rápidamente se convirtió en un fraude considerable.

Walsh operaba una pequeña flota de dirigibles con forma de cigarro que ondeaban logotipos corporativos sobre lugares llenos de gente. En junio de 2017, uno de sus dirigibles se estrelló y se quemó en la televisión en vivo durante el torneo de golf masculino US Open, uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

“Estaba jugando, miré hacia arriba y lo vi en llamas, y me sentí mal del estómago”, dijo el golfista profesional Jamie Lovemark, según un informe de Associated Press. El piloto, el único pasajero, resultó gravemente herido pero sobrevivió, según una investigación de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte.

A raíz del accidente, los clientes de Walsh comenzaron a alejarse, escribieron sus abogados en documentos judiciales. Para mantenerse a flote, obtuvo préstamos con altos intereses que también le permitieron expandir sus negocios. En 2019, sus empresas tuvieron ventas por 16 millones de dólares y se habían expandido a los mercados de América Latina y Asia.

Entonces llegó la pandemia. “El Covid-19 no frenó el negocio, sino que lo mató”, escribieron los abogados de Walsh. Entró en pánico.

Entre marzo de 2020 y enero de 2021, Walsh presentó más de 30 solicitudes fraudulentas de ayuda de emergencia por la pandemia y recibió 7,8 millones de dólares, según el Departamento de Justicia. Incluso si Walsh hubiera seguido las reglas, sus empresas sólo habrían calificado para un “pequeño subconjunto” de esos préstamos, alegaron los fiscales federales.

“Sus delitos son atroces y producto de la codicia”, escribieron los fiscales en documentos judiciales. Citaron la compra de Sweetheart Island, “bienes de lujo” no revelados, yacimientos petrolíferos en Texas y el pago inicial de una casa en el elegante Jackson Hole, Wyoming.

Los abogados de Walsh dijeron en un expediente judicial que su motivación no era la avaricia, sino la desesperación. Walsh estaba bajo una enorme presión para rescatar sus negocios y mantener a su numerosa familia, escribieron. Tiene 11 hijos.

El juez federal de distrito Allen C. Winsor no aceptó el argumento. Este no fue “un solo momento de debilidad”, dijo Winsor al sentenciar a Walsh en enero a más de cinco años tras las rejas.

La isla que compró Patrick Walsh (AP Photo/Julio Aguilar) Julio Aguilar - FR AP

Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Walsh acordó devolver los 7,8 millones de dólares que robó y vender Sweetheart Island, que fue una de sus primeras compras con el dinero federal robado, según los registros judiciales.

Los fiscales dijeron que Walsh utilizó 90.000 dólares de esos fondos para ayudar a financiar la compra de la isla por 116.000 dólares. Los registros de propiedad de Florida muestran que la isla se vendió por 200.000 dólares a finales de junio.

Los abogados de Walsh dijeron que él no compró la isla como un “paraíso tropical para el entretenimiento” sino como una oportunidad inmobiliaria. No explicaron cómo el empresario habría transformado la aislada isla en un centro de ganancias.

La bahía de Withlacoochee está salpicada de islas pequeñas y deshabitadas similares. El único indicio de que alguien alguna vez había intentado desarrollar Sweetheart Island fueron unas pocas paredes bajas y desgastadas de bloques de cemento que se extienden hasta el agua. Todavía había un letrero de “En venta” colocado en un árbol sin hojas y curtido por el clima que parecía un espantapájaros que advertía a la gente que se mantuviera alejada.

Richard Lardner

Agencia AP