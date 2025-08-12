La inesperada propuesta que Donald Trump le hizo a Emma Thompson: “Eso es acoso”

La actriz británica Emma Thompson sorprendió al público del festival de cine de Locarno, en Suiza, con la revelación de una anécdota personal de 1998 que involucra al presidente estadounidense Donald Trump. Durante un homenaje a su carrera, la intérprete relató una inesperada invitación a salir que recibió del poderoso magnate estadounidense.

¿Qué dijo Emma Thompson sobre Donald Trump?

La actriz narró con detalle el momento en que recibió la llamada del empresario. Ocurrió en su camerino durante el rodaje de la película Colores primarios. “Era Donald Trump”, contó Thompson en el festival.

Ella pensó que se trataba de una broma y le preguntó en qué podía ayudarlo. “Dijo: ‘Hola, soy Donald Trump’. Entonces me dijo: ‘Me encantaría que vinieras a alojarte en uno de mis hermosos alojamientos. Quizás podríamos cenar’”, recordó la actriz.

La actriz relató la anécdota durante una charla en el festival de cine de Locarno

Thompson le respondió de manera evasiva. “Le dije: ‘Qué amable. Muchas gracias. Te llamaré’”, detalló entre risas del público. La actriz conectó el llamado con su situación personal de ese preciso día. Su divorcio del director y guionista Kenneth Branagh se había hecho efectivo.

“Me di cuenta de que mi sentencia de divorcio había llegado ese día. Apuesto a que tenía gente buscando a una buena divorciada para llevarla del brazo y encontró el número de mi tráiler”, bromeó la intérprete. Luego, con un tono más serio, definió el hecho de forma contundente. “O sea, eso es acoso”, zanjó.

Donald Trump invitó a salir a la actriz británica en el año 1998

La curiosa coincidencia en sus estados civiles

En el momento de la llamada, Emma Thompson filmaba la película Colores primarios y su matrimonio con Branagh había terminado tres años antes, pero la formalización legal del divorcio coincidió con la propuesta de Trump.

Donald Trump también atravesaba un cambio en su vida personal. El magnate y por entonces figura televisiva acababa de separarse de su segunda esposa, la actriz Marla Maples. El matrimonio duró seis años y tuvieron una hija, Tiffany. Trump y Thompson nunca concretaron la cita.

En 1998, Donald Trump acababa de separarse de su segunda esposa, Marla Maples

Qué piensa Emma Thompson sobre Trump

Durante su presentación en Locarno, Thompson bromeó sobre las consecuencias que podría haber tenido su aceptación a la cena. “Podría haber tenido una cita con Donald Trump, y entonces tendría una historia que contar. Podría haber cambiado el curso de la historia estadounidense”, dijo al público.

Las posturas políticas de la actriz son diametralmente opuestas a las del presidente de Estados Unidos. Thompson es una conocida partidaria del Partido Laboralista del Reino Unido. Apoyó públicamente las campañas electorales de Jeremy Corbyn en 2017 y 2019. También respalda causas ambientales y campañas a favor de los derechos de las mujeres y los refugiados.

Emma Thompson es una conocida partidaria del Partido Laboralista del Reino Unido, por lo que se encuentra contra el proyecto MAGA

Qué pasó con la vida amorosa de Thompson luego de su divorcio

Tras su separación de Branagh, Emma Thompson inició una relación con el actor británico Greg Wise. La pareja se conoció durante el rodaje de la adaptación de la novela de Jane Austen Sensatez y sentimiento. Contrajeron matrimonio en 2003. En el pasado, la actriz afirmó que Wise la “salvó” de la depresión que sufrió tras su divorcio.

La actriz contrajo matrimonio con el actor Greg Wise en el año 2003

“No creo que estuviera cuerda. Debería haber buscado ayuda profesional. El divorcio es un asunto doloroso, horrible”, explicó en 2010 a la emisora británica Radio 4. Sobre su esposo y el trabajo, agregó: “El trabajo me salvó, Greg me salvó. Recompuso las piezas y las volvió a unir”. La pareja tiene dos hijos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.