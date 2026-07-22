La inquietante terapia detrás de la excursión fatal del fundador de Mango pone a la psicóloga en la mira

BARCELONA.– En un nuevo desarrollo del caso sobre la muerte del fundador del gigante de indumentaria Mango, una involucrada reveló que la terapia a la que se sometían Jonathan e Isak Andic incluía una situación extrema en un barranco para llevar al extremo la metáfora de la “muerte del padre”.

La nueva información surgió de la declaración de una intérprete británica que colaboraba ocasionalmente con la terapeuta familiar Julia Lüderwaldt.

Jonathan Andic junto a su pareja

Según reveló el medio español La Vanguardia, la mujer compareció en dos oportunidades ante el cuerpo de policía de Cataluña –conocido como los Mossos d’Esquadra– y aseguró que fue ella quien, por pedido de la psicoanalista, buscó el sendero de Collbató, en el macizo de Montserrat, por dónde caminaron padre e hijo el día en que el empresario murió tras caer por un barranco.

Los detalles de la declaración

De acuerdo con el diario, la intérprete decidió acudir voluntariamente a la policía después de seguir durante más de un año la evolución del caso, temiendo que su participación en los días previos a la muerte del hombre más rico de Cataluña pudiera ser interpretada como un intento de encubrimiento.

La mujer prestó una primera declaración el 29 de junio y una segunda el 6 de julio, durante las cuales entregó mensajes de texto y archivos de audio intercambiados con Lüderwaldt en los que se reconstruye el papel que desempeñó en la preparación de la excursión.

Los Mossos d'Esquadra escoltan a Jonathan Andic a su llegada a un juzgado de Martorell, cerca de Barcelona LLUIS GENE - AFP

Siempre según La Vanguardia, la colaboradora explicó que fue la terapeuta quien le pidió encontrar un recorrido de montaña para que los pacientes realizar una caminata.

Finalmente, la traductora optó por el Camí de les Feixades, en Collbató, después de haber considerado ese mismo sendero para otra actividad terapéutica que nunca llegó a concretarse. El 7 de diciembre de 2024 acompañó allí al hijo del empresario para reconocer el terreno, exactamente una semana antes de la excursión en la que murió Isak Andic.

El aspecto más delicado de su testimonio está vinculado con el contenido de la terapia propuesta por Lüderwaldt. La mujer declaró que la terapeuta sostenía que Jonathan Andic debía atravesar junto a su padre una situación límite que permitiera materializar la idea de la “muerte del padre”, una metáfora utilizada para simbolizar la emancipación respecto de la figura paterna.

Isak Andic Franck Prevel/WireImage

De acuerdo con el relato de la intérprete, Lüderwaldt llegó incluso a indicar que Jonathan debía colocarse “al borde de un precipicio” para provocar una experiencia extrema que facilitara ese proceso psicológico y lo ayudara a “liberarse” de los vínculos emocionales que, según ella, condicionaban su vida cotidiana.

La declaración contradice además uno de los puntos de la versión sostenida hasta ahora por el hijo del empresario.

Jonathan Andic había declarado durante la instrucción que conoció el sendero de Collbató por recomendación de unos amigos, pero la intérprete aseguró que fue ella quien seleccionó el recorrido por indicación de Lüderwaldt y aportó conversaciones que, según afirmó, demuestran que la caminata entre padre e hijo fue concebida en el marco de esa terapia de confrontación.

La terapeuta en el ojo de la tormenta

Entre el material entregado a los Mossos también figura un intercambio de mensajes entre la interprete y la terapeuta posterior a la muerte de Isak Andic. Una vez trascendida la muerte del magnate, la traductora le escribió a Lüderwaldt para preguntarle qué había pasado y recibió una respuesta que llamó la atención de los investigadores: “Casi mejor no lo quiero saber, no vaya a ser que la siguiente sea yo”.

Los Mossos también mostraron a la intérprete fotografías del lugar donde cayó el fundador de Mango para comprobar si podía identificar el punto exacto del accidente. La mujer no pudo reconocerlo con certeza y los investigadores le propusieron regresar con ella al sendero para intentar reconstruir el recorrido. Según el medio, esta visita aún no ocurrió.

Isak Andic, Kate Moss y Carolina Herrera Europa Press via Getty Images

Isak Andic murió el 14 de diciembre de 2024 al caer por un barranco mientras recorría un sendero de montaña junto a su hijo mayor durante una excursión que este último había propuesto como parte de un proceso para intentar resolver las diferencias entre ambos.

Lo que inicialmente fue considerado un accidente de montaña se transformó en una investigación por presunto homicidio. Durante su investigación, los Mossos d’Esquadra determinaron que Jonathan había acudido previamente al mismo sendero de Collbató en tres ocasiones, los días 7, 8 y 10 de diciembre.

En mayo, la jueza de Martorell Raquel Nieto ordenó la detención de Jonathan Andic por considerar que existían pruebas suficientes para sospechar que la caída del empresario de 71 años pudo no haber sido accidental.

Agencias AFP y Reuters y diario El País