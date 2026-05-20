Qué se sabe de Jonathan Andic, el heredero de Mango, investigado por la muerte de su padre

Tras una investigación que se extendió por más de un año, la policía de Barcelona detuvo a Jonathan Andic, el hijo del fundador de la marca de indumentaria Mango, Isak Andic. Según informaron las autoridades locales, el hombre de 46 años declaró durante una hora sobre la muerte de su padre, cuando el hombre cayó por una montaña mientras caminaban juntos, en diciembre de 2024. Al poco tiempo de ser detenido, fue liberado tras pagar una fianza de una cifra millonaria.

Detienen al hijo del creador de Mango

El dato que complica a la policía

Ahora, un aparente detalle podría complicar al empresario de 45 años: la huella de un presunto resbalón que propició lo que podría haber sido una caída accidental, lo que respaldaría la declaración del sospechoso. Sin embargo, según los especialistas, la pisada sería algo “forzado” que no podría haberse originado de forma natural por la resbalada.

La información que dieron los Mossos d’Esquadra, que recogieron hasta cuatro reconstrucciones de la pisada, concluyó que Isak Andic debería haber frotado intensamente contra el suelo hasta en cuatro ocasiones para dejar esa señal. De acuerdo con lo publicado en el diario La Vanguardia, se debería haber realizado “de forma deliberada, ejerciendo presión en el suelo, (...) dicha marca no se puede realizar de forma fortuita”, según indicaron desde la fuerza.

El hijo del fundador de Mango Anadolu - Anadolu

Más tarde, las incongruencias y contradicciones mostradas en su discurso llamaron la atención de las autoridades, que terminaron por involucrarlo en el caso. Tras las investigaciones, un año y medio después, el hombre fue detenido. Según los Mossos, con un solo resbalón, la pisada que aparecía no se puede generar.

Jonathan, hijo mayor del empresario, era el único que lo acompañaba en aquel paseo por la zona de las cuevas de salitre de Collbató. El sendero de aproximadamente 5,5 kilómetros es considerado de dificultad “media” —según el Patronato de la Montaña de Montserrat— y tiene algunos tramos sin vallar.

La investigación

La investigación por la muerte, que se consideró inicialmente como un accidente pero ahora apunta a un posible homicidio, dio varios giros hasta la detención de Jonathan, quien siempre defendió su inocencia.

De acuerdo con el diario barcelonés La Vanguardia, que adelantó el hecho con información suministrada por los Mossos d’Esquadra, el detenido —de 45 años y uno de los tres herederos— fue conducido esposado a los juzgados de Martorell, en donde declaró por más de una hora y media. Andic respondió a las preguntas formuladas por la jueza y la fiscal Teresa Yoldi. Tras finalizar su comparecencia, los Mossos trasladaron otra vez al hijo del fundador de Mango a la comisaría de Martorell, en donde permaneció varias hasta que se definió su situación procesal.

Jonathan Andic LLUIS GENE - AFP

El informe de la autopsia

El informe de la autopsia, según indicó el mismo medio, detalló que el cuerpo presentaba lesiones incompatibles con una caída accidental y que la caída fue “como si se hubiera lanzado por un tobogán, con los pies por delante”. Además, Jonathan visitó hasta en tres ocasiones la zona en la misma semana en la que se produjo la muerte.

Otro dato que llamó la atención de los investigadores fue que Isak Andic era un excursionista experimentado y conocía bien el área donde ocurrió la caída.

La muerte de Isak Andic

El empresario de 71 años —quien creó una de las mayores firmas de moda del mundo, con alrededor de 2800 tiendas, y fue considerado el hombre más rico de Cataluña— cayó unos 150 metros en diciembre de 2024 mientras hacía senderismo en un conocido lugar de montaña, a las afueras de Barcelona; las primeras versiones sobre el hecho indicaban que se resbaló.

Isak Andic, fundador de la firma española de moda Mango Thibault Camus - AP

Su hijo Jonathan era el único que lo acompañaba en aquel paseo por la zona de las cuevas de salitre de Collbató. El sendero de aproximadamente 5,5 kilómetros es considerado de dificultad “media” —según el Patronato de la Montaña de Montserrat— y tiene algunos tramos sin vallar.