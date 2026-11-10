Trump afirma que el FBI investiga al CEO de Nvidia mientras se profundiza la controversia por sus vínculos con China

WASHINGTON.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el lunes que el FBI está investigando la relación del CEO de Nvidia, Jensen Huang, con una empresaria china sospechada de ser una espía de Pekín.

Trump dijo que estaba “sorprendido” por las acusaciones contra Huang, uno de sus aliados más cercanos en Silicon Valley. El mandatario aseguró que había hablado con el empresario, quien le dijo que desconocía que la mujer fuera una espía.

Jensen Huang saluda a los medios de comunicación a su llegada al aeropuerto de Gimpo, en Seúl JUNG YEON-JE - AFP

“Sé que el FBI está investigando el asunto”, afirmó Trump. “Creo que saldrá bien parado”, agregó.

Las acciones de Nvidia cerraron el lunes con una caída de más del 4%, luego de que el directorio de la compañía iniciara una investigación interna para determinar si Huang había sido blanco de una operación de inteligencia extranjera.

Huang bajo investigación

La investigación, anunciada el domingo, puso bajo la lupa el futuro de Huang, de 63 años, debido a la posición de Nvidia como el mayor fabricante de chips del mundo por valor de mercado y al papel de su CEO como uno de los principales impulsores del auge de la inteligencia artificial. Huang les dijo a los empleados de Nvidia que había sido infiel a su esposa, aunque no brindó detalles sobre la relación.

Según datos de LSEG, Huang es el quinto mayor accionista de Nvidia, con una participación de alrededor del 3,6%, y mantiene un férreo control sobre la compañía a través de una estructura organizativa inusualmente horizontal, en la que decenas de ejecutivos le reportan directamente.

Sin embargo, a diferencia de Meta Platforms, de Mark Zuckerberg, o SpaceX, de Elon Musk, Nvidia no tiene acciones de doble clase que otorguen a su cofundador el control mayoritario de los derechos de voto.

Jensen Huang habla durante una conferencia de prensa en la feria tecnológica Computex, en Taipéi I-HWA CHENG - AFP

The New York Times informó que Trump había sido puesto al tanto de la relación de Huang con la mujer y de que ella transmitía información al gobierno chino, pero que el presidente había decidido no actuar frente a esos datos.

“La llamada narrativa del espionaje chino es una acusación infundada, una calumnia y una difamación”, declaró el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun, ante periodistas en Pekín.

La relación de Huang con Trump coincidió con varios avances regulatorios favorables para Nvidia. El presidente elogió reiteradamente al empresario y en octubre le entregó la máxima distinción nacional de Estados Unidos por sus contribuciones científicas.

Ese mismo día, Trump reveló que durante el verano había comprado acciones de Nvidia por hasta 1,6 millones de dólares y vendido títulos de la compañía por hasta un millón de dólares.

Un CEO fuera de la norma

Nvidia afirmó que su directorio mantiene su confianza en Huang, considerado por muchos en Wall Street la figura más importante detrás del auge de las inversiones en inteligencia artificial. Los analistas reconocieron que existe incertidumbre en torno a su eventual sucesión, pero la mayoría no espera que la investigación provoque su salida de la compañía.

“Nvidia no es una empresa común y Jensen no es un CEO común: él es Nvidia, establece claramente la estrategia y la dirección de largo plazo y maneja personalmente la mayoría de los hilos de la compañía”, afirmó Stacy Rasgon, analista de Bernstein.

Los accionistas de Nvidia presentaron rápidamente el lunes una demanda colectiva contra Huang y la empresa, en la que los acusaron de defraudar a los inversores al ocultar los vínculos del empresario con una presunta espía china.

Jensen Huang sostiene una GPU Rubin y una CPU Vera durante una conferencia de prensa de la compañía, previa a la feria tecnológica CES, en Las Vegas John Locher - AP

Legisladores y especialistas dijeron a Reuters que las revelaciones sobre la relación de Huang con una sospechosa de trabajar para los servicios de inteligencia chinos podrían aumentar las posibilidades de que el Congreso apruebe una legislación para restringir el acceso de Pekín a los chips de inteligencia artificial.

El líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, afirmó el lunes que el Congreso necesita más respuestas y reclamó que la Cámara apruebe una ley anual de defensa que incluya restricciones a la venta de chips a China.

The New York Times informó el mes pasado que Huang había mantenido una relación con Alice Huang, una exejecutiva de la empresa Megaspeed, con sede en Singapur y sin parentesco con el CEO de Nvidia. Las autoridades estadounidenses investigaron a la mujer y concluyeron que era un activo de los servicios de inteligencia chinos.

Megaspeed no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el lunes, feriado público en Singapur. Alice Huang tampoco respondió al New York Times cuando el diario publicó inicialmente la información el mes pasado. Reuters no pudo determinar dónde se encontraba el lunes para solicitarle declaraciones.

Agencia Reuters