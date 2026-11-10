El romance del CEO de Nvidia con una presunta espía china podría convertirse en un problema para la economía

WASHINGTON.- Al director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, le llevó más de 30 años convertir su startup, un actor menor de la industria de los videojuegos, en una de las empresas más valiosas del mundo.

Su característica campera de cuero, sus frecuentes apariciones en los medios y su estrecha relación con el presidente Donald Trump convirtieron a Huang en uno de los CEO más emblemáticos de la era de la inteligencia artificial. Nvidia suministra los chips informáticos y el financiamiento que contribuyeron a sostener un auge económico que impulsó millones de cuentas de inversión y fondos de jubilación. Además, Huang ayudó a redefinir la política de Estados Unidos hacia China.

Jensen Huang habla durante una conferencia de prensa en la feria tecnológica Computex, en Taipei I-HWA CHENG - AFP

Ahora, Huang enfrenta una crisis después de admitir el domingo que mantuvo una relación extramatrimonial con una mujer que ocupa un cargo ejecutivo en una empresa tecnológica y que habría sido una espía china. Trump dijo el lunes que había hablado con Huang y que creía en las garantías del empresario de que desconocía que la mujer, Alice Huang, fuera una espía. El directorio de Nvidia abrió una investigación sobre el caso y legisladores de los dos principales partidos reclaman que el Congreso investigue la conducta del CEO.

Lo que está en juego no es solamente el puesto de Huang al frente de Nvidia, sino también, potencialmente, el futuro de la economía de la inteligencia artificial y las relaciones de Estados Unidos con China, mientras ambas potencias compiten por definir el futuro de esta tecnología.

Huang ocupa un lugar central en la industria de la inteligencia artificial y ha influido en la política estadounidense hacia China como un firme defensor de flexibilizar las restricciones a la exportación de chips estadounidenses a su principal rival tecnológico. Esa postura fue adoptada por Trump desde su regreso a la Casa Blanca.

Jensen Huang pronuncia el discurso inaugural de la conferencia sobre inteligencia artificial GTC, en San José, California JOSH EDELSON - AFP

Los poderosos chips informáticos de Nvidia, fundamentales para el desarrollo de la inteligencia artificial, son “la sangre vital” de la industria global del sector, afirmó Ben Buchanan, exasesor especial de la Casa Blanca para asuntos de inteligencia artificial durante la presidencia de Joe Biden. Esto convierte a Huang, posiblemente, en la figura más importante de un sector en plena expansión, considerado esencial para la próxima etapa del crecimiento económico de Estados Unidos.

“No es una exageración decir que Jensen es una de las personas más influyentes del mundo y una de las figuras más importantes de la industria de la inteligencia artificial”, afirmó Buchanan, asesor de Anthropic, la compañía detrás del chatbot Claude y socia de Nvidia.

Jensen Huang participa de una sesión de preguntas y respuestas durante la conferencia anual de desarrolladores GTC de la compañía, en San José, California JOSH EDELSON - AFP

El directorio de Nvidia anunció el domingo que investigaría la conducta de Huang, aunque también expresó su confianza en su liderazgo. “No existe un verdadero plan de sucesión”, señaló Dan Ives, analista de la industria tecnológica, quien calificó de aterradora para los inversores la posibilidad de que se produzca un vacío en la conducción de la empresa. “En cierto modo, es irreemplazable”.

Nvidia se negó a hacer comentarios el lunes. En un comunicado difundido el domingo, el directorio afirmó que “no tiene motivos para creer que se hayan visto comprometidos la seguridad nacional ni los secretos de Nvidia”.

El ascenso de Huang

Huang, que emigró a Estados Unidos desde Taiwán cuando era niño y actualmente tiene la ciudadanía estadounidense, fundó Nvidia en 1993 junto con otros dos ingenieros especializados en chips informáticos. La idea de la compañía surgió durante una reunión en un restaurante Denny’s de San José, California. A partir de una combinación de suerte y determinación, convirtió aquella empresa emergente en un engranaje fundamental de la economía estadounidense.

En la década de 2010, investigadores en inteligencia artificial demostraron que los chips de Nvidia, diseñados originalmente para procesar los gráficos de los videojuegos, también servían para realizar los cálculos matemáticos necesarios para una prometedora técnica de aprendizaje automático. Huang supo aprovechar esa oportunidad.

Cuando OpenAI desató el auge de la inteligencia artificial con el lanzamiento de ChatGPT, en 2022, Nvidia ya contaba con una línea de chips destinada a los desarrolladores de esa tecnología. Los pedidos y las ganancias comenzaron a dispararse a medida que los gigantes tecnológicos y las empresas emergentes invertían cientos de miles de millones de dólares en los chips de Huang para equipar los centros de datos que permiten operar los sistemas de inteligencia artificial.

Visitantes recorren el stand de Nvidia durante la presentación de productos de la compañía en Computex 2026, en Taipei I-HWA CHENG - AFP

Huang, que mantiene un férreo control sobre su compañía, se convirtió de la noche a la mañana en una figura decisiva de Silicon Valley y, poco después, en un actor de peso en Washington. Otros CEO del sector tecnológico comenzaron a buscarlo para asegurarse el acceso a sus chips. Después de que Trump regresara a la Casa Blanca en 2025, Huang buscó forjar una alianza con el mandatario.

Los dos hombres se conocieron por primera vez en enero de 2025. Para entonces, Nvidia llevaba varios años enfrentando restricciones a las exportaciones cada vez más estrictas que limitaban sus ventas a China. La compañía apenas había establecido una presencia institucional en Washington unos años antes. Huang comenzó rápidamente a acercarse al presidente: asistió a una cena para donantes en Mar-a-Lago y se convirtió en una presencia habitual en los eventos de la administración Trump.

Huang anunció que su compañía realizaría inversiones de miles de millones de dólares para ampliar sus fábricas en Estados Unidos, lo que reforzó los esfuerzos de Trump por demostrar que estaba logrando recuperar puestos de trabajo industriales para el país. Y cuando el gobierno abrió la puerta a la exportación a China de chips más potentes de Nvidia, el acuerdo incluyó una cláusula inusual: el Estado recibiría una parte de los ingresos.

Jensen Huang habla durante una convención de la compañía en sus terrenos T17 y T18, en el Parque Tecnológico de Shilin-Beitou, en Taipei I-HWA CHENG - AFP

En octubre de 2025, Huang dijo que su compañía había realizado una donación al proyecto del salón de baile de la Casa Blanca impulsado por Trump. Más tarde, The Washington Post informó que Nvidia había aportado 25 millones de dólares, una suma que solo otros tres donantes igualaron.

Trump reconoció la importancia de Nvidia para alcanzar los máximos históricos de la Bolsa durante su segundo mandato. Huang describió al presidente como eufórico cuando ambos se reunieron el día después de que Nvidia alcanzara por primera vez una valuación de 4 billones de dólares. “Pasó mucho tiempo felicitándome y contándoles a todos los que estaban a su alrededor el gran logro que habíamos conseguido”, contó entonces el CEO a USA Today.

En su último trimestre fiscal, Nvidia registró ingresos cercanos a los 100.000 millones de dólares, más del doble que en el mismo período del año anterior y 14 veces superiores a los de igual trimestre de cuatro años atrás, poco antes del lanzamiento de ChatGPT.

La competencia con China

Durante su reciente alianza con el gobierno de Trump, Huang y altos funcionarios federales sostuvieron que flexibilizar las exportaciones de chips a China permitiría integrar a las empresas de ese país al ecosistema tecnológico estadounidense y, en última instancia, beneficiaría a Estados Unidos.

En una entrevista con el podcaster Dwarkesh Patel en abril, Huang afirmó que dividir al mundo entre un sistema chino de inteligencia artificial abierto y otro estadounidense más restringido “sería un resultado terrible para Estados Unidos”.

“La premisa de que, incluso si compitiéramos en China, de todos modos terminaríamos perdiendo ese mercado no es algo que uno pueda decirle a alguien que se levantó sin la mentalidad de un perdedor”, sostuvo. “Esa actitud derrotista, esa premisa de que vamos a perder, no tiene ningún sentido para mí”.

Jensen Huang llega a un banquete de Estado en honor a Trump, y al presidente de China, Xi Jinping, en el Gran Palacio del Pueblo, en Pekín BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

Sin embargo, su defensa de la venta de productos a un país considerado por muchos en Washington como el principal rival de Estados Unidos –sumada a sus duras descalificaciones contra quienes apoyaban las restricciones– le granjeó varios adversarios en la capital.

En mayo, analistas de la firma financiera Culper Research anunciaron que habían apostado a una caída de las acciones de Nvidia y plantearon dudas sobre los presuntos vínculos financieros de la compañía con China. Los analistas pusieron el foco en Megaspeed, un cliente de Nvidia con sede en Singapur, y cuestionaron la relación del CEO de la tecnológica con una de sus ejecutivas, Alice Huang.

El mes pasado, The New York Times informó que la ejecutiva era sospechosa de transmitir información al gobierno chino. Nvidia respondió con un comunicado en el que sostuvo que Megaspeed no era diferente de sus otros clientes. “Confiamos en que, si el gobierno de Estados Unidos considera que alguna persona representa una amenaza para la industria estadounidense, nos lo hará saber”, afirmó entonces la compañía.

Captura de video que muestra a Alice Huang durante una cena con Jensen Huang, en un restaurante de Taipei - - CTI/AFPTV

Después de una serie de nuevas publicaciones periodísticas, Huang admitió el domingo haber mantenido una relación extramatrimonial con la mujer, en una carta dirigida a los empleados de la compañía.

“No hay excusas para lo que hice. Lo lamento profundamente”, escribió. El CEO también aseguró que estaba comprometido con “la defensa de la seguridad nacional de Estados Unidos” y que se sentía “orgulloso y agradecido de ser estadounidense”.

Trump expresó su respaldo a Huang y dijo que habían hablado brevemente el lunes. Según el presidente, el CEO le aseguró que “no tenía absolutamente ninguna idea de que la persona en cuestión fuera una espía”. “Realmente le creo”, agregó.

Los influyentes aliados empresariales de Huang en Silicon Valley también salieron en defensa del CEO y presentaron el romance como un asunto estrictamente personal, en una serie de publicaciones en las redes sociales durante la noche del domingo.

Captura de video que muestra a Alice Huang durante una cena con Jensen Huang en un restaurante de Taipei - - CTI/AFPTV

No obstante, las acciones de Nvidia cayeron poco más de un 4% el lunes.

La relación extramatrimonial admitida por Huang agrega un nuevo factor de incertidumbre. La semana pasada, tres importantes legisladores republicanos de la Cámara de Representantes exigieron que el CEO comparezca este mes en el Capitolio para responder preguntas sobre el presunto plan de espionaje.

“Es fundamental que el Congreso determine hasta qué punto se ha puesto en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos”, escribieron los legisladores republicanos en una carta dirigida a Huang.

Los demócratas, fortalecidos por sus amplias victorias en las elecciones de medio término, buscan exigirle explicaciones a Huang y utilizar su caso como ejemplo del poder desmedido que acumulan los líderes de las grandes empresas tecnológicas.

“Necesitamos respuestas sobre la relación entre los multimillonarios de la inteligencia artificial y el gobierno de Trump, quién toma estas decisiones y quién tiene realmente las riendas”, escribió el senador Chris Coons, demócrata por Delaware, en una publicación en las redes sociales el lunes.