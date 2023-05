Jeremy Renner compartió imágenes de su recuperación: “Me siento como el Hombre de Hojalata”

escuchar

Jeremy Renner sigue recuperándose. El actor de Hawkeye, de 52 años, compartió en su cuenta de Instagram dos clips que dan cuenta de su constante y exigido entrenamiento y brindó a sus seguidores una actualización sobre sus progresos tras el accidente que sufrió el 1 de enero y que casi le cuesta la vida.

“Actualización: he decidido superar el dolor del progreso (esta maldita tibia destrozada) y tomar las partes nuevas para una pequeña prueba de conducir. El cuerpo es milagroso... Aunque me siento como el Hombre de Hojalata, porque necesito aceite para todas mis nuevas articulaciones (caderas, rodillas, tobillos, tibia, etc), estoy animado a seguir después de este calentamiento (no le digas a mi fisioterapeuta)”, escribió el actor de Los Vengadores, junto al video en el que se lo puede ver usando una polea conectada a una máquina mientras realiza ejercicios para ejercitar los músculos de sus piernas.

En el clip, también se lo ve usando una polea para saltar de un lado a otro haciendo sentadillas y realizando dominadas con la polea. La rutina de ejercicios que decidió mostrar en sus redes también incluye correr para estirar los músculos de sus pantorrillas. Al final, se lo ve estirando elongando sus extremidades después del entrenamiento.

Varios de sus amigos dejaron sus comentarios en la publicación para animarlo en su camino hacia la recuperación. Ryan Reynolds, escribió: “¡Eso es todo!”, y acompañó su mensaje con tres emojis con forma de corazón. Su compañero de Agents of SHIELD, Clark Gregg, a su vez, comentó: “¡Vamos!”.

En un segundo mensaje, el actor compartió otro clip que da cuenta de su progreso. Allí se lo ve primero caminar con la ayuda de un andador y con el correr de los segundos las imágenes muestran cómo fue ganando confianza, tonicidad muscular y fuerza con el paso de las semanas. “ Mi fisioterapeuta hizo este clip como referencia y para que no me olvide. ¡No se puede caminar a menos que des un paso a la vez !”, escribió Renner junto a las imágenes, a las que acompañó con el hashtag #UnPieEnfrenteDelOtro.

El actor de Los Vengadores decidió desde un principio mantener a sus seguidores actualizados sobre su recuperación, luego de que una máquina quitanieves de 7 toneladas lo atropellara, quebrándole más de 30 huesos. Como consecuencia del accidente, el actor debió someterse a múltiples intervenciones quirúrgicas.

En abril, Renner mostró su increíble progreso al compartir un clip de los tiempos en los que estuvo hospitalizado, en el que se lo ve ejercitándose por primera vez, levantando un par de mancuernas. También compartió los potentes y emotivos mensajes que le dejó su hija de 10 años, Ava Berlin Renner, en el gimnasio para motivarlo. “Mi hija me inspira... ¿A vos qué te inspira?”, escribió, junto a las fotos de los mensajes escritos a mano por Ava. “¡Me deja notas post-it por todas partes para mantenerme en marcha!”, explicó el actor.

Jeremy Renner en 11 de abril, durante la presentación de su serie para Disney+ Rennervations, en Los Ángeles JON KOPALOFF - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Justamente, Ava fue la persona que lo acompañó en su primera aparición pública luego del accidente. Junto a ella posó en la alfombra roja de la presentación de la serie documental Rennervations, de Disney+ , en la que Renner ayuda a organizaciones benéficas dándole un nuevo uso a vehículos que se encuentran fuera de servicio. “Estar allí presente se sintió igual que la primera vez que salí de mi cama, o cuando comencé la rehabilitación... ¡Estar de pie y en el mundo! Fue intenso, pero es un paso más en la dirección en la que quiero ir”, explicó luego de la presentación.

LA NACION